 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الغرفة الإسلامية تجدد دعمها لتمكين الشباب في قطاع غزة

الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية
الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية
عمان- أكد مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، حرصه الكبير على الإسراع في تنفيذ مبادرة الغرفة المتعلقة بإنشاء صندوق لتمكين الشباب في قطاع غزة وتأهليهم وتدريبهم للعمل "عن بعد" بالشركات والمؤسسات العربية والإسلامية المتخصصة بالاقتصاد الرقمي.اضافة اعلان
وأكد المجلس خلال اجتماعه السادس والثلاثين، الذي عقده مساء أول من أمس، على هامش منتدى"استثمر في الاقتصاد الرقمي" الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية، ضرورة توفير فرص تعليم للشباب الفلسطيني، ولا سيما من قطاع غزة "عن بعد" في جامعات الدول الإسلامية، وتأهيل الشباب الخريجين بالمهن من خلال المنصات التي يمكن العمل من خلالها عن بعد لغايات تشغيلهم. 
وتهدف المبادرة التي أطلقت على هامش قمة القطاع الخاص العربي التي عقدت في عمان، العام الماضي، ونظمها اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة الأردن، إلى التركيز على جهود الإعمار من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإعادة إطلاق أنشطتها بعد ما تعرضت له من خراب وتدمير، جراء العدوان الإسرائيلي الهمجي.
 واستعرض الاجتماع التقدم المُحرز في برنامج الاعتماد خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن اعتماد الغرفة من قبل المنظمة العالمية للمواصفات والمقاييس لـ "نظام إدارة الجودة"، واستعداداها للحصول على شهادة الأيزو لـ "التنمية المستدامة في المجتمعات"، ترسيخا لتميزها الإبداعي ودورها الريادي في تمثيل منظمات القطاع الخاص بدول العالم الإسلامي والأقليات في الدول غير المسلمة. 
وسلط الاجتماع، الذي استضافته غرفة تجارة الأردن، وتم خلاله إقرار التقريرين المالي والإداري لعام 2023، الضوء على أحدث مبادرات شراكة منافع التي تسهم في الاستثمار في المكانة المقدسة لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتحويلهما إلى مراكز جذب لفعاليات الأعمال ومنصات للمعرفة والإبداع المتعلقين بالعالم الإسلامي. 
وفي بداية الاجتماع عبر رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية الشيخ عبد الله صالح كامل، عن تقديره وشكره لجلالة الملك عبد الله الثاني لرعايته السامية لفعاليات منتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي، معبرا عن أمله  بأن يكون منصة متميزة لتبادل الرؤى والأفكار الواعدة من أجل بلوغ الأهداف التنموية المنشودة.
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