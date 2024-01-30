القضاة: أسعار سلع غذائية أقل بـ40 % مقارنة برمضان الماضي

طارق الدعجة

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عمان- أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة أن المؤسسة ملتزمة بتثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية عند مستوياتها الحالية في جميع فروعها حتى نهاية شهر رمضان المبارك.وقال القضاة، في تصريحات خاصة لـ"الغد"، إن المؤسسة أنهت جميع الاستعدادات والتحضيرات لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال التعاقد وتوريد السلع الى مستودعاتها.وأشار القضاة إلى أن هنالك تراجعا واضحا في أسعار أصناف غذائية مثل، السكر والأرز والزيوت النباتية بنسب تصل إلى 40 % مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال شهر رمضان من العام الماضي.وأوضح أن المؤسسة سوف تطرح جميع السلع الرمضانية في أسواقها منتصف الشهر المقبل من خلال التزود من مستودعات المؤسسة والتعاقد المباشر مع التجار.وبحسب القضاة تشمل السلع الرمضانية الأجبان، البقوليات، السكر، الأرز، الجوز، جوز الهند، اللوز، العصائر، قمر الدين، القشطة، المعلبات، التمور، مشيرا إلى أن المؤسسة تشتري شحنات كميات كبيرة من البقوليات ويتم إعادة تعبئتها من قبلها وطرحها بالفروع بأسعار مخفضة.وأكد القضاة أن مخزون المؤسسة من السلع الأساسية والغذائية يتجاوز بالمتوسط 6 أشهر على ضوء الاستهلاك الحالي، في حين أن هنالك أصنافا مثل البقوليات تصل إلى عام، مبينا أن ذلك يأتي ضمن خطة وإستراتيجية المؤسسة للتحوط وتوفير مخزون آمن ومريح وبما يغطي استهلاك أطول فترة، إذ تم زيادة نسبة المخزون بنسبة 30 %.وبحسب القضاة يتوفر لدى المؤسسة كميات من الأرز تصل إلى 10 آلاف طن والسكر 9 آلاف طن والدواجن المجمدة 500 طن بالإضافة إلى كميات من البقوليات تصل إلى استهلاك عام.وأكد أن أسواق المؤسسة تمتاز اليوم بتوفر بدائل واسعة وأصناف متعددة للسلعة الواحدة بما يناسب دخول المواطنين، مبينا أن 9 آلاف صنف من منتجات مختلفة يتم تداوله في أسواق المؤسسة، وهذا ناتج عن سياسة التوسع العمودي والأفقي بمعنى أن السلعة الواحدة يوجد بديل لها 6 خيارات وإدخال أصناف متنوعة، وهذا منح المواطن أن يشتري احتياجاته كافة من فروع المؤسسة.وبين أن المبالغ التي خصصتها الحكومة لدعم المؤسسة بمقدار 3 ملايين دينار، ستكون مساندة لعمل المؤسسة في الحفاظ على تثبيت الأسعار ورفع المخزون من مختلف السلع الأساسية والغذائية.وأوضح أن المؤسسة ستعمل نهاية الشهر المقبل على إجراء حزمة من التخفيضات تشمل أكثر من 500 صنف أساسي وغذائي وبنسبة كبيرة لم تحدد بعد، وذلك انطلاقا من أهداف إنشاء المؤسسة وتنفيذ التوجهات الحكومية في التخفيف من الأعباء على المواطنين خصوصا خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد ارتفاعا واضحا في معدلات الاستهلاك مقارنة بالأشهر الأخرى.وقال، إن "التزام المؤسسة بتثبيت الأسعار حتى نهاية رمضان لا يعني أن الأسعار سترتفع مباشرة بعد الشهر الفضيل، وهذا يعتمد على معطيات عدة منها المخزون وحل أزمة منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب".وأكد القضاة أن المؤسسة لا تسمح بدخول أي سلع إلى أرفف أسواقها إلا بعد اجتياز جميع الفحوصات المخبرية والحسية التي تؤكد سلامتها وجودتها معتبرا ذلك بمثابة خط أحمر بالنسبة لعمل المؤسسة.وأشار إلى أن وجود المؤسسة وانتشارها في مختلف محافظات المملكة أسهم بشكل كبير في ضبط وتوازن الأسعار بالسوق المحلية وتحفيز المراكز التجارية بصورة غير مباشرة على إجراء العروض المخفضة والتي تصب جميعها في صالح المواطنين.وأكد القضاة أن الشركات التي تعاقدت معها المؤسسة ملتزمة بتوريد البضائع، مبينا أن العلاقة مع هذه المؤسسة إستراتيجية وأن هنالك تعاونا وتنسيقا كبيرا، موضحا أن عمليات التعاقد مستمرة وقابلة للزيادة على ضوء معدلات الاستهلاك.وأشار إلى أن الصناعة الوطنية تعتبر سلعة رئيسية في أسواق المؤسسة، إذ تشكل قرابة 80 % من إجمالي السلع المعروضة في أسواق وهذا ناجم عن الإيمان بأهمية دعم الصناعة الوطنية في توفير المزيد من فرص العمل الأردنيين.وبحسب القضاة يوجد لدى المؤسسة 69 فرعا متنشرة في عموم المملكة، فيما تمتلك 40 شاحنة لنقل وتزويد الفروع بالإضافة إلى 20 ألف متر مربع مستودعات كمساحة تخزينية فيما سيشهد العام الحالي افتتاح 3 فروع جديدة بالعاصمة.ودعا القضاة المواطنين إلى التواصل مع إدارة المؤسسة لأي استفسار أوتقديم شكوى من خلال قنوات الاتصال المختلفة (الخط الساخن رقم 885843، أو من خلال صفحة المؤسسة الرسمية على فيس بوك، أو من موقع المؤسسة الإلكتروني، أو مراجعة خدمة الجمهور/ مكتب مدير السوق.