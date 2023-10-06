الفاو: انخفاض أسعار الزيوت واللحوم وارتفاع السكر

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أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة، أنّ المقياس العام للأسعار الدولية للسلع الغذائية كان مستقرًا بشكل عام خلال شهر أيلول، مع انخفاض في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم قابلته زيادة ملحوظة في أسعار السكّر والذرة.وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغييرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 121.5 نقاط في أيلول 2023، مقابل 121.4 نقاط في شهر آب.وبذلك، يكون المؤشر أدنى بنسبة 10.7 بالمئة من مستواه المسجّل قبل سنة، وأدنى بنسبة 24.0 بالمئة من أعلى مستوى له على الإطلاق كان قد سجّله في آذار 2022، وفق ما أوردته المنظمة على موقعها الإلكتروني الرسمي.وتراجعت أسعار القمح العالمية 1.6 بالمئة بفضل الإمدادات القوية وتوقعات الإنتاج الجيدة في روسيا. وانخفضت أسعار الأرز 0.5 بالمئة في الشهر الماضي وسط انخفاض الطلب على التصدير، بعد صعودها بنحو عشرة بالمئة في آب.وقفز مؤشر أسعار السكر 9.8 بالمئة مقارنة بشهر آب ليسجل أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2010 في ظل تنامي المخاوف بفعل توقعات بقلة المعروض العالمي في الموسم المقبل والمرتبطة بمخاوف من تأثير ظاهرة النينيو المناخية على الإنتاج.وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 3.9 بالمئة، ونزلت أسعار منتجات الألبان 2.3 بالمئة في تاسع تراجع شهري على التوالي. ونزلت أسعار اللحوم واحدا بالمئة.