الخميس 27 تموز 2023
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الفاتورة النفطية للمملكة تنخفض إلى 1.36 مليار دينار حتى أيار الماضي

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المحروقات
عمان - انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية حتى نهاية شهر أيار الماضي من العام الحالي، لتصل إلى حوالي 1.361 مليار دينار، مقارنة مع نحو 1.439 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان
وأشار تقرير التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أمس، إلى تراجع قيمة الفاتورة النفطية للمملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.4 بالمائة.
وأسهم انخفاض مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته، في كبح جماح ارتفاع مستوردات المملكة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي.
وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها، تصدرت الوقود والزيوت المعدنية سلم المستوردات من المشتقات النفطية في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 507 ملايين دينار، مقابل 461 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، تلاها النفط الخام "بترول" بمقدار 293 مليونا، مقابل 370 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.
وبلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" حوالي 282 مليون دينار، مقابل 275 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، وثم الديزل "سولار" بنحو 264 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 308 ملايين، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 15 مليون دينار، مقارنة مع 13 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.- (بترا- وعد ربابعة)
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