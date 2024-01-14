"المال للتمويل" تدعم صمود الأهل في غزة

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في خطوة تعكس دورها الإنساني والمجتمعي المؤثر، أعلنت شركة المال للتمويل -الشركة الرائدة والمتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في الأردن- عن دعمها لصمود الأهل في غزة بتوزيع طرود غذائية طارئة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وتكية أم علي.وتطوع موظفو الشركة لتعبئة وتغليف هذه الطرود الغذائية الأساسية، في بادرة تعكس تضامنهم وحسهم الإنساني تجاه أهالي غزة.وفي تعليقه على هذه المبادرة الإنسانية، قال مدير عام شركة المال للتمويل بشار معايعة: "تنسجم هذه المبادرة وتتكامل مع الجهود الوطنية بدعم ونصرة الأهل في غزة، ومن هنا كانت شراكتنا مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وتكية أم علي للمساهمة في تخفيف الصعوبات التي يواجهها إخواننا وأخواتنا في غزة، وضرورة تلبية احتياجاتهم الإنسانية لتمكينهم من الصمود في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها".وأشار معايعة إلى أن هذه اللفتة الإنسانية تسلط الضوء على التزام شركة المال للتمويل بتنفيذ استراتيجية طموحة للمسؤولية الاجتماعية، تعكس من خلالها دورها الإنساني والاجتماعي الذي لا يقل أهمية عن دورها الاقتصادي الفاعل في المجتمع الأردني.ومن الجدير بالذكر أن شركة المال للتمويل تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في البلاد، فعلى الصعيد الاقتصادي، تعمل الشركة على تطوير وتعزيز المجتمعات التي تعمل بها من خلال تقديم خدمات وعروض تسهم في تمكين المجتمع اقتصاديا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وعلى الصعيد الاجتماعي تلتزم الشركة بتأدية دورها الإنساني ودعم الشرائح الأقل حظاً، كما يتضح ذلك في مشاريعها السابقة، مثل تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه الشرب في مدرسة غور الحديثة الأساسية، وتنظيم يوم عائلي وترفيهي للأطفال في الكرك، وغيرها من المشاريع.