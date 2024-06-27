العمل على مواكبة مقتضيات الريادة والثورة الصناعية الرابعة

إبراهيم المبيضين

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عمان – شكلت ريادة الأعمال والاهتمام بالشركات الناشئة، وخصوصا الشركات القائمة على الابتكار والرقمنة، محورا أساسيا ضمن اهتمامات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، انطلاقا من إداركه للقوة الكامنة فيها، وما يمكنها تقديمه لتحسين الاقتصاد والمجتمع، مع تحرك الأردن في طريقه إلى بناء نهضته الجديدة، لتواكب مقتضيات العصر الجديد الذي يوصف بعصر الريادة والثورة الصناعية الرابعة.ولعبت مسرعة الأعمال بجامعة الحسين التقنية التي تحمل اسم "ذا كور"، بمركز التميز للريادة والابتكار في الجامعة، دورا فاعلا في منظومة ريادة الأعمال الأردنية منذ انطلاقتها قبل حوالي ستة أعوام، إذ أسهمت باحتضان ودعم وتسريع أعمال عشرات الشركات الناشئة الأردنية أو التي أسسها أردنيون، ورفعت من جودتها بما تقدمه من خدمات ودعم على كل مستويات الأعمال، لتتمكن هذه الشركات من استقطاب استثمارات ومنح بقيمة تجاوزت الـ17 مليون دولار (منها أكثر من 14 مليون دولار، كاستثمارات رأس مال مغامر، والباقية هي منح ودعم).ويعتبر استقطاب هذه الاستثمارات بهذه القيمة، إنجازا مميزا في منظومة ريادة الأعمال، بحيث أثبتت هذه الشركات الناشئة قدرتها وتميز أفكارها في عالم تقني شديد التنافسية، وبالتبعية جاذبيتها الكبيرة على جذب الاستثمار بعد الدعم الذي تلقته من مسرعة أعمال "ذا كور"، التي تركز في جزء كبير من عملها، على تسريع الأعمال ورفع قدرة الشركات.وأكد مدير مركز التميز للريادة والابتكار في جامعة الحسين التقنية د. يزن حجازي، أن مسرعة الأعمال "ذا كور"، لعبت دورا محوريا في دعم ريادة الأعمال، وذلك انبثق من اهتمام سمو ولي العهد بالشباب إجمالا، وبريادة الأعمال على وجه الخصوص، ومن رؤية مؤسسة ولي العهد التي عنيت في كثير من مبادراتها بدعم الشباب الأردني في كل القطاعات والمحافظات، وخصوصا في قطاع التقنية والريادة.وقال إن المسرعة تعمل بمنزلة "مركز لجذب الأفكار والشركات الناشئة والمبتكرة"، لافتا إلى أن الحاضنة لا تستقبل المشاريع في مرحلة الفكرة، ولكن تستقبل المشاريع التي جهزت منتجا لدخول السوق، أو أخرى في مرحلة النمو والتوسع.وتتبع "ذا كور" لمركز الريادة والابتكار بجامعة الحسين التقنية "اتش تي يو"، وهي إحدى مبادرات مؤسّسة وليّ العهد، وتتمثّل مهمّتها الأساسيّة بسد الفجوة بين العدد المتزايد من الخرّيجين التقنيين، وافتقارهم إلى فرص عمل، كما أن مؤسسة ولي العهد تعمل على مبادرات متعددة أخرى لدعم الشباب وريادة الأعمال.وبين حجازي أن "ذا كور" منذ انطلاقتها في العام 2018، احتضنت ودعمت أكثر من 90 شركة ناشئة أردنية، أو أسسها أردنيون (أكثر من 60 شركة ناشئة منها، استفادت من مشروع دعم مقدم من الصندوق الأردني للريادة).ولفت إلى أن معظم هذه الشركات، تعمل في القطاع الرقمي وقطاعات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الاشياء، والبيانات الضخمة والتجارة الإلكترونية والبلوكتشين وتكنولوجيا الإعلانات، والتكنولوجيا الزراعيّة، وتكنولوجيا التعليم، والهندسة الكهربائيّة، وهندسة الطّاقة، وتكنولوجيا الأغذية، والألعاب وتطوير البرمجيّات، والرعاية الصحيّة، الصناعة والأجهزة، والتعلّم الآلي، والهندسة الميكانيكيّة، والروبوتات، وتطوير تطبيقات الهواتف الذكيّة، وغيرها من المفاهيم التقنية الحديثة.واكد أن عددا كبيرا من هذه الشركات، تمكن من التميز ورفع جاذبيته للاستثمار، إذ استطاعت أن تجذب أكثر من 17 مليون دولار كاستثمارات ومنح (منها أكثر من 14 مليون دولار كاستثمارات رأس مال مغامر من صناديق استثمارية محلية وعربية وعالمية)، والباقية هي منح ودعم من جهات متعددة معنية بريادة الأعمال.ولفت حجازي إلى الاهتمام المتواصل من سمو ولي العهد ومؤسسة ولي العهد وجامعة الحسين التقنية بالشباب، ورفع قدراتهم ومهاراتهم ليتمكنوا من الحصول على وظائف أو لدفعهم وتشجيعهم لتأسيس شركاتهم الخاصة في ريادة الأعمال.وأكد أن ارتباط المسرعة بجامعة الحسين التقنية، الزاخرة بالتخصصات التقنية، يسمح للشركات الناشئة بالاستفادة من كفاءات وتدريب طلبتها وخريجيها، مع حاجة الشركات الناشئة لموظفين (متدربين) في بدايات عملها.اهتمام سمو ولي العهد بالشباب إجمالا وبالرياديين والشركات الناشئة، وتأكيده على أهميتهم للاقتصاد الوطني، ظهر جليا في مقابلة سموه مع "قناة العربية" التي بثت أواخر شهر أيار (مايو) الماضي، إذ أكد سموه في المقابلة أهمية التعليم المهني والتقني، ودور جامعة الحسين التقنية بتحسين نوعية الخريجيين وملاءمتهم لسوق العمل، ودورها بدعم ريادة الأعمال.وقال سموه في المقابلة: "نحن في البداية وضعنا هدفا طموحا جدا، وهو أن تكون نسبة التوظيف خلال أول 6 أشهر من التخرج 100 بالمائة، وحققنا هذا الهدف. وهذا دليل على أنه عندما نضع معيارا عاليا ونكون طموحين، نستطيع الوصول لأهدافنا، واليوم في الجامعة، لدينا 2800 طالب وطالبة، والجامعة دعمت أكثر من 60 شركة ناشئة، وهذه التجربة أتمنى أن تأخذها الجامعات وتطورها، وتساهم في حل مشاكل الشباب، مما يجعلنا سعيدين".وتحدث سموه في المقابلة عن قطاع التقنية الأردني، ومساهمات الشباب والشركات التقنية الأردنية على مستوى المنطقة، وقال "هناك نجاحات كثيرة في هذا الملف، 27 بالمائة من أهم الشركات الناشئة في المنطقة يديرها أردنيون، و75 بالمائة من المحتوى العربي على الإنترنت مصدره الأردن، و60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادنا يعتمد على قطاع الخدمات".وأضاف سموه وقتها "تستطيع الشركات اليوم، أن تستفيد من البنية التحتية الرقمية، ومن الإعفاءات الضريبية والتشريعات، والكوادر البشرية المؤهلة الذين يجيدون اللغتين العربية والإنجليزية، ويعرفون التكنولوجيا جيدا.. صحيح أن سوقنا المحلي ليس كبيرا، لكن في هذا القطاع بالذات، حجم السوق ليس مهما، لأن العالم كله هو السوق.. الأردن مكان ممتاز لتأسيس مكاتب للدعم الفني والتقني، ولتأسيس الشركات، والدليل واضح، الشركات الأولى والأكبر في المنطقة، تأسست على أيدي الأردنيين".وفي السنوات الماضية، حققت منظومة ريادة الأعمال الأردنية إنجازات مهمة على مستوى المنطقة، بما فيها المبادرات التي وجهت لدعم الشباب وريادة الأعمال في مؤسسة ولي العهد، وخصوصا "ذا كور"، التي أسهمت بدعم وتطوير أعمال العشرات من الشركات الناشئة الأردنية، والتي حققت إنجازات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وتمكنت من استقطاب الاستثمارات.وبلغة الأرقام، يحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن، المركز الرابع على مستوى الإقليم، مع وجود حوالي 30 مؤسسة تمويلية، ووجود صندوق استثماري معني بالاستثمار في المشاريع الريادية، ومع وجود أكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.ويحتضن الأردن 200 شركة ناشئة مسجلة وفقا لدراسات محايدة، فيما تقدر دراسات أخرى، أن عدد الشركات الريادية الوطنية يتجاوز الـ400، معظمها تقنية، أو تطوع التقنية لخدمة القطاعات الأخرى.إلى ذلك، قال حجازي إن مسرعة "ذا كور"، تعمل منذ انطلاقتها في مسارين: الأول، الانطلاق، والثاني النمو، وهي تواصل دعمها ومساعدتها لعشرات المشاريع الناشئة الأردنية، وصولا إلى التوسع الإقليمي والعالمي.وأوضح أن المسرعة تقدم مزايا وبرامج تشمل: خدمات تسجيل الشركة، والخدمات القانونية والمالية والتقنية، كما تنظم مسابقات دورية لمحاكاة الأعمال، تعزز ذكاء أعمال الشركة الناشئةوقال إن المسرعة لتعزيز عملها، تمكنت في السنوات الست الماضية من عقد أكثر من 20 شراكة إستراتيجية محلية ودولية، ما يعزز التعاون وتبادل المعرفة داخل النظام البيئي للشركات الناشئة.وأشار حجازي إلى دور مركز التميز في الجامعة، بتقديمه برامج وفرص تدريب بدءا بتشغيل الطلبة (فرص تعليمية تجريبية قيّمة)، وتدريب لرواد الأعمال الشباب الأقل حظًا.وكان تقرير لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أصدرته أواخر العام الماضي بالشراكة مع شركة "ماجنيت" المتخصصة في بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، أظهر أن الأردن حصد 246 مليون دولار عبر 220 صفقة على مدى السنوات الخمس الماضية.