الإثنين 18 آذار 2024
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الكهرباء.. 14 مشروعا اقتصاديا يستفيد من حساب فلس الريف

أبراج كهرباء ضغط عال - (الغد)
أبراج كهرباء ضغط عال - (الغد)
عمان- بلغ عدد المشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية المستفيدة من التيار الكهربائي على حساب فلس الريف 14 مشروعا خلال العام الماضي 2023.
وتوزعت المشاريع بحسب مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف المهندس هشام المومني، بواقع 5 مشاريع في عمان، و5 مشاريع في الأغوار، و3 مشاريع في المفرق ومشروع في الطفيلة.اضافة اعلان
وكان مجلس الوزراء قرر أخيرا الموافقة على تعديل الأسس المعتمدة لإيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف/ تشرين الثاني 2021، فيما يتعلق بإيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج التنظيم.
وجاء القرار لغايات تشجيع الاستثمار والمساهمة في توفير فرص العمل للمجتمع المحلي والحد من البطالة، بحيث يصبح إيصال التيار الكهربائي للمشاريع الإنتاجية والاستثمارية والصناعية الواقعة خارج التنظيم على أن تكون مساهمة فلس الريف في هذه المشاريع بمبلغ 60 ألف دينار كحد أقصى.
وبحسب القرار، فإن الحد الأقصى للمساهمة من فلس الريف يكون مرتبطا بالحد الأدنى لعدد فرص العمل التي يوفرها المشروع للأردنيين، بحيث تكون المساهمة 20 ألف دينار في حال كان الحد الأدنى لفرص العمل 4 فرص، و30 ألف دينار في حال كان عدد فرص العمل 6 فرص، و40 ألف دينار في حال كانت 8 فرص، و50 ألف دينار في حال كانت 10 فرص، و60 ألف دينار في حال كانت أكثر من 10 فرص عمل.
كما يشترط للاستفادة من هذا القرار أن يكون مالك المشروع أردني الجنسية، وحاصلا على جميع التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية لمشروع قائم بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة، وأن يقدم دراسة جدوى اقتصادية للمشروع، إضافة الى تعهد بالالتزام بتشغيل العمالة الأردنية الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع حال تشغيله وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقال المهندس المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن مشروع كهربة الريف تطور عبر السنوات الماضية كمشروع ابتكاري تكافلي ليحاكي الاحتياجات الأردنية، وتم تنويع شرائح الفئات المستهدفة وتنويع الخدمات المقدمة وابتكار خدمات جديدة بهدف تنمية الريف والبادية والحد من الهجرة إلى المدن وتشجيع الهجرة المعاكسة ومحاربة الفقر والبطالة ودعم المشاريع الإنتاجية المختلفة واستغلال الطاقة المتجددة.-(بترا- مشهور الشخانبة)
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