القطاع السياحي.. قفزات واسعة في ربع قرن

محمد أبو الغنم

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عمان- قفزات واسعة حققها الأردنيون في القطاع السياحي خلال ربع قرن مضى ليرتفع عدد الفنادق بنسبة 53 %، ولتزيد الغرف الفندقية بنسبة 121 %، إضافة لارتفاع عدد العاملين في القطاع بـ63 %.وارتفع عدد المطاعم السياحية بنسبة 125.7 % منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية وسط اهتمام ملكي متواصل بالقطاع للارتقاء به وزيادة إسهامه في الاقتصاد الوطني لتبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أخيرا 14.6 % ارتفاعا من 10 % قبل 25 عاما، ولتبلغ قيمة الدخل السياحي 7.4 مليار دولار بنهاية العام 2023، ارتفاعا من 850 مليون دولار.الجهود الملكية آتت أكلها لتمسي المملكة مقصدا سياحيا تحتل مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية وليرتفع عدد السياح إلى 6.35 مليون سائح بنهاية العام 2023، مقارنة مع مليون سائح قبل 25 عاما.ويرى خبراء أن القطاع السياحي في عهد الملك عبدالله الثاني أصبح محط اهتمام العالم بأسره ليسجل أرقاما تاريخية، مؤكدين الأثر الكبير للجهود الملكية في تطوير السياحة وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبدالرزاق عربيات إن جلالة الملك عمل على تحويل الأردن إلى نموذج يحتذى به من خلال تعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.وأكد عربيات أن السياحة في المملكة حظيت باهتمام ملكي كبير لأهميتها من الناحية الاقتصادية وتأثيرها على الحد من البطالة ورفع مستويات المعيشة، لذا انصبت توجيهات صاحب الجلالة على ضرورة توفير كافة الإمكانات والتسهيلات اللازمة للنهوض بالصناعة السياحية.وعلى ضوء التوجيهات، أكد عربيات ان الوزارة عملت مؤخرا على مواءمة خططها بما يتوافق وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي (2023 - 2030) حيث تم التركيز فيها على أكثر القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية ومنها القطاع السياحي ضمن محور "الأردن كوجهة عالمية"، وتعمل الوزارة على تحقيق مستهدفات رؤية التحديث لتوفير 99 ألف فرصة عمل في القطاع، وتحفيز الاستثمار، وزيادة الدخل السياحي.وأشار عربيات إلى ارتفاع عدد العاملين في القطاع السياحي منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية في العام 1999 من 35483 عاملا، ليصل الى 57969 عاملا وبزيادة نسبتها 63 %.وارتفع عدد الفنادق من 415 في العام 1999 إلى 635 وبزيادة نسبتها 53 %، إضافة إلى ارتفاع أعداد الغرف الفندقية حتى نهاية العام الماضي إلى 30.5 ألف غرفة مقارنة بالعام 1999 التي كانت 13.781 غرفة وبزيادة نسبتها 121.4 %. ووصل عدد المطاعم السياحية إلى 1203 مطاعم مقارنة بـ533 مطعما وبزيادة نسبتها125.7 %، كما بلغ خلال عدد مكاتب السياحة والسفر 904 مكاتب مقارنة مع 746 مكتبا وبزيادة نسبتها 21.2 %، بحسب عربيات.وأشار إلى تطوير قواعد البيانات للمواقع الأثرية، ومنها موقع JORDAN MEGA الذي يوثق إحداثيات أكثر من 15 ألف موقع أثري، ومشروع حماية التراث الثقافي لتوثيق القطع الأثرية في المتاحف الأثرية، وتم إطلاق نظام إلكتروني لمكتبة دائرة الآثار.من جهته، قال رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب مجدي اليعقوب إن القطاع السياحي كان وما يزال بمقدمة اهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني.وأشار اليعقوب إلى حصول البترا على لقب إحدى عجائب الدنيا السبع جراء الجهود الملكية. وأضاف أن جلالة الملك وجه الحكومات المتعاقبة إلى أهمية القطاع السياحي وإلى تطوير القطاع ودعمه لإدراك جلالته انه قطاع حيوي فعال يجب الاهتمام والتركيز عليه.وأشار إلى أن المنتج الأردني السياحي محط اهتمام العالم الذي يستقبل زواره من مختلف دول العالم وأصبح يسجل أرقاما تاريخية.وأضاف أن المملكة حصلت على ألقاب عالمية منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية مثل حصول مادبا على عاصمة السياحة العربية للعام 2022، إضافة إلى إعلان منظمة السياحة العالمية العام الماضي الأردن مركزاً إقليمياً للسياحة العلاجية والاستشفائية في الشرق الأوسط وإعلان منظمة السياحة العالمية لقرية أم قيس كإحدى أفضل القرى العالمية، وإدراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي إضافة إلى إعلان البترا كإحدى عجائب الدنيا السبع.بدوره، قال رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة إن المملكة شهدت تحولات ملموسة خلال ربع قرن، ما أسهم بتعزيز التنمية الاقتصادية.وأكد هلسة أن جلالة الملك أعطى أهمية خاصة لتطوير السياحة وتعزيز الاستثمار في القطاع. وأشار إلى تركيز الرؤية الملكية على تعزيز البنية التحتية للسياحة، وتحسين خدمات الضيافة والتسويق السياحي، وتنفيذ مشاريع رائدة لتطوير المعالم السياحية، ما ساهم في جعل الأردن وجهة سياحية مفضلة.وبين هلسة أن الأردن شهد زيادة ملحوظة في عدد الزوار وارتفاعا في الاستثمارات. وأشار إلى أن الجهود الملكية أدت إلى تعزيز القطاع السياحي. وبين أنه بفضل هذه الرؤية القيادية للملك، تم تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز التنوع في العروض السياحية إذ شهدت الأنشطة الثقافية والرياضية تنظيما مستداما ومبتكرا، ما أسهم في تحسين تجربة الزوار وتعزيز الهوية السياحية للأردن.