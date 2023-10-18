الغضب يجتاح قطاعات اقتصادية.. إغلاقات ووقفات احتجاجية وحملات تبرعات لغزة

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رفضت قطاعات تجارية وصناعية وخدمية المشاركة في الصمت العالمي المخجل إزاء الجرائم البشعة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أهلنا في غزة.فاعليات اقتصادية عبرت عن تضامنها ودعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون منذ ايام لعدوان همجي واعتداء وحشي ومجازر وجرائم حرب من قبل جيش الاحتلال.وأكدت أن ما اقترفه الاحتلال من جريمة همجية ضد الانسانية باستهدافه لمستشفى الاهلي المعمداني في غزة لهو دليل صارخ على ان المحتل الغاشم لا يمت للتحضر والإنسانية بصلة.وأكدوا ان الوقف الى جانب الاشقاء في قطاع غزة واجب وضرورة لدعم صمودهم في وجه الاعتداء الدموي الغاشم وسط حصار مطبق يحرم الإنسان من أدنى مقومات الحياة.وشهدت القطاعات الاقتصادية في كافة محافظات المملكة العديد من الفعاليات التي عبرت عن التضامن والوقف الى جانب الاهل في قطاع غزة من خلال اغلاق المحال التجارية وتنظيم واقفات احتجاجية واطلاق حملات جمع تبرعات واغاثة في ضوء تزايد الاحتياجات الانسانية في القطاع.كما تم تأجيل الكثير من الفعاليات الاقتصادية في ظل الأوضاع المأسوية في القطاع، حيث علق منظمو مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب أعماله بعد افتتاحها مباشرة تضامنا ودعما لأهالي قطاع غزة.واقتصر المنظمون وهم اتحاد الغرف العربية وغرفة تجارة الأردن وجامعة الدول العربية المؤتمر على افتتاح بسيط، مؤكدين وقوف القطاع الخاص العربي مع الاهل في غزة في وجه عدوان جيش الاحتلال المتواصل منذ ايام.ودان رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، فتحي الجغبير، بأشد العبارات، العملية الصهيونية البربرية التي استهدفت ساحة المستشفى المعمداني في غزة، واصفًا هذا الاعتداء بأنه يمثل قمة الوحشية والانتهاك لحقوق الإنسان.وقال الجغبير، في بيان أمس، إن مثل هذه الجرائم تؤكد أننا أمام عدو لا يميز بين المدنيين والأطفال، ولا بين المرضى والطاقم الطبي، وهو عدو لا يعترف بالقيم الإنسانية ولا بقواعد القانون الدولي الإنساني.وأضاف "ما حدث في المستشفى المعمداني ليس فقط انتهاكًا للقانون الدولي، ولكنه يشوه صورة الإنسانية، ويعرض السلم والأمان الإقليمي للخطر"، مؤكداً وقوف الغرفتين بجانب الأهل في غزة.وبين أن الصمت أمام مثل هذه الأعمال يعد تواطؤاً مع الجلاد، ولا يمكن أن يظل العالم مكتوف الأيدي أمام هذا البربرية، مؤكدا الوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، ودعم قراره بإلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأميركي، وأهمية وضع حد لهذا العنف والتعدي الصهيوني.من جهتها، قالت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية "إن ما نراه اليوم من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق اهلنا في غزة هاشم والذي يشكل صورة مأساوية لكارثة بشرية تفطر القلوب وقد تجاوزت كل قيم الإنسانية. وإن ما يجري في قطاع غزة يمثل أنموذجًا بارزًا للظلم والاضطهاد، وضرب في عرض الحائط لكافة القوانين والأعراف الدولية من قبل الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة.وأضافت، في بيان صدر أمس، إن "ما يعاني منه اهالي قطاع غزة البواسل من قتل وتدمير واغلاق لكافة المعابر الحدودية وانقطاع الدواء والماء والكهرباء والغذاء ماهو إلا مشروع ابادة شامل لقطاع غزة، حيث إن من لم يمت بسلاح الصهاينة الغاشمين سيموت نتيجة نقص الغذاء والدواء ومتطلبات الحياة الاساسية. ولعل ما اقترفه جيش الاحتلال من جريمة همجية وجريمة ضد الانسانية في استهدافه لمستشفى الاهلي المعمداني في غزة لهو دليل صارخ على ان المحتل الغاشم لا يمت للتحضر والإنسانية بصلة".وأضاف البيان "إن ما يعتمل في صدورنا جميعا، لا يمكن وصفه، فهو مزيج من الغضب الشديد والألم والحزن والقهر لعدم قدرتنا على حماية الأهل في غزة – عدم قدرتنا على حماية الاطفال من القتل والتفجير – عدم حماية العوائل الغزية التي أبيد اكثر من خمسين عائلة حتى الآن بشكل كامل، واستشهد أكثر من اربعة آلاف فلسطيني من اهلنا في غزة، في هجمة مسعورة وحشية، حتى لا نستطيع ان ننسبها للحيوانات لأن الحيوانات لا تقدر على القيام بهذه الافعال المشينة".وأضاف "إننا كجمعية صناعية وضمن نطاق عملنا في المناطق الصناعية في شرق عمان، نؤمن بأن لأهل غزة دينا في رقابنا، وان اقل ما يمكن تقديمه لنصرة اهلنا ان نكون معهم في صلواتنا ودعائنا، وان ننصرهم بالكلمة والدعم المادي والمعنوي، لذلك فإننا ندعو الأخوة الصناعيين إلى وقفة تضامنية حاشدة تضم كافة الصناعيين، اليوم الخميس الساعة الثانية بعد الظهر في ساحة شركة مصانع حمودة المقابلة لمقر جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية. وتعليق العمل (إن أمكن) لكافة الشركات الصناعية اعتباراً من الساعة الواحدة ظهرا من بعد ظهر الخميس وحتى نهاية الدوام حداداً على ارواح شهداء غزة وفلسطين.جمعية رجال الأعمال الأردنيين وصفت الاحتلال بمجرم الحرب في ظل المجازر التي يرتكبها بوحشية وهمجية ومخالفة للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان أثناء الحروب.وحملت الجمعية في بيان صدر عنها امس المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال بحق أهلنا في فلسطين وآخرها المجزة الارهابية في المستشفى الأهلي المعمداني داعياً المجتمع الدولي إلى إصدار قرار يجبر اسرائيل على وقف جرائم الحرب في فلسطين.وأكدوا وقوفهم ودعمهم لكافة الجهود الملكية التي يقوم بها جلالة الملك عبد الله الثاني وكافة الإجراءات التي يتخذها وتؤيد بإلغاء القمة الرباعية والتي كان من المقرر عقدها اليوم في عمان بمشاركة جلالة الملك والرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس.وعبرت الجمعية عن عميق الحزن والغضب لما شهدته دولة فلسطين من انتهاكات وجرائم خلال الخمسة وسبعين عاماً، لاسيما في عهد حكومة اليمين المتطرفة التي تجد أن دماء الفلسطينين في الضفة الغربية والقدس الشريف وقطاع غزة هدفاً مستباحا لممارسة أبشع الجرائم فيهم.كما أعلنت الجمعية الاضراب من الساعة 12:00 من ظهر امس وتنكيس الأعلام على مقر جمعية رجال الأعمال الأردنيين.بدورها، أصدرت غرفة تجارة مادبا بياناً تدين المجزرة الوحشية التي تعرض لها المدنيون الأبرياء والأطفال الأبرياء الذين يشكلون أساس المجتمع في قطاع غزة على يد الاحتلال الصهيوني. إذ إن هذا العمل الوحشي الذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا الأبرياء وتدمير المرافق الحيوية، في مستشفى المعمداني في غزة الذي يضم كنيسه اثريه ومرافق تعليمية ورياض أطفال ومستشفى هذا التجمع الذي عمره اكبر من الكيان الصهيوني. يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.وقال رئيس الغرفة التجارية في مادبا المهندس حسام محمد عودة إن القلوب محطمة بألم مشاهدة المأساة التي تعرض لها العائلات والمجتمعات في ظل هذا القصف العنيف الهمجي والعدواني الذي لا يميّز بين مدني وعسكري. لقد خلف هذا العمل الشنيع آثارًا كارثية على الحياة اليومية للفلسطينيين الأبرياء، مما يتطلب منا جميعًا تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين والمحتاجين.وأضاف قائلاً، نجدد التأكيد على أهمية التبرعات والمساعدات المالية والإنسانية لدعم العائلات المتضررة وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الرهيبة والبشعة.وبين "إننا ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية العالمية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الممارسات العدوانية والمساهمة في توفير الحماية للمدنيين الأبرياء، وضمان تحقيق العدالة والسلام الدائم في المنطقة. إننا نعرب عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في هذه اللحظات الصعبة ونؤكد على حقوقهم الأساسية وحريتهم وسيادتهم على أرضهم."من جانبها، نظمت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، بالتعاون مع مديرية المركز الوطني لبنك الدم التابع لوزارة الصحة، أمس الأربعاء، حملة للتبرع بالدم تحت عنوان (تبرع بالدم.. وأنقذ أهلك في غزة)، شارك فيها حوالي 150 موظفاً وموظفة في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة عبر سيارة متنقلة.وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، إن المؤسسة أطلقت هذه الحملة تحقيقاً للمسؤولية المجتمعية المتمثلة بالوقوف مع الأهل في قطاع غزة، لما يتعرض له القطاع من عدوان غاشم وتصعيد عسكري إسرائيلي عنيف.وبين أن المؤسسة وفرت كافة التسهيلات لإنجاح الحملة، حيث تم التعميم على جميع المديريات والأقسام في المؤسسة لحث الموظفين على المشاركة في الحملة والتبرع بالدم، كما تم تشكيل لجنة للإشراف والتنظيم والترتيب لهذه الحملة.من جهتها، واصلت غرفة تجارة العقبة لليوم الرابع على التوالي استقبال المساعدات العينية والمالية ضمن حملتها لإغاثة أهل غزة ودعم صمودهم في وجه الاحتلال الغاشم الذي استهدف كافة مرافق الحياة في غزة وقتل الأطفال والنساء والشيوخ في حربه الدموية التي تستهدف كل من يتنفس على تلك الأرض.وجاءت هذه الحملة بالتعاون مع الهيئة الهاشمية للإغاثة استجابة لتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم كل ما يمكن تقديمه لمساعدة الأهل في غزة الذين هم في امس الحاجة لأبسط مقومات الحياة.بدوره، دعا رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي كافة التجار والمواطنين والمؤسسات والشركات وكل مقتدر في العقبة الى المساهمة في هذه الحملة التي تمثل محافظة العقبة بكافة اطيافها وفعالياتها، مشيرا الى ان هذه الحملة هي اقل ما يمكن تقديمه لشعبنا الصامد في غزة دعما لبقائهم في ارضهم ومواجهة آلة الحرب الصهيونية التي تعيث خرابا في غزة وتسعى الى التطهير العرقي فيها.من جانب آخر، أعلنت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، عن الإضراب العام لمحلات الذهب كافة في البلاد أمس.وقالت النقابة، في بيان نشر على الصفحة الرسمية للنقابة: "إغلاق محلات الذهب والصاغة كافة في جميع محافظات المملكة تعبيراً عن تضامننا مع الأهل في غزة العزة الرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار".وأضافت، "أقل ما نستطيع تقديمه لشعبنا الأعزل المستهدف من قبل الكيان الصهيوني النازي الغاصب واستنكارًا لجرائمه وعدوانه الصارخ على إخواننا الآمنين العزل في "غزة العزة".من جهتها، دعت جمعية الرخاء لرجال الأعمال إلى دعم ومناصرة الأهل في غزة بالمال والتبرعات العينية، في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.وحثت جمعية الرخاء رجال الأعمال في بيان صحفي أمس على تقديم الدعم لقطاع غزة عبر الهيئة الخيرية الهاشمية لمساندة جميع الجهود الرسمية إلى إغاثة الأهل في غزة.واستنكر رئيس مجلس إدارة الجمعية رسمي الملاح العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يشكل جريمة حرب يجب عدم السكوت عليها.وأكد الملاح في البيان ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان والسماح بمرور المساعدات وعدم استهداف المدنيين والبنية التحتية والقطاع الصحي.وقال إن استهداف المدنيين ومنع إيصال المساعدات يشكل جريمة حرب بحسب القانون الدولي، مشيرا إلى أن الاحتلال يقود حرب إبادة على قطاع غزة.ولفت الملاح في البيان إلى أن دعم ومناصرة أهل غزة ودعم صمودهم واجب ديني ووطني.ونوه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يواصل عدوانه بكل صلف وعنجهية على الأهل في الضفة الغربية والقدس وغزة، وأنه يجب ردع هذا الاحتلال وأن السكوت على هذه الممارسات بحق الشعب الفلسطيني أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء وتعطيل الحياة والتضييق على السكان في فلسطين.وقال الملاح إن القطاع التجاري سيبقى على الدوام مناصرا وداعما لصمود الأهل في فلسطين.ودعا في البيان جميع الشرفاء في العالم إلى استنكار العدوان الإسرائيلي الغاشم والهمجي على القطاع والتكاتف لوقف العدوان.من جهته، أكد نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية المهندس محمد نور الطه، انه وبناء على قرار مجلس الإدارة وبعد مناقشه نقباء اصحاب العمل من القطاعات التجارية والخدمية فقد تقرر إعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم أمس الأربعاء في كافة القطاعات التجارية والقطاعات الخدمية وذلك تضامنا مع اهلنا اهل الصمود في غزة الرافضين للاحتلال والظلم، المرابطين على اراضيهم.وشدد الطه ان هذه المجازر بحق شعبنا الفلسطيني من قبل العدو الصهيوني يجب وقفها ومعاقبة هذا الكيان الغاصب على كل جرائمه اللا انسانية وصد عدوانه بكل اشكال القوة، مضيفا ان ما قامت به حماس ما هو الا رد على كل الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة منذ أعوام للشعب الاعزل.وفي البقعة، عمت الإغلاقات معظم القطاعات استجابة لدعوات الإضراب، تزامنا مع مسيرة تضامنية مع قطاع غزة.جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" دعت جميع شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني إلى التضامن والوقوف مع الشعب الفلسطيني اليوم الخميس.وأوضحت الجمعية في بيان صحفي أصدرته امس أنها تدعو لوقفة تضامنية وتجمع العاملين أمام كل شركة يعملون فيها من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا. وجاءت هذه الدعوة في أعقاب استنكار الجمعية للمجازر الدموية التي شهدها قطاع غزة والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 3300 شخص.وفي هذا السياق، حثت الجمعية المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ووقف العدوان.وأكدت على أهمية التضامن والوقوف الموحد في وجه الظلم والعنف.