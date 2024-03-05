الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الكهرباء الوطنية.. اتفاقية لتعزيز التحول نحو الشبكات الذكية

شركة الكهرباء الوطنية
شركة الكهرباء الوطنية
وقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة تويوتا تسوشو اليابانية أمس اتفاقية استبدال مرحلات الحماية الكهروميكانيكية والإستاتيكية في بعض محطات التحويل الرئيسة في النظام الكهربائي.اضافة اعلان
ومحطات التحويل ممولة من قبل الحكومة اليابانية ممثلة بوكالة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) من خلال اتفاقية المنحة المقدمة للحكومة الأردنية عام 2022 بقيمة 6.5 مليون دولار أميركي، لتنفيذ "مشروع استقرار نظام الطاقة من أجل مزيد من تكامل الطاقة المتجددة".
وبحسب بيان صدر عن الشركة اليوم، وقع الاتفاقية مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة والمدير العام للمشروعات في شركة تويوتا تسوشو توكوجي كوياما بحضور مساعد مدير عام صيانة النقل في الكهرباء الوطنية المهندس محمد داود.
وأكد المهندس الرواشدة في تصريح صحفي عقب التوقيع الذي تم في العاصمة اليابانية طوكيو، أهمية الاتفاقية في إطار جهود شركة الكهرباء الوطنية لتحسين جودة وكفاءة النظام الكهربائي وضمان استدامته، وتطوير الأنظمة الفنية العاملة في محطات التحويل ذات الأهمية التشغيلية وضمن خطة الشركة لمواكبة التحول الرقمي نحو الشبكات الذكية، ولاسيما مع زيادة محطات الطاقة المتجددة في النظام الكهربائي، وذلك عن طريق استبدال أنظمة الحماية الكهربائية الحالية بمرحلات حماية رقمية عالية الأداء في محطة تحويل جنوب عمان 400/132 كيلو فولت ومحطة تحويل العقبة 400/132 كيلو فولت، إضافة إلى استبدال مرحلات الحماية المسافية على خطوط شرق عمان – جنوب عمان 400 كيلو فولت وتركيب مرحلات حماية تفاضلية في كلا المحطتين.
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة التعاون بين شركة الكهرباء الوطنية والوكالة اليابانية (جايكا) والتي امتدت منذ عشرات السنين، والمتمثلة ببرامج التدريب الفنية لعدة مؤسسات كهربائية محلية ومن الدول العربية الشقيقة (فلسطين، العراق، اليمن، سورية) ضمن برنامج تدريب الدولة الثالثة. - (بترا)
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