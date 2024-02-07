القطاع التجاري والخدمي.. تطورات نوعية بسواعد أردنية لبناء اقتصاد أقوى

طارق الدعجة

عمان - حقق القطاع التجاري والخدمي بالمملكة، كغيره من القطاعات الاقتصادية، إنجازات واسعة خلال مسيرة 25 عاما بمساهمة عالية في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف.

واستطاع القطاع التجاري والخدمي، بفضل الرؤى الملكية السامية وجهود الأردنيين، أن يكون شريكا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ليؤدي دورا كبيرا بتحقيق الأمن الاقتصادي والغذائي وبناء اقتصاد أكثر تنوعا وانفتاحا.

ويشكل القطاع التجاري والخدمي اليوم 70 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يشغل 613 ألف عامل وعاملة، بعد ما كان لا يتجاوز عدد العاملين فيه 38 ألفا مطلع القرن الحالي.

كما زادت قيمة المستوردات من 3.259 مليار دينار، مطلع القرن الماضي، إلى 19.376 مليار دينار خلال 2022، مستفيدا من الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع تكتلات اقتصادية عديدة، وتمكن من خلالها من الوصول للأسواق العالمية بكل سهولة ويسر، وتنويع خياراته واستيراد السلع والبضائع من مناشئ مختلفة.

وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إن جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، أطلق نهج الإصلاح والتحديث المستمر لكل مفاصل الدولة، كطريق وحيد لتكريس الأردن النموذج في المنطقة بأسرها، مستندا إلى إرث كبير من البناء والإنجاز والحضارة والإنسانية.

وأضاف أن الأردن وهو يحتفل باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، يدخل مرحلة جديدة من مسيرة الإصلاح الشامل، التي يقودها جلالته بمختلف المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، ما يؤكد أن المملكة تواصل مسيرة الإنجاز والبناء على الرغم من كل التحديات التي تحيط بها.

وأكد الحاج توفيق، أن القطاع التجاري والخدمي حقق إنجازات لافتة في عهد جلالة الملك المعزز، واكبت النهضة التي شهدتها المملكة بكل مناحي الحياة، وسطرت قصة نجاح لدولة جعلت من الصعوبات والتحديات فرصة للبناء والإنتاج الى أن أصبح اليوم يشكل 70 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال "إن القطاع التجاري والخدمي يعد من القطاعات المهمة والرئيسية في الاقتصاد الوطني، وشريكا مهما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي دورا بتحقيق الأمن الاقتصادي الوطني، مثلما يعمل على تعزيز علاقات الأردن الاقتصادية مع دول العالم المختلفة والترويج لبيئة الأعمال والاستثمار".

ولفت الحاج توفيق إلى أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في عهد جلالته، ومنها ارتفاع عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي، من 38638 عاملا وعاملة خلال العام 2000، ليصل إلى 613185 عاملا وعاملة العام 2022، موضحا أن القطاع التجاري والخدمي يعد المشغل الأول للأيدي العاملة الأردنية، والمولد الأكبر لفرص العمل.

كما ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال العام 2000 من 1.081 مليار دينار، لتصل إلى ما قيمته 8.082 مليار دينار خلال العام 2022، فيما زادت قيمة المستوردات من 3.259 مليار دينار إلى 19.376 مليار دينار خلال 2022.

وأشار الحاج توفيق إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع التجاري من قبل البنوك المرخصة، بلغ خلال العام 2000 نحو 4.547 مليار دينار، حيث ارتفعت إلى 32.592 مليار دينار العام الماضي، فيما زاد الناتج المحلي الإجمالي من 6.002 مليار دينار خلال العام 2000، إلى 33.691 مليار دينار العام 2022.

وبين أن الاقتصاد الوطني تجاوز التحديات والصعوبات التي عصفت بالمنطقة والإقليم خلال العقود الماضية، محققا قفزات كبيرة بالنمو والتطور والتوسع بالأعمال والاستثمارات، حيث وصل معها عدد المنشآت التجارية والخدمية القائمة بمختلف مناطق المملكة لما يقارب 165 ألف منشأة حاليا.

ولفت إلى مجموعة أخرى من المعطيات الإحصائية التي تؤشر على التطور الذي طال مجمل النشاط الاقتصادي بالمملكة على مدى العقود الماضية، حيث ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3056 دينارا خلال العام 2022، مقابل 1278 دينارا العام 2000.

من جهته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع "إن الأردن، وبفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني، بات اليوم يرتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ومن أهمها اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والاتفاقيات الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وسنغافورة وغيرها، الى جانب الانضمام الى عضوية منظمة التجارة العالمية.

وبين أن الأردن استطاع إنجاز وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية خلال عهد جلالته الميمون، خصوصا في قطاع الطاقة والمياه والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والريادة، مؤكدا أن الأردن يعد محط اهتمام وموطن للاستثمار، لتوفر الأمن والاستقرار ومخزون من الفرص الاقتصادية تتركز بقطاعات حيوية ومشاريع كبرى، وتطوير البنى التحتية وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الى جانب المدن الصناعية والمناطق التنموية لتشجيع الاستثمار المحلي وجذب استثمارات خارجية.

وأشار الى أهم التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في عهد جلالته؛ إذ وصل الناتج المحلي الإجمالي الى أكثر من 33 مليار دينار خلال العام 2022، إلى جانب تجاوز إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالأردن 34.7 مليار دينار.

وقال الطباع إن جلالته، ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية، وضع الشأن الاقتصادي للمملكة وتحسين معيشة المواطنين اهتماما كبيرا وعلى رأس أولوياته، وترجمت جهوده على أرض الواقع بمشاريع تنموية، رافقها تقدم ملحوظ في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتوجت برؤية التحديث الاقتصادي التي تم إعدادها بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أن الجمعية مستمرة في تطبيق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، بإبراز موقع الأردن على خريطة الاستثمار العالمية والترويج للبيئة الاستثمارية الأردنية على الصعيدين العربي والدولي.

وقدم الطباع مجموعة من الإجراءات لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني وتمكينه من مواجهة التحديات والأزمات العالمية، في مقدمتها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والعمل على إدارتها بشكل مشترك، إضافة الى إنشاء لجان خاصة بالأزمات الاقتصادية للحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني.

وشدد الطباع على ضرورة تعزيز المشاريع التنموية في المملكة وضخ تسهيلات وقروض بفوائد تشجيعية لتشجيع الاستثمار والتوسع بالمشاريع القائمة، بالإضافة الى تطوير مشاريع الطاقة والمياه والعمل على تسويق الأردن سياحياً.

بدوره، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنذ توليه سلطاته الدستورية، أولى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتماما كبيرا، وجعل من المملكة وجهة للشركات العالمية المتخصصة.

وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني، بات يتمتع بتنافسية عالية ورائدا في المنطقة، ويخدم حاليا أسواقا إقليمية كثيرة، واستطاع تحقيق نمو كبير واستقطاب شركات عالمية للاستثمار والعمل من خلال مقرات لها بالمملكة، ما وفر آلاف فرص العمل للأردنيين.

وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي اقترحت إطلاق خدمات تقنية الجيل الخامس، وإنشاء منطقة حرة افتراضية حاضنة للابتكار والريادة، ومركز للشركات الناشئة، كجزء من المبادرات التي يمكن أن يتضمنها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد أن الشركات الأردنية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو، وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة، من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية، إضافة لتصدير الكثير من خدماتها بمجال البرمجيات للدول العربية والأجنبية.

ويبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في عموم المملكة أكثر من ألف شركة، وفرت أكثر من 45 ألف فرصة عمل.

وأكد أن الشركات الأردنية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية، إضافة لتصدير الكثير من خدماتها بمجال البرمجيات للدول العربية والأجنبية.

ووصلت مساهمة القطاع بالناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2021 نحو 900 مليون دينار سنويا، بنسبة 3 بالمائة، فيما ستصل إلى 3 مليارات دينار وبنسبة 3.9 بالمائة خلال العام 2033 كأثر اقتصادي عند تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

وبلغت صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العام 2021، نحو 200 مليون دينار، شكلت 1.9 بالمائة من إجمالي الصادرات الكلية للمملكة، فيما ستصل إلى 4.5 مليار دينار بحلول العام 2033، مثلما جرى تحديده برؤية التحديث الاقتصادي.

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