الأربعاء 21 حزيران 2023
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المحروق: تواجد البنوك الأردنية في 5 قارات تأكيد على تطور القطاع المصرفي

مشاركون في جلسة الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي - (الغد)
مشاركون في جلسة الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي - (الغد)
 أكد مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور ماهر المحروق أن البنوك الأردنية تتواجد اليوم في 5 قارات.
وقال المحروق خلال إحدى جلسات المنتدى الأردني- العراقي للمال والأعمال إن هذا التواجد يؤكد مستوى التطور الكبير الذي وصل إليه القطاع المصرفي بالمملكة.اضافة اعلان
وأشار المحروق خلال جلسة "الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي.. الفرص والتحديات والتجارب وقصص النجاح" إلى أن السوق العراقية من أهم الأسواق العربية للبنوك الأردنية بفعل العلاقات الاقتصادية والتجارب الكبيرة التي تربط البلدين.
وبين المحروق أن البنوك الأردنية تعمل في العراق من خلال ملكية مباشرة في البنوك العراقية أو من خلال انشاء الفروع ومكاتب التمثيل.
وأشار للعديد من العوامل التي تعزز الوجود المصرفي الأردني في العراق منها تعزيز التجارة والاستثمار والاستقرار المالي وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير البنية المالية.
بدوره، أشار مدير عام الدراسات المصرفية في البنك المصرفي العراقي الدكتور باسم محمد إلى أن العلاقات الأردنية العراقية الاقتصادية متميزة وهنالك مصالح مشتركة للبلدين.
ولفت إلى أن العراق يمر اليوم بمرحلة جديدة من العمل ولا سيما في ظل حالة الاستقرار التي يشهدها ما يمثل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الأردن.
وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي استطاع خلال الفترة الماضية مواجهة التحديات الاقتصادية من خلال مبادرات اطلقها لدعم القطاع المصرفي لاستدامة عملية التمويل التي يقدمها للقطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن المركزي العراقي عمل على انشاء شركة لضمان الودائع وتوسيع الشمول المالي وتعزيز عمليات الدفع الإلكتروني بالإضافة لوجود توجه لانشاء مصرف ريادي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهتها، لفتت المدير المفوض للمصرف الدولي الإسلامي في العراق سها الكفائي إلى التوجهات الجديدة للبنوك العراقية فيما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني والتسهيل على المستثمرين والشركات والأفراد وإنجاح أعمالهم وبما يتوافق مع توجهات الحكومة العراقية بخصوص التحول الرقمي.
واستعرض ممثل رابطة المصارف العراقية الخاصة علي طارق بعض التطورات التي حققها القطاع المصرفي العراقي خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى زيادة في عدد الحسابات لدى البنوك العراقية من 1.6 مليون حساب في العام 2018 إلى 8.7 مليون حساب خلال العام الماضي.
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