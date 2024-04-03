المؤسسة المدنية تخفض أسعار مستلزمات ضيافة العيد

طارق الدعجة

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عمان- تعتزم المؤسسة الاستهلاكية المدنية إجراء حزمة من العروض المخفضة على مسلتزمات الضيافة مع قرب حلول عيد الفطر السعيد، وفق مديرها العام سلمان القضاة.وبين القضاة في تصريح لـ"الغد" أن المؤسسة ستقوم اعتبارا من يوم السبت بتخفيض الأسعار على مستلزمات ضيافة العيد بجميع أسواقها المتنشرة في الأردن والبالغة 69 فرعا، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا على حصر أعداد السلع ونسب التخفيض.ولفت القضاة إلى أن التخفضيات ستشمل سلعا واسعة من مستلزمات الضيافة على غرار الشوكولاتة والسكاكر والعصائر بالإضافة إلى مستلزمات إعداد الكعك ومعمول العيد.وأوضح القضاة أن تخفيض الأسعار يأتي في إطار سياسة وأهداف المؤسسة في تخفيف الأعباء على المواطنين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم من مختلف السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة.وحول واقع الحركة التجارية في أسواق المؤسسة قال القضاة: إن "حركة الطلب واقبال المواطنين على أسواق المؤسسة في الوقت الحالي ما زالت مستمرة لكنها أقل من المستويات المسجلة قبيل وخلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل بسبب تغيير توجهات الاستهلاك لدى المواطنين نحو شراء مستلزمات العيد مثل الألبسة وتوابعها".وبين أن المؤسسة قامت قبيل وخلال شهر رمضان المبارك بإجراء حزمة من العروض المخفضة على أسعار سلع أساسية وغذائية بنسب وصلت إلى 50 % مؤكدا أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوص المخبرية أساسا لشراء السلع وطرحها في أسواقها.وكانت الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لتداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر ومضيق باب المندب قبيل حلول شهر رمضان المبارك من بينها دعم المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية بمبلغ ثلاثة ملايين دينار؛ لاحتواء الآثار التضخمية وتمكينها من تثبيت أسعار السلع الأساسية فيها إلى ما بعد شهر رمضان المبارك.يشار إلى أن المؤسسة تمتلك 20 ألف متر مربع مستودعات كمساحة تخزينية بالإضافة إلى 40 شاحنة لنقل وتزويد الفروع فيما سيشهد العام الحالي افتتاح 3 فروع جديدة بالعاصمة.ووجدد القضاة دعوة المواطنين إلى ضرورة التواصل مع إدارة المؤسسة لطرح أي استفسار أوتقديم شكوى من خلال قنوات الاتصال المختلفة (الخط الساخن رقم 885843، أو من خلال صفحة المؤسسة الرسمية على فيس بوك، أو من موقع المؤسسة الإلكتروني، أو مراجعة خدمة الجمهور/ مكتب مدير السوق.