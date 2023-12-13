"المحافظ الإلكترونية" تشهد تعاملات بقيمة 305 ملايين دينار في شهر

إبراهيم المبيضين

اضافة اعلان

أظهرت أحدث الأرقام الرسمية أن قيمة الدفع الفوري الالكتروني عبر نظام "جوموبي" بلغت 305 ملايين دينار خلال فترة شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.وأكد التقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" أنه مع بلوغ قيمة المدفوعات عبر "جوموبي" هذا المستوى تكون قد زادت القيمة بمقدار 150 مليون دينار وبنسبة بلغت 97 % (اي حوالي الضعف)، وذلك لدى المقارنة بحجم المدفوعات المسدد عبر النظام في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي الذي بلغ وقتها قرابة 155 مليون دينار.وجاء ذلك عبر تعاملات مستخدمين لنظام " جو موبي" بلغ عددهم في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قرابة 2.13 مليون مستخدم.وأوضح التقرير أن خدمة "التحويل النقدي" استحوذت على حصة الأسد من القيمة الاجمالية للمدفوعات عبر النظام وبنسبة 85 % عندما سجل قرابة 258.2 مليون دينار.وقال التقرير "خدمة السحب استحوذت على نسبة تصل الى8 % من القيمة الإجمالية للمدفوعات عبر النظام مع تسجيلها حوالي 24.9 مليون دينار في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)".وأشارت الأرقام إلى أن خدمة "الإيداع" سجلت قرابة 18.3 مليون دينار مشكلة نسبة تصل الى 6 % من القيمة الاجمالية للمدفوعات عبر "جوموبي"، فيما حققت خدمة " المشتريات" حوالي 3.95 مليون دينار مشكلة نسبة تصل الى 1.3 % من اجمالي قيمة المدفوعات عبر النظام.و"جوموبي" هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية.وعلى صعيد متصل أظهرت الأرقام أن مستخدمي نظام "جوموبي" نفذوا قرابة 2.76 مليون حركة دفع خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.وقالت الارقام إن خدمة السحب شكلت نسبة تتجاوز 5 % من اجمالي عدد الحركات بحوالي 141 ألف حركة.وأشارت الى ان خدمة المشتريات شكلت نسبة تتجاوز الـ4 % من اجمالي عدد حركات النظام في الشهر الماضي وبحوالي 115 ألف حركة.