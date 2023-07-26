الأربعاء 26 تموز 2023
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"الفيدرالي الأميركي" يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 5.5%

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الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 5.5%

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن قراره برفع معدل الفائدة ليصل بتكاليف ‏الاقتراض إلى أعلى مستوى في أكثر من 22 عاماً.‏
وفي خطوة توقعتها الأسواق بشكل كبير، رفعت لجنة السوق المفتوحة بالفدرالي ‏معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق بين 5.25% و5.50%، وهو ‏نطاق لم تصل إليه الفائدة منذ أوائل عام 2001.‏
وأظهر بيان الفدرالي أن لجنة السوق المفتوحة سوف تواصل تقييم المزيد من ‏البيانات الإضافية الصادرة من أجل اتخاذ خطواتها بشأن السياسة النقدية.‏
وأضاف البيان أن هناك تغير وحيد في وتيرة النمو الاقتصادي والتي تم وصفها ‏بالمعتدلة مقارنة بالمتواضعة في بيان يونيو حزيران الماضي، لكن تم التأكيد مجددا ‏على التوقعات بوجود ركود طفيف على الأقل.‏
ويعد قرار رفع الفائدة اليوم هو الحادي عشر منذ بدء دورة التشديد النقدي من ‏جانب الفدرالي في مارس آذار عام 2022 للسيطرة على التضخم.‏

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من جهتها أعلنت البنوك المركزية في البحرين وقطر والإمارات والكويت رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.25 بالمئة بعد قرار مماثل من الفيدرالي الأمريكي.

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