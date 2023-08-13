"العقاري المصري العربي" يطلق حملته للقروض السكنية بميزات حصرية

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عمان-الغد- أطلق البنك العقاري المصري العربي حملته الجديدة والمتميزة للقروض السكنية تحت شعار " فائدتك ثابته 3 سنوات "والتي تعد من أقوى العروض لمنتج القرض السكني في السوق المصرفي بميزات حصرية لا منافس لها،حيث تتميز الحملة بمنح العميل قرضا سكنيا بفائدة منافسة ابتداءً من 7.50 %، مع تثبيت الفائدة لمدة 3 سنوات بالإضافة الى فترة سماح 6 أشهر، مع منح العميل مكافأة نقدية تصل لغاية 1500 دينار، هذا بالإضافة إلى إعفاء العميل من رسوم الرهن والتخمين وإمكانية تحمل البنك لرسوم التسجيل بحد أعلى مبلغ 1000 مع الإعفاء من عمولة المنح والعديد من المزايا الأخرى التي تلبي احتياجات العملاء وتطلعاتهم.وبهذه المناسبة صرح أحمد العسكري/ المدير الإقليمي المفوض للبنك العقاري المصري العربي: "ان إطلاق حملة منتج القرض السكني الجديدة تأتي انطلاقاً من حرص البنك الدائم على دعم الحركة الاقتصادية لمختلف القطاعات وبما يدعم القطاع العقاري بشكل خاص وللتخفيف عن المواطنين الراغبين بتملك منزل احلامهم في ظل الارتفاعات المتتالية على الفوائد خلال الفترة الماضية.وأضاف العسكري، إن المزايا التي يقدمها منتج القرض السكني الجديد هي مزايا فريدة وحصرية للبنك العقاري المصري العربي والتي تهدف لاستقطاب شرائح جديدة للانتفاع والتمتع بتلك المزايا والتي تساهم بشكل كبير في تمكين الراغبين بتملك منزل احلامهم وبأقل التكاليف.ونوه العسكري في حديثة حول الحملة، إلى أن المغتربين والراغبين بتملك منزل احلامهم في بلدهم لم نغفل عنهم، حيث تم شمولهم بالحملة والاستفادة من ميزاتها كاملة سواء من حيث سعر الفائدة أو الميزات المصاحبة لها، مع ميزة حصرية للمغترب وهي تقديم تذكرة سفر (ذهاب وعودة من مكان اقامته بحد أقصى 750 دينارا بالإضافة إلى منحه مكافأة نقدية تصل لغاية 750 دينارا).ويشار إلى أن "القرض السكني من البنك العقاري المصري العربي من أكثر العروض جاذبية ومنافسة في السوق المصرفي الأردني ويحقق تطلعات العملاء في امتلاك منزل أحلامهم، ذلك ضمن سعي بنك العقاري الدائم والمتواصل لإرضاء عملائه القائمين والمحتملين من خلال تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المتميزة لهم بمهنية وكفاءة عالية، وبما يلبي احتياجاتهم ويتجاوز توقعاتهم".