"الكهرباء الوطنية": توقع تسجيل ذروة جديدة للحمل الكهربائي الشتاء الحالي

رهام زيدان

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عمان- توقعت شركة الكهرباء الوطنية زيادة ذروة الحمل الأقصى في شتاء العام الحالي إلى 4450 ميغاواط، مقارنة مع أعلى ذروة سجلت 4250 ميغا واط الصيف الماضي.وقال مدير عام الشركة م. أمجد الرواشدة لـ"الغد" أمس: "من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى في ذروة الموسم الحالي إلى 4450 ميغاواط من 4090 ميغاواط أقصى حمل سجل في الشتاء الماضي، وأن هذا الرقم قد يكون قابلا للزيادة بحسب الرواشدة".وسجل النظام مساء أول من أمس، زيادة نسبتها نحو 2.5 % عن اليوم الذي سبقه ليسجل3320 ميغاواط مرتفعا من 3240 ميغاواط مساء أول من أمس.وبين الرواشدة، أن أمورا عدة، طرأت على النظام الكهربائي سببها تغير الأنماط الاستهلاكية نتيجة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية خلال الظروف الجوية سواء صيفا أو شتاء، وكذلك إنتاج أنظمة الطاقة المتجددة والزيادة الكبيرة في أعداد السيارات الكهربائية وشحنها في أوقات لا تراعي فترات الذروة من دون وجود تعليمات تنظم النمط الاستهلاكي في هذا الشأن.ولفت في هذا الخصوص، إلى أن العمل جار بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة في القطاع من أجل اتخاذ قرارات أكثر فاعلية لمواجهة التشوهات على النظام الكهربائي منها، ما يخص فترات الذروة وإصدار تعليمات ناظمة لذلك تراعي الأبعاد الفنية والاقتصادية للنظام الكهربائي.يذكر أن هيئة الطاقة والمعادن تطبق منذ نهاية أيار(مايو) الماضي، تعرفة كهربائية مرتبطة بالزمن بشكل اختياري، إذ قالت في ذلك الوقت: "ستتم لمدة ستة أشهر على أن يجري تقييمها ودراستها من جميع الجوانب لاستكمال تطبيقها على باقي القطاعات".وكان مجلس مفوضي الهيئة قرر اعتماد تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن اعتبارا من 28 أيار(مايو) الماضي، على قطاعات: الصناعي المتوسط، ضخ المياه، شحن المركبات/المنزلي، شحن المركبات/المحطات العامة.وبحسب التعرفة، فإن أسعار الكهرباء وقت الذروة من الساعة 17:00 إلى 23:00 هي: الصناعي المتوسط 88 فلسا لكل كيلو واط ساعة، وضخ المياه 120 فلسا، وشحن المركبات/المنزلي 150 فلسا، وشحن المركبات/المحطات العامة 15 فلسا من دون عمولة.وخارج وقت الذروة من الساعة 06:00 إلى الساعة 14:00 هي: الصناعي المتوسط 60 فلسا لكل كيلو واط ساعة، وضخ المياه 80 فلسا، وشحن المركبات/المنزلي 90 فلسا، وشحن المركبات/المحطات العامة 90 فلسا من دون عمولة.والذروة الجزئية من الساعة 14:00 إلى 17:00 ومن الساعة 23:00 إلى 06:00 هي: الصناعي المتوسط 68 فلسا لكل كيلو واط ساعة، وضخ المياه 95 فلسا، وشحن المركبات/المنزلي117 فلسا، وشحن المركبات/المحطات العامة 112 فلسا من دون عمولة.إلى ذلك، أكد الرواشدة، قدرة النظام الكهربائي على التعامل مع هذه الزيادة كقدرة كهربائية، مشيرا إلى أهمية الإبقاء على الجاهزية والتوافرية العالية للنظام الكهربائي لمواجهة أي حالات طارئة.