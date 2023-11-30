"القيسي" يؤكد أهمية الأردن الإستراتيجية ضمن المشهد السياحي العالمي

محمد أبو الغنم

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عمان- أكد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي أهمية الأردن الإستراتيجية ضمن المشهد السياحي العالمي خلال مؤتمر الشبكة الفرنسية الرائدة لوكالات السفر المستقلة 2023 "سيليكتور" الذي عقد في عمان أمس.وقال القيسي خلال المؤتمر الذي تنتهي أعماله غدا إن "تنظيم واستضافة الاردن لمؤتمر الشبكة الفرنسية الرائدة لوكالات السفر المستقلة 2023، وبمشاركة هذا التجمع الكبير من الشركات الفرنسية من القطاع السياحي، يؤكد قناعة المجتمع الدولي بكل اطيافه بأهمية الاردن الاستراتيجية في المشهد السياحي العالمي".وبين أن الأردن يزخر بالكثير من المعالم الدينية والتاريخية والسياحية اضافة الى تنوع السياحة الاردنية.ومن اهداف المؤتمر أن يستقطب هذا التجمع أكثر من 600 متخصص من قطاع السفر الفرنسي، ما يدل على جاذبية الأردن واهميته المتزايدة كوجهة سياحية مفضلة، حيث يؤكد هذا التجمع المهم لصناع القرار ومنظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر الفرنسية أهمية هذا الحدث في تعزيز الروابط بين الأردن وقطاع السياحة الفرنسي.وبحسب، الشركة المنظمة، شركة الثريا للسفر والسياحة فإن هذا الحدث " يرمز إلى التزام الأردن بعرض معالمه الفريدة وتجاربه الأصيلة في السوقالأوروبية الرئيسية".وأكد الرئيس التنفيذي للشركة فادي أبو عريش أهمية هذا المؤتمر السياحي إذ إنه " يشكل فرصة فريدة لعرض جمال الأردن وإعادة تأكيد التزامنا بتقديم تجارب سياحية لا مثيل لها وهي رسالة واضحة، مفادها أن الأردن سيبقى وجهة آمنة وجاذبة، حتى في ظل التحديات العالمية.وتشير الاحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، الى ان الأردن شهد زيادة ملحوظة في عدد السياح الفرنسيين الذين زاروا المملكة خلال هذا العام، حيث بلغ عددهم أكثر من 83672 زائراً حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مقارنة بـ63605 زائرين العام 2022، حيث لا يعكس هذا النمو استراتيجيات التسويق الفعالة التي تم اتباعها وتنفيذها فقط، بل يؤكد أيضًا مكانة فرنسا كسوق حيوي ورافد للسياحة للأردن.كما وتظهر الارقام، شراء السياح الفرنسيين لأكثر من 44891 للتذكرة الموحدة (Jordan Pass)، وهي تذكرة تتيح الدخول إلى أكثر من 40 موقعا سياحيا في الأردن، ويجب شراؤها قبل الوصول إلى الأردن.ويوفر مؤتمر سيليكتور2023، منصة للتواصل المهني وتسليط الضوء على مناطق الجذب المتنوعة في الأردن، إذ إنه يتماشى مع رؤية هيئة تنشيط السياحة الأردنية الهادفة إلى تعزيز التجارب السياحية المستدامة والمتنوعة، وبما يلبي رغبات السياح المفضلة.