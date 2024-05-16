الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العرب يشكلون 54 % من السياح في الأردن

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سياح يزورون آثار مدينة جرش - (أرشيفية)
عمان- شكل العرب نحو 54.2 % من إجمالي السياح الذين زاروا الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وسجل عدد زوار المملكة من الجنسيات العربية أكثر من 723.6 ألف خلال الربع الأول، مرتفعا بنسبة 7.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغ 673.5 ألف سائح عربي.اضافة اعلان
وسجلت نسبة زوار المملكة من الأردنيين المقيمين في الخارج (المغتربين) زيادة نسبتها 5 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد الأردنيين المقيمين في الخارج (المغتربين) خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 373 ألف مغترب مقارنة بنحو 355.4 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشكلت نسبة زوار المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي من مختلف الدول الأوروبية نحو 10.6 %.
وشهد أعداد زوار المملكة من الدول الأوروبية كافة تراجعا بنسبة 47.4 % لتنخفض إلى 141.6 ألف أوروبي مقابل 269.3 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وسجلت نسبة زوار المملكة من الدول الآسيوية نحو 3.8 % في الربع الأول من العام الحالي من إجمالي الزوار.
وانخفض أعداد زوار المملكة من الدول الآسيوية بنسبة 41 % خلال الربع الأول من العام الجاري  ليسجل 51.5 ألف، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ 88.5 ألف. وشكلت نسبة زوار المملكة من الدول الأميركية نحو 2.5 % من إجمالي زوار الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتراجعت أعداد زوار المملكة من مختلف الدول الأميركية بنسبة وصلت إلى
56.7 % لتسجل 34.2 ألف سائح، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت 79 ألف زائر. وسجلت نسبة زوار المملكة من الدول الأفريقية نحو 0.7 % من إجمالي زوار المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وبلغ عدد زوار المملكة من مختلف الدول الأفريقية قرابة 9.1 ألف زائر خلال الربع الأول من العام الحالي، متراجعة بنسبة 11.6 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويشار حسب البيانات الوزارية إلى  أن عدد الزوار الدوليين خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 1.333 مليون زائر.
ويشار إلى أن المملكة استقبلت خلال العام الماضي نحو 6.353 مليون سائح، وبلغ عدد سياح المبيت نحو 5.345 مليون ونحو 1 مليون زائر من زوار اليوم الواحد.
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