 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القواسمي: التأقلم مع تطورات بيئة العمل يساعد على تحقيق النجاح

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القواسمي تحدثت مع طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا في إربد خلال جلسة ضمن برنامج اسأل الخبير المالي -(من المصدر)
إربد – الغد- أكدت مديرة تحليل ذكاء الأعمال في البنك الأردني الكويتي، زينة القواسمي، على أهمية المثابرة، والتأقلم مع ظروف العمل المختلفة، إذ أن الكون ليس ثابتا، ويتغير شكل المؤسسات باستمرار، سواء الأشخاص أو طريقة العمل، والقدرة على التأقلم تساعد على النجاح والثبات في المؤسسة.اضافة اعلان
القواسمي التي تحدثت مع طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا في محافظة إربد، خلال جلسة ضمن برنامج اسأل الخبير المالي والبنكي الذي تنفذه مؤسسة إنجاز بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي، أشارت إلى أن تميز الموظف بالعمل، يتطلب تطوير معلوماته بشكل مستمر، ومواكبة آخر المستجدات والتطورات في التخصص الذي نعمل فيه. 
بدأت القواسمي الجلسة بالحديث عن اختيارها لتخصصها وطموحها في العمل المصرفي، ومراحل الدراسة ابتداء من التوجيهي العلمي وانتهاء بالماجستير وتدرجها في العمل في القطاع المصرفي بمناصب عديدة ومتنوعة بين اقسام تكنولوجيا المعلومات ودوائر التحول الرقمي وتحليل ذكاء الاعمال مشاركة رحلتها مع الطلاب ومبينة أن الطلاب في الجامعة عليهم أن يكونوا على وعي كافي بالتخصص الذي يدرسونه، ومسارهم الدراسي ومتابعة تطوره وإلى أين سيصل، وكيف ستنعكس المواد الاختيارية التي يدرسونها على مسيرتهم المهنية لاحقا. مشيرة إلى أن الانقطاع في المسيرة الأكاديمية والدمج بين العمل والدراسة له فوائده، إذ إن الوجود في سوق العمل وإدراك التخصصات المطلوبة واللازمة للمسيرة المهنية للفرد يساعد في تحديد المسار الأكاديمي المرغوب خاصة مع ظهور تخصصات أكاديمية جديدة وحاجتها المتزايدة في أسواق العمل. متوقفة قليلا على الاختلاف بين طرق التدريس لدينا وفي الخارج، مشيرة الى أن المسار الأكاديمي لدينا ممتاز وفيه خبرات متنوعة، ويعلم طرق الدراسة والتفكير، بينما تولي الجامعات الأجنبية أهمية لتطبيق الطالب ما درسه، والتصرف والتدرج في سوق العمل. 
تحدثت القواسمي خلال الجلسة عن عوامل النجاح والتحديات، ومن أهمها أخلاقيات العمل، إذ نصحت الطلبة بمعرفة المؤسسة التي يعملون بها والتسلسل الوظيفي، الذي يعني معرفة القطاع الذي نعمل فيه، فالقطاع البنكي منظم جدا، ومعرفة الهيكل الوظيفي والتسلسل الإداري وضوابط التعامل مع الدوائر المختلفة مهم لتنظيم وتوثيق العمل، وأن عدم معرفة هذا التسلسل الإداري يؤدي الى تأخر سير الأعمال. كما يتعامل القطاع البنكي مع جهات خارجية متعددة مثل البنك المركزي وبورصة عمان وهيئة الأوراق المالية إضافة إلى الشركات المزودة للخدمات التقنية والفنية المختلفة، وان هذا التعامل مع جهات وخبرات متعددة ينعكس على تطوير وصقل الخبرات في المجال البنكي.
وبينت أن طرق التعامل في البنوك متنوعة، فهناك من يعمل مباشرة مع العملاء مثل مركز الاتصال والفروع والتسويق، ودوائر إدارية لا تتعامل مع العملاء بشكل مباشر، وهنا تظهر أخلاقيات العمل، فالإنسان يتأثر بالعوامل المحيطة، لكن في العمل يجب أن نكون قادرين على تحمل الضغوط، والقدرة على ضبط الأعصاب، والتفاعل مع الأطراف المختلفة حتى لا يؤدي ذلك إلى الخسارة. 
وضحت القواسمي أهمية التميز، علينا التعب في أي وظيفة، وعلينا إتقان العمل، والعمل يتحدث عن نفسه، وعلى الموظف ترك بصمته حتى يتميز بعمله وإتقانه مع مراعاة الانضباط بإجراءات العمل. مؤكدة على ضرورة الاجتهاد وروح المبادرة، بعيدا عن الطرق التقليدية، إذ يمكن تنفيذ العمل نفسه بأدوات جديدة تسهل الخطوات. وأشارت إلى أن العمل بروح الفريق والتفكير الجماعي مهم في العمل، سواء مؤسسة صغيرة أو كبيرة، فلا شخص ينجح منفردا لكن الفشل يعم الجميع، لذا يجب أن نتساعد حتى نتقدم، ونقل المعرفة يساعد على النجاح.
وأشارت إلى أهمية التعلم المستمر والمتواصل خاصة في ضوء طرق التعلم الرقمية المتنوعة والمتوفرة لدى الجميع وبشكل شبه مجاني مدعمة بشهادات متخصصة، والذي يساعد على التمييز والتخصص في المجالات المختلفة ما بعد الدراسة الجامعية ومواكبة التطورات في مجال العمل، كالذكاء الاصطناعي والذي من المتوقع أن يغير ظروف ومتطلبات والتقنيات العمل، وعلينا تحضير أنفسنا لنكون أكثر قدرة على مواكبة التطورات واستخدام هذه التقنيات الجديدة. 
كما تحدثت عن العمل في وقت كورونا، حيث تضاعف العمل في القطاع البنكي، خصوصا المرتبط بالقنوات الرقمية، بسبب حاجة الناس إليها مع وجودهم في المنازل، وبالتالي الاضطرار إلى إنجاز المعاملات البنكية عن بعد، وكيف بات العمل عن بعد مع الدوائر ذات العلاقة ضرورة، حيث كانت كورونا سنة مفصلية في تعلم آليات عمل جديدة لضمان استمرارية العمل. كما أكدت أن كورونا أبرزت أهمية إيجاد التوازن بين الحياة الشخصية والعملية وأهمية العناية بالصحة البدنية وممارسة الهوايات للصحة النفسية وأثر إيجاد هذا التوازن على تطور الفرد وعمله.
يذكر أن برنامج اسأل الخبير المالي والبنكي يتم تنفيذه بالجامعات ضمن تعاون بين مؤسسة إنجاز والبنك الأردني الكويتي، ويتضمن البرنامج جلسات حوارية تفاعلية بين الطلبة ومجموعة من أصحاب الخبرة في البنك الأردني الكويتي لتعريف الشباب بفرص العمل الجديدة التي يتضمنها هذا القطاع، والإجابة على استفساراتهم، كما يشارك هؤلاء الخبراء قصص نجاحهم ومراحل تطورهم الوظيفي مع الطلبة، مما يسهم في توعيتهم مهنيا ويصقل مهاراتهم، ويساعدهم في اختياراتهم المستقبلية بما يتوافق مع قدراتهم ومؤهلاتهم ورغباتهم.
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