"الكهرباء الوطنية": %0.39 تراجع حجم مبيعات الطاقة

رهام زيدان

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عمان - تراجع إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة طفيفة قاربت 0.39 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب آخر بيانات الشركة، بلغ إجمالي هذه المبيعات نحو9965.8 جيجا واط ساعة مقارنة مع 10005.3 جيجا واط ساعة خلال النصف الأول من العام الماضي.ووفقا لمصادر الشركة، فإن التباين في حجم مبيعات الطاقة يعود إلى اختلاف الطلب من وقت لآخر وفقا لحاجة النظام الكهربائي والمستخدمين.وبلغت الإستطاعة التوليدية للنظام الكهربائي العام الماضي من مصادر الطاقة التقليدية 4212 ميغاواط من 3977 ميغاواط العام الذي سبقه وبزيادة نسبتها 5.9 % أما الباقي فكان من مصادر الطاقة المتجددة بلغت نحو 1584 ميغاواط مقارنة مع 1564 ميغاواط في 20212 وبزيادة نسبتها 1.3 %، فيما بلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي العام الماضي 4010 ميغا واط.وتوزعت هذه الطاقة بين شركات التوزيع الثلاث (الأردنية والتوزيع وإربد) التي ترجعت مشترياتها بنسبة 0.34 % لتبلغ نحو 9689.1 جيجاواط ساعة خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 9722 جيجا واط خلال نفس الفترة من العام الماضي.بالمقابل، تراجع حجم الطاقة المباعة إلى المشتركين الكبار (القطاع الصناعي الكبير ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء) في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 11.9 % وصولا إلى 190.2جيجا واط ساعة من نحو 215.9 جيجا واط ساعة خلال فترة المقارنة نفسها من 2022.وكان الحجم الأكبر منها للقطاع للمشتركين الكبار بحجم 138.3 جيجا واط مقارنة مع 184.3 جيجا واط خلال الأشهر الستة الأولى من 2022، فيما ارتفعت المبيعات إلى المشتركين الآخرين بشكل مياشر من الكهرباء الوطنية 51.9 جيجا واط مقارنة مع 31.6 جيجا واط خلال النصف الأول من العام الماضي.ووفقا لنفس البيانات، زاد حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 28.3 % وفقا لنفس البيانات.وبلغ إجمالي حجم هذه الطاقة حتى نهاية حزيران (يونيو).86.5 جيجا واط ساعة مقارنة مع76.4جيجا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وكان الحجم الأكبر من هذه الطاقة الذي تم تصديره إلى شركة كهرباء القدس (التابعة للسلطة الفلسطينية) بإجمالي بلغ نحو 83.5 جيجا واط ساعة مقارنة مع 64.3 جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من 2022 وبزيادة نسبتها 29.85 %.بالمقابل، تراجع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 3.2 % إلى 3 جيجا واط ساعة حتى نهاية حزيران(يونيو)، مقارنة مع 3.1جيجا واط ساعة خلال الفترة نفسها من 2022.يذكر أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية ارتفعت العام الماضي بنسبة 52 % مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغت هذه الخسائر العام الماضي نحو 232.8 مليون دينار مقارنة مع 152.8 مليون دينار العام الذي سبقه.وبلغت الخسائر المتراكمة للسنة بنهاية العام الماضي مبلغ 5.36 مليون دینار، مقارنة مع 5.13 مليون دينار بنهاية العام 2021 اي بزيادة نسبتها 7.6 % وفقا للتقرير السنوي للشركة.وبلغت ايرادات الطاقة العام الماضي 1.36 مليار دينار مقارنة مع 1.31 مليار دينار العام الذي سبقه منها 12.9 مليون دينار العام الماضي مقارنة بنحو 9.7 مليون دينار العام الذي سبقه.