"الفيدرالي الأميركي" يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 5.5%

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن قراره برفع معدل الفائدة ليصل بتكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى في أكثر من 22 عاماً.
وفي خطوة توقعتها الأسواق بشكل كبير، رفعت لجنة السوق المفتوحة بالفدرالي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 5.25% و5.50%، وهو نطاق لم تصل إليه الفائدة منذ أوائل عام 2001.
وأظهر بيان الفدرالي أن لجنة السوق المفتوحة سوف تواصل تقييم المزيد من البيانات الإضافية الصادرة من أجل اتخاذ خطواتها بشأن السياسة النقدية.
وأضاف البيان أن هناك تغير وحيد في وتيرة النمو الاقتصادي والتي تم وصفها بالمعتدلة مقارنة بالمتواضعة في بيان يونيو حزيران الماضي، لكن تم التأكيد مجددا على التوقعات بوجود ركود طفيف على الأقل.
ويعد قرار رفع الفائدة اليوم هو الحادي عشر منذ بدء دورة التشديد النقدي من جانب الفدرالي في مارس آذار عام 2022 للسيطرة على التضخم.
من جهتها أعلنت البنوك المركزية في البحرين وقطر والإمارات والكويت رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 بالمئة بعد قرار مماثل من الفيدرالي الأمريكي.