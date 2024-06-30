 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العقبة: الاستيراد ينخفض %10 والتصدير يرتفع %6

حاويات بضائع في ميناء العقبة - (الغد)
حاويات بضائع في ميناء العقبة - (الغد)
 انخفضت حركة مناولة البضائع عبر مرافق موانئ العقبة (البضائع المستوردة والبضائع المصدرة)،  بنسبة 2 % خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مؤشرات أداء قطاع النقل البحري التي أصدرتها وزارة النقل.اضافة اعلان
وبلغت أوزان البضائع التي تمت مناولتها 5384404 أطنان في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع  5513385 طنا في الربع الأول من العام الماضي.
وارتفع إجمالي حجم البضائع المصدرة بنسبة 6 %، إذ بلغ الحجم (2911508) أطنان في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع  (2750395) طنا في الربع الأول من العام الماضي.
وانخفض إجمالي حجم البضائع المستوردة بنسبة (10 %)، حيث بلغ الحجم (2472896) طنا في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ (2762990) طنا في الربع الأول من العام 
الماضي.
وانخفض إجمالي حركة المناولة عبر ميناء العقبة الجديد (حركة  البضائع المستوردة، والبضائع المصدرة) وبنسبة (9 %)، حيث بلغت حركة المناولة (1420425) طنا في الربع الأول من العام الحالي، في حين بلغت (1557854) طنا في الربع الأول من العام الماضي.
وانخفض حجم البضائع المستوردة بنسبة (17 %) مع ارتفاع في حجم البضائع المصدرة بنسبة (45 %) في الربع الأول للعام الحالي، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي. 
وشهد إجمالي حركة المناولة عبر الميناء الصناعي ( حركة البضائع المستوردة، والبضائع المصدرة)، انخفاضا بنسبة (15 %)، حيث بلغت حركة المناولة (1244848) طنا في الربع الأول من العام الحالي، في حين بلغت (1468001) طن في الربع الأول من العام الماضي، حيث انخفض حجم البضائع المستوردة بنسبة
( 22 %) وحجم البضائع المصدرة بنسبة
(12 %) في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.
وانخفض إجمالي حركة الحاويات عبر ميناء الحاويات العقبة بنسبة
(27 %) حيث بلغ عدد الحاويات (166832) حاوية في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بـ(22896) حاوية في الربع الأول من العام الماضي، وانخفضت حركة الحاويات المستوردة بنسبة (21 %) مع انخفاض في حركة الحاويات المصدرة وبنسبة (33 %).
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