الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"المال للتمويل" توسع وجودها بالمملكة وتفتتح فرعا جديدا في ناعور

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مشاركون في افتتاح الفرع الجديد - (من المصدر)
عمان - الغد- أعلنت شركة المال للتمويل - الشركة الرائدة والمتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في الأردن – عن الافتتاح الرسمي لفرعها السابع والأربعين في ناعور. بحضور رئيس بلدية ناعور، مزيد المساعفة وعدد من كبار الموظفين في الشركة.اضافة اعلان
 وتسعى شركة المال للتمويل من خلال توسيع نطاقها العملياتي وافتتاح فروع جديدة في المناطق ذات الطلب المرتفع إلى تقديم تجارب استثنائية لعملائها، وضمان الشمول المالي في جميع أنحاء الأردن. 
ويقع الفرع الجديد في مكان مناسب في قلب المدينة، حيث يمكن للعملاء الوصول إليه بسهولة. ويتميز الفرع بموقعه الاستراتيجي، إذ يقع بجانب دائرة الأحوال المدنية على الطريق العام في ناعور.
وأعرب مدير عام شركة المال للتمويل بشار معايعة، عن فخره بتوسع الشركة من خلال افتتاح هذا الفرع الجديد في ناعور، وقال: "نحن نأخذ خطوات جادة نحو تحقيق رؤيتنا في توفير الدعم المالي اللازم لعملائنا"، مشيراً إلى أن الفرع الجديد يعزز من مساعي الشركة الحثيثة لتلبية متطلبات عملائها المتزايدة وتوسيع نطاق خدماتها لتحسين مستويات الشمول المالي في المملكة".
من جانبها، قالت مديرة فروع منطقة الجنوب في شركة المال للتمويل، وفاء المساعفة :" يأتي افتتاح فرع شركة المال للتمويل في ناعور كخطوة مهمة في توسيع نطاق عمل المؤسسة وتحقيق استراتيجيتها التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء بشكل فعّال وتحقيق الشمول المالي في المناطق التى لا تستطيع الوصول الى الخدمات المصرفية التقليدية. ومن المتوقع أن يكون هذا الفرع بمثابة نقطة انطلاق للمزيد من الخدمات المالية الرائدة والمبتكرة في المستقبل"
وأشارت إلى أن افتتاح الفرع الجديد يأتي في إطار استراتيجية النمو والتوسع التي تسعى الشركة إلى تحقيقها، مؤكدة على رغبتها في تقديم خدمات مالية مبتكرة ومتميزة للعملاء.
تجدر الإشارة إلى أن شركة المال للتمويل تتميز بكونها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها في الأردن. تأسست الشركة في تشرين الثاني من العام 2020، وتهدف إلى تسهيل الدعم المالي لعملائها لتغطية احتياجاتهم اليومية والعاجلة. ومع افتتاح الفرع الجديد في ناعور، تواصل الشركة بنجاح مهمتها في ضمان الشمول المالي في جميع أنحاء الأردن.
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