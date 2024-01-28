الكهرباء.. شكاوى من ارتفاع الفواتير والقطاعات المعنية تنفي أي تغيير بالتعرفة

رهام زيدان

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عمان- في وقت اشتكى فيه مواطنون من ارتفاع قيم آخر فاتورة كهرباء تلقوها، رغم ثبات حجم استهلاكهم خلال تلك الفترة نظرا لاعتدال الطقس، أكدت الجهات والشركات ذات العلاقة أنه لم يتم اتخاذ اي اجراء من قبلها يؤدي إلى هذه الزيادة وأن الارتفاع في قيم فواتير بعض المواطنين سببه الوحيد زيادة الاستهلاك.وتلقت الغد عدة شكاوى من مواطنين حول زيادة قيمة فواتيرهم الأخيرة عن الشهر الماضي رغم عدم زيادة استهلاكم وبقائه ضمن المعتاد بسبب اعتدال درجات الحرارة دون الحاجة إلى تشغيل أجهزة تدفأة كهربائية أو أدوات أخرى، ومع ثبات حجم استخدامهم للاجهزة الكهربائية الأخرى في المدة المذكورة، مبينين أن هذه القضية تتكرر في نفس الوقت من كل عام.وقالت مصادر شركة الكهرباء الأردنية أنها لم تلحظ أي زيادة غير مبررة في قيم الفواتير، مؤكدة أن أي زيادة في قيم فواتير بعض المستهلكين لا يمكن أن تعطي مؤشرا عن مشكلة واسعة.وأشارت إلى أن زيادة الاستهلاك الذي يعتقد مشتركون أنه محدود ولا يبرر قيمة ارتفاع الفاتورة إلى قيمها الأخيرة، يدخلهم في شرائح استهلاكية أعلى بتعرفة أكبر وأن كل كيلو واط واحد من هذه الشريحة يحتسب بقيمة هذه الشريحة.وبينت أن قيمة الاستهلاك لما فوق 1000 كيلو واط وبحسب التعرفة المعمول بها حاليا تصبح أعلى من تعرفة الفئات غير المدعومة وبالتالي فإن من يستهلكون هذه القيم العالية فمن الأجدى لهم الخروج من الفئات المدعومة، أما بالنسبة لما يتم تداوله حول تحميل فارق الفاقد الكهربائي إلى فواتير المشتركين بداية كل عام، أكدت الشركة أن ذلك لا يمكن حتى حسابيا، لأن إصدر الفواتير يتم وفقا لنظام محوسب وفقا لشرائح التعرفة وقيمها المعتمدة ولا يمكن اضافة اي قيم إضافية عليه أو التلاعب فيه.وبينت الشركة أنه ومن خلال تطبيق الشركة الإلكتروني يمكن للمشتركين قراءة عداداتهم ذاتها ومراقبة استهلاكهم بشكل يومي وحساب القيم بناء عليه، مبينة أنها تنفذ حاليا مشروعا على مراحل لاستبدال العدادات الحالية بأخرى ذكية لكافة المشتركين ما يسهل عملية القراءة الذاتية والتحكم بها عن بعد دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الشركة.وقالت الشركة إن الأنماط الاستهلاكية مثل تشغيل سخان المياه على مدار الساعة يحدث فارقا كبيرا في قيم الفاتورة على خلاف المعتقد السائد بأن التشغيل الدائم له أوفر في الاستهلاك، علما بأن تسخين المياه خلال الشتاء يحتاج إلى قدرة أكبر نظرا لبرودة المياه مقارنة بالصيف ما يرفع قيمة الاستهلاك.ويسري الأمر ذاته على تشغيل براد مياه الشرب "الكولر" أيضا للتسخين على مدار الساعة واستخدام أصناف اجهزة تدفئة رديئة الصنع ومضخات المياه خصوصا إذا ما كانت تعاني من عطل أو تسريب.وبينت جمعية حماية المستهلك من جهتها، أنها لم تتلق حتى الآن أي شكوى بخصوص ارتفاع قيمة فواتير من قبل مستهلكين.وبينت الجمعية، في رد على سؤال للغد بهذا الشأن، أنه في حال تلقت الجمعية اي شكاوى بخصوص ارتفاعات غير مبررة فإنها ترصد وتتابع ذلك من خلال لجنة مختصة وتتخذ الاجراء المناسب بشأنه.من جهتها، أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه من خلال رقابتها ومتابعتها لشركات القطاع فإن الفواتير الأخيرة كانت ضمن معدلها الطبيعي مقارنة بحجم الاستهلاك خلال تلك الفترة التي جاء فيها الجو معتدلا مقارنة بنفس الفترة من السنوات الماضية.وقالت الناطق الإعلامي باسم الهيئة الدكتور تحرير القاق إن أي زيادة في قيمة الفواتير فإن مردها تغير في الاستهلاك ما يرفع قيمة التعرفة إلى الشرائح الأعلى وبالتالي زيادة قيمة الفواتير، مؤكدة في الوقت ذاته إنه يمكن من خلال تطبيقات الهواتف الذكية احتساب ومراقبة الاستهلاك واحتساب قيمة الفواتير بناء عليه.وقالت إن احتساب قيمة الفاتورة يكون لكل شريحة منفصلة عن التي تليها أي ان مقدار الزيادة في الشريحة التالية الأعلى هو الذي يتم حسابه بتعرفة تلك الشريحة ولا تحتسب قيمة الفاتورة كاملة أو الاستهلاك كاملا بقيمة التعرفة الأعلى، وأن قيمة الشرائح واضحة خصوصا مع التعرفة الجديدة المطبقة منذ 2022 ويمكن احتساب الفواتير بشكل ذاتي بناء عليها.كما جددت القاق التأكيد على أم فواتير المستهلكين ليس لها أي علاقة بالفاقد الكهربائي ولا يتم تحميل أي قيمة له على هذه لفواتير، مشيرة إلى المتحكم الوحيد في قيم الفواتير هو حجم ونمط الاستهلاك.وبدأت الهيئة اعتبارا من الأول من نيسان (أبريل) 2022 تطبيق تعرفة كهربائية جديدة خفضت التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والصحية وعدم تأثر المستهلكين في القطاع المنزلي المشمولين بالتعرفة الكهربائية المدعومة بأي زيادة إذا كانت كمية الاستهلاك أقل من 600 كيلو واط/ ساعة.واصبحت الشريحة الأولى من 1 إلى 300 كيلواط ستصبح تعرفتها 5 قروش لكل كيلو واط والشريحة الثانية من 301 إلى 600 كيلواط ستصبح تعرفتها 10 قروش لكل كيلو واط والشريحة الثالثة أكثر من 600 كيلو واط ستصبح تعرفتها 20 قرشا لكل كيلو واط.وأكدت الحكومة أن الشريحة الأولى يمكن لها الحصول على دعم إضافي وضمن شروط محددة وكذلك الثانية بمبلغ يتراوح بين دينارين ودينارين ونصف لإجمالي الفاتورة بينما سوف تحرم الشريحة الثالثة من الدعم.أما الشرائح المنزلية غير المدعومة، تشمل شريحتين فقط، الأولى من 1-1000 كيلو واط ساعة وسعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الشريحة 120 فلسا لكل كيلو واط ساعة، والشريحة الثانية أكثر من 1000 كيلو واط ساعة بمقدار 150 فلسا لكل كيلو واط ساعة شهريا.