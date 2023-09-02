القمح يسجل أكبر انخفاض شهري منذ أواخر 2022

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شيكاغو - انخفضت أسعار فول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة للجلسة الثالثة على التوالي بنهاية الاسبوع الماضي، لكنها أنهت الشهر على ارتفاع بعد دعم من التصدير النشط في الآونة الأخيرة والمخاوف من احتمال أن يلحق الطقس الجاف الضرر بالمحاصيل.وأنهى القمح الجلسة على انخفاض تحت ضغط الإمدادات العالمية الوفيرة.وأنهت الذرة على انخفاض بعد أن دعم هطول أمطار في توقيت جيد في وقت سابق من الموسم المحاصيل الأميركية.وخسرت عقود فول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة 18 سنتا إلى 13.68 دولار وثلاثة أرباع سنت للبوشل، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 15 آب. وعلى مدار الشهر، أضافت عقود فول الصويا الأكثر نشاطا 2.68 % وهو أكبر مكسب شهري منذ حزيران 2023.وخسرت عقود القمح في مجلس شيكاغو للتجارة 5 سنتات لتصل إلى 6.02 دولار للبوشل بعد انخفاضها إلى 5.93 دولار ونصف السنت، في أدنى مستوى لها منذ الأول من حزيران. وعلى مدار الشهر، انخفض عقد القمح الأكثر نشاطا %9.69، وهو أكبر انخفاض شهري منذ تشرين الثاني 2022.وتراجعت الذرة سنتين ونصف إلى 4.78 دولار وربع سنت للبوشل، متراجعة %6.58 خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض منذ حزيران 2023. - (وكالات)