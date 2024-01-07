العسعس: مستوردات الطاقة لن تتأثر بتوترات البحر الأحمر

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان - بينما وصف وزير المالية محمد العسعس أن مخصصات الحماية الاجتماعية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة 2024 هي الأعلى في تاريخ الأردن، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر الفقهاء إنه "رغم زيادة هذه المخصصات ما تزال مشكلة الفقر قائمة".جاء ذلك خلال لقاء جمع اللجنة المالية في مجلس النواب أمس لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 مع فريق وزارة المالية والدوائر التابعة لها.وقال العسعس خلال الاجتماع "الموازنة تلتزم بعدم رفع أي ضرائب على المواطنين".وبين العسعس أن كلف نقل الطاقة إلى الأردن لن تتأثر بالإضطرابات في البحر الأحمر إذ إن مستوردات الأردن من النفط تتم عن طريق ميناء كركوك في العراق وبشكل بري من خلال المملكة العربية السعودية.كما شدد على أن اسعار القمح في الأردن لن تتأثر أيضا بالأحداث الجارية هناك إذ إن اغلب حاجة الأردن من القمح تأتي من رومانيا.في المقابل، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب عمر النبر أن هناك سلبيات عدة حملها مشروع الموازنة العامة منها زيادة المقدر الفعلي لضريبة المبيعات في موازنة العام الحالي إلى 90 مليونا وهو ما يضر بالمواطنين، موضحا أن ضريبة المبيعات باتت عبئا حقيقيا.واعتبر النبر أن تقديرات الحكومة لضريبة الدخل المحددة بـ320 مليون دينار، مبالغ فيها ومستبعد بلوغها.ولفت إلى أن إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية إضافية لشراء ابنية وأراض للحكومة لا جدوى او أثر اقتصادي له خاصة في ظل ظروف الاقتصاد الحالية.إلى ذلك، قال العسعس إن "المالية العامة بخير ولن تكون خاصرة رخوة للاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة في الإقليم".وأوضح العسعس أن اعداد مشروع الموازنة راعى ظرف الحرب على غزة وبقدرة الاقتصاد الوطني تحقيق تقديرات الموازنة"وبين العسعس أن توقعات النمو الاقتصادي المتوقعة بـ2.6 ٪ تتفق تماما مع توقعات صندوق النقد الدولي".وأكد العسعس أنه في حال طال أمد الحرب وتعمقت انعكاساته وآثاره على الاقتصاد الوطني وسيؤدي ذلك إلى تغيير معدلات النمو المتوقعة.ولفت إلى أن مشروع قانون الموازنة رفع النفقات الرأسمالية بمستويات هي الأكبر في تاريخ الأردن.وبحسب مشروع قانون الموازنة العامة بلغت مخصصات صندوق المعونة الوطنية للعام المقبل بنحو 266 مليون دينار، بارتفاع مقداره 18.4 مليون دينار، مقارنة بإعادة تقدير 2023. وأضاف العسعس أن الاستقرار المالي الذي حققته الحكومة خلال السنوات الماضية ساهم في حماية الطبقة الوسطى، على عكس ما تعرضت له هذه الطبقة في كثير من دول المنطقة.وتابع أن برامج الأردن مع صندوق النقد الدولي خيار استراتيجي وطني ساهم في حماية المواطن الأردني خلال السنوات الماضية التي شهدت أزمات عدة؛ كجائحة كورنا والحرب الروسية الأوكرانية، والركود التضخمي، وأخيرا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وأكد العسعس أن وزارة المالية تمكنت من إدارة سنة مالية صعبة للغاية، إذ نجحت بالإيفاء بكامل التزامات الدين العام الداخلي والخارجي على الأردن خلال العام المنقضي.وأشار العسعس إلى أن أرقام الدين العام والمعادلة التي يتم على أساسها احتسابه متوافقة مع المعايير الاحصائية الدولية المدقق عليها من كافة المؤسسات المالية العالمية، موضحا أن معدل الشفافية المالية في الأردن أعلى من المعدل الطبيعي بشهادة صندوق النقد الدولي.ولفت العسعس إلى أن وزارة السياحة تبذل جهودا لاستهداف الأسواق العربية وزيادة النشاط السياحي الداخل منها إلى المملكة.من جهته أكد الفقهاء أن متانة الاقتصاد الوطني ضامن أساسي لتحقيق معدلات نمو اقتصادية إيجابية. وأشار إلى أن ارتفاع فاتورة الدين العام تنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وتحد من قدراته على التحسن.وعلى هامش الجلسة ثمن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اختيار وزير المالية محمد العسعس كأفضل وزير مالية في الشرق الأوسط لعام 2023، وفقًا لتقييم "The Banker".وأكد الصفدي أن العجز المستمر لشركة الكهرباء الوطنية مصدر قلق حقيقي للاقتصاد الوطني يستدعي الالتفات له والعمل على معالجته.وأوضح الصفدي أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رتب اضرار كبيرة على قطاع السياحة الذي كان يمر بفترة ازدهار غير مسبوقة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي مؤكدا أن ذلك سيكون له انعكاس سلبي على الاقتصاد الوطني.وقالت النائب اسماء الحسنات " هناك أزمة اقتصادية حقيقية في الأردن، وبات المواطنون يعانون بشكل واضح من عدم قدرتهم على توفير أبسط مقومات الحياة.ودعت الحسنات إلى ضرورة إعادة النظر بالاستثمارات الرأسمالية نحو زيادة قيمتها وتوجيهها إلى مشاريع راسمالية حقيقية ومنتجة وتشغيلية، إضافة إلى وجوب تمكين الاعتماد على الذات واستثمار الموارد الثروات الطبيعية.