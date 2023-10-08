المحكمة الاستثمارية مدخل للاستثمارات الأجنبية

الدكتور حيدر المجالي

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يعد الاستثمار من المفاهيم الاقتصادية المعروفة حول العالم، ويسهم، ضمن عوامل أخرى، في تطور الدول وتقدمها، ويترك عادة أثرا كبيرا في اقتصاديات هذه الدول وظروفها ويسهم في معالجة القصور الاقتصادي والمالي فيها بشكل إيجابي.وتماشيا مع التوجيهات الملكية، ووفقا لرؤية جلالة الملك في تحديث سلك القضاء وجعله مواكبا لعملية النمو الاجتماعي والاقتصادي المتزايدة في المملكة، وكجزء من رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالته وتبنتها الحكومة، يأتي دورنا في البحث عن الأفكار الداعمة لهذا التوجه لدعم الاقتصاد الوطني والسعي لحل مشكلتي الفقر والبطالة، ولهذا فإنني أرى أن الاستثمار، وخاصة الأجنبي منه، هو الحل للمشاكل والتحديات الاقتصادية التي يعاني منها الأردن.ولتسهيل عملية الاستثمار وجلب الاستثمارات الأجنبية، يجب تهيئة البنية التحتية المناسبة واتخاذ خطوات ضرورية من شأنها دفع عجلة الاستثمار وتسريع وتيرته لينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. ونعلم أن الاستثمار الأجنبي المباشر سيلعب دورا حاسما في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية في الأردن، ولهذا فعند النظر في عوامل جذبه، نجدها متوفرة لدينا بشكل مثالي، مثل الأمان السياسي والأمان الاقتصادي والسياسة النقدية وسهولة الأعمال وسهولة التملك وسهولة تصدير العملة وتوفر الكفاءات والمناخ وأسواق التصدير وغيرها من المزايا الأخرى، إلا أننا يجب أن نحرص على توظيف هذه المزايا بالشكل اللائق لينجم عنها بيئة جاذبة للاستثمار وليست طاردة له. وكمتطلب مثالي لبيئة جاذبة للاستثمار، أجد أنه من الضروري وجود إطار قانوني قوي يحمي مصالح المستثمرين (سواء المحلي أو الأجنبي) ويضمن تسوية عادلة للنزاعات في وقت قصير ويبعث الطمانينة في أنفسهم.في هذا المقال، سنركز تحليلنا على أحد عوامل جذب الاستثمار الأجنبي الذي يترك وجوده عادة انطباعا إيجابيا لدى أصحاب رأس المال ويساعدهم على اتخاذ القرار المناسب للمضي في استثماراتهم براحة وأمان، ألا وهو المحكمة الاستثمارية. وهذه المحكمة هي محكمة متخصصة في نظر النزاعات الاستثمارية والاقتصادية والمالية، وسنحاول فهم تأثيرها على الاقتصاد الوطني والبيئة القانونية في البلد، غير متناسين طبعا عوامل الجذب الأخرى للاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن النظام القانوني والقضائي الأردني يستوعب وجود هيكلية متطورة كهذه.هذه الآلية القانونية الفعالة (المحكمة الاستثمارية) ستكون محور حديثنا اليوم؛ حيث ثبتت نجاعتها في دعم إيجاد بيئة ملائمة للاستثمار، واستخدمت حقيقة وجودها العديد من الدول لتعزيز مساعيها لجلب استثمارات أجنبية تسهم في رفد اقتصاداتها الوطنية، مثل تجربة مملكة البحرين مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات (بي سي دي آر)، ودولة قطر من خلال محكمة الاستثمار والتجارة، ودولة سنغافورة من خلال المحكمة الاستثمارية، وماليزيا وغيرها من الدول التي سارعت في إنشاء محاكم استثمار متخصصة تخدم مصالحها القومية والاقتصادية إقليميا ودوليا.سنلقي الضوء على الفوائد المتوخاة من تشكيل المحكمة الاستثمارية، ولماذا سيكون إنشاء محكمة استثمار مفيدا للأردن، وما تأثيرها في دعم الاقتصاد وعجلة النمو وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية استنادا إلى تجارب الدول الأخرى، وما تأثيرها الفني على تطوير سلك القضاء بشكل عام.ووفقا للخطة المقترحة، فإن المحكمة المختصة في نظر القضايا الاستثمارية والاقتصادية والمالية تنشأ بموجب قانون خاص، وتدار أنشطتها وفقا لنظام إجرائي يحدد اختصاصها وقيمة المطالبات المالية التي تنظرها وجنسية الأطراف الماثلين أمامها وطبيعة النزاع وغيرها من المتطلبات الإجرائية الضرورية لإنجاح الفكرة بأقل التكاليف على الموازنة العامة. وبلا شك ستسهم المحكمة الاستثمارية في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني، وستساعد على جذب استثمارات خارجية، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار المزايا التي تتمتع بها دولة مثل الأردن على صعيد السمعة الدولية والتصنيف الائتماني والسياسة النقدية وثبات وقوة العملة الوطنية. ومن هنا، فإنني أرى أن الأثر الإيجابي لوجود هذه المظلة القانونية المتطورة في النظام القضائي الأردني سيتمثل في الآتي:1 - ضمان ثقة المستثمر وحمايتهإن وجود محكمة استثمار متخصصة في الأردن سيعزز مبدأ سيادة القانون وسيعزز ثقة المستثمرين المحلي والأجنبي في الدولة، من خلال ضمان تسوية عادلة ونزيهة للنزاعات المتعلقة بالاستثمار وفقا لأطر مهنية فائقة الجودة.يبحث المستثمرون، عادة، عن تأكيدات بأن استثماراتهم الخارجية ستكون آمنة ومحمية من التصرفات التعسفية للحكومات والممارسات التمييزية وانتهاكات العقود وغيرها من الظروف السلبية، ولأن رأس المال جبان ويبحث عن الأمان، فإنني أرى أن وجود محكمة خاصة تعنى بشؤون الاستثمار حدث مهم يبعث الطمأنينة للمستثمر ويسهم في تعزيز الرؤية الملكية لتحديث القضاء ودعم الاقتصاد الوطني.فمثلا، تعد غرفة البحرين لتسوية المنازعات (بي سي دي آر) نموذجا رائعا يحتذى به في دعم الجهود الحكومية المتخصصة لجذب الاستثمار الأجنبي للدولة. وقد تأسست الغرفة كمحكمة خاصة في العام 2009، وبنت سمعة في النزاهة والكفاءة والشفافية والمهنية؛ حيث تنظر في قضايا محددة وفقا لبرنامج إجرائي واضح يقوم على آلية مرحلة إدارة الدعوى بشكل يراعي السرعة والدقة والكفاءة. ويمكن أن يعزى نجاحها في المساعدة على جذب المستثمرين الأجانب الى البحرين الذين بلغت قيمة استثماراتهم في العام 2022 أكثر من ملياري دولار أميركي إلى الثقة التي يضعها المستثمرون في النزاهة والخبرة في محكمة الاستثمار المتخصصة في الغرفة. بينما، مثلا، استقطبت قطر حوالي 29 مليار دولار استثمارات أجنبية وسنغافورة 20 مليار دولار وماليزيا 28 مليار دولار في العام 2022، أسهمت المظلات القانونية في هذه الدول في تعزيز ثقة المستثمرين بتشريعاتها وأنظمتها ودفعتهم للاستثمار.2 - تسوية النزاعات بشكل سريع وفعالتوفر محاكم الاستثمار آلية ميسرة لحل النزاعات الاستثمارية بشكل سريع وفعال؛ حيث إنه غالبا ما تعاني أنظمة المحاكم التقليدية من تعقيدات بيروقراطية تتعلق بالفترة الزمنية المطلوبة لحسم النزاع، ونقص في الخبرة الفنية في المسائل المتعلقة بالاستثمار، مما يثبط عزائم المستثمرين الذين يحتاجون إلى حل سريع للنزاعات لضمان استمرارية أعمالهم التجارية.ووفقا لمبدأ السرعة في التقاضي، ستكون المحكمة الاستثمارية مؤهلة لحسم النزاع الاستثماري في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وذلك لوجود مرحلة إدارة الدعوى التي يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بالدعوى من الأطراف وفقا لبرنامج زمني محدد وتقديمها لهيئة المحكمة بشكل واضح وسليم يساعد الهيئة على فهم الأحداث المرافقة للنزاع بشكل فعال، ناهيك عن تقليل التكاليف القضائية، وتوفير العدالة المتخصصة للمستثمرين.وستوفر محكمة الاستثمار في الأردن (تحت أي مسمى آخر كانت) مثالا ممتازا لتسوية النزاعات بكفاءة وسرعة، بحيث تعمل المحكمة، كما أسلفنا، وفقا لقواعد إجرائية محددة بوضوح ومصممة خصيصا للنظر في المنازعات الاستثمارية والتجارية، مما يضمن تنظيما سريعا وفعالا للقضايا وإجراء واضحا لدفع عجلة التنمية ويعزز ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المحلي. هذا النهج السريع في حل النزاعات يعد من الناحية العملية جاذبا للمستثمرين، وخاصة الأجانب منهم؛ حيث يقلل من عدم اليقين لديهم ويسهم في خفض النفقات القانونية، إذا كانت من ضمن النظام الإجرائي للمحكمة.3 - الخبرة والتخصص في قانون الاستثمارتقدم محاكم الاستثمار، التي سيعمل بها عادة قضاة متخصصون في قانون الاستثمار والعلاقات المالية والاقتصادية وقضايا التجارة الدولية، ميزة الخبرة في المسائل الاستثمارية المعقدة. وسيمتلك هؤلاء القضاة بعد التدريب والتأهيل فهما عميقا للمعاهدات الدولية المتعلقة بالاستثمار، وقوانين حماية الاستثمار، والممارسات التجارية والمسائل الاقتصادية والمالية، وتتيح معرفتهم المتخصصة هذه اتخاذ قرارات مستنيرة وتضمن التوافق في تفسير وتطبيق القوانين المنظمة للاستثمار بشكل أوسع، وسيصبح عندها الأردن مركزا إقليميا مرموقا لحل النزاعات القانونية الاقتصادية والاستثمارية.4 - الاعتراف الدولي وتنفيذ القراراتإحدى المزايا المهمة لوجود محكمة استثمار متخصصة في الدولة هي سهولة الاعتراف الدولي بقراراتها وتنفيذها كونها محكمة خاصة تعنى بقضايا التجارة الدولية والاستثمار. يقدر المستثمرون الأجانب وجود هذه المظلة في الدول التي ينوون الاستثمار بها ليتمكنوا من حماية حقوقهم واللجوء إلى العدالة إذا دعت الحاجة، لكن إن لم يتوفر هذا الغطاء القانوني لهم فسيؤثر ذلك على قرارهم بالاستثمار أو على جودة استثماراتهم أو كميتها أو توقيتها، مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني ككل ويعرقل عملية التنمية الاقتصادية بشكل عام.ومن جهة أخرى، ستحظى قرارات محكمة الاستثمار بالاعتراف والتنفيذ من قبل الدول الأخرى (طبعا بعد اكتسابها الدرجة القطعية وفقا لأحكام القانون)، نظرا لخبرتها المتخصصة والتزامها بالمعايير الدولية للعدالة والتي يعد الأردن أحد أكبر الداعمين لها. إضافة الى ذلك، سوف يعزز هذا الاعتراف سمعة الأردن كوجهة آمنة للمستثمرين وداعمة للاستثمار، ويسهم في الجهود الحكومية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل فعال.5 - تطوير النظام القانونيإن إنشاء محكمة استثمار في الأردن سيسهم بلا شك في التطور العام للنظام القانوني في الدولة. وكما أسلفنا، فستتطلب المحكمة عند إنشائها وجود قضاة متخصصين ذوي خبرة في قانون الاستثمار والتجارة الدولية والشؤون الاقتصادية والمالية، مما يستلزم إقامة برامج تدريب متخصصة ومبادرات لتعزيز القدرات المهنية للقضاة والقانونيين. وهذا سيعزز المعرفة والمهارات لدى القضاة والمحامين وممارسي القانون في المسائل المتعلقة بالاستثمار.وبمجرد أن تبدأ المحكمة الاستثمارية بالنظر في القضايا المرفوعة أمامها واتخاذ القرارات حيالها وفقا لآلية الكفاءة والسرعة والمهنية الفائقة، سيؤدي ذلك إلى تشكيل تجمع فقهي متطور خاص بقانون الاستثمار والتجارة الدولية والشؤون الاقتصادية والمالية، وسيقدم هذا الفقه توجيهات ونصائح في المسائل المتعلقة بالاستثمار، وبالتالي سيشكل هذا المشهد القانوني الجاذب للاستثمار الأجنبي بشكل يضمن العدالة الاجتماعية والتطور الاقتصادي.6 - النمو الاقتصادي والاستثمار المباشر الأجنبيإن إنشاء محكمة استثمار في الأردن سيكون له تأثير إيجابي وفعال على الاقتصاد الوطني من خلال المساعدة على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وبالتالي التوسع في توفير فرص العمل للشباب والفئات الأخرى؛ حيث أشارت الدراسات الى أن المستثمرين الأجانب يفضلون الاستثمار في البلدان التي تمتلك نظاما قانونيا موثوقا وفعالا يحمي حقوقهم ويحل نزاعاتهم القانونية بشكل عادل من خلال توفير منصة متخصصة للنزاعات المتعلقة بالاستثمار والمال والتي أطلقنا عليها اسم المحكمة الاستثمارية. إن وجود هذه المظلة سيعزز الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين بالأمان الاقتصادي. وتشير تجربة بعض الدول الأخرى، مثل البحرين وقطر وسنغافورة وماليزيا، إلى أن وجود محكمة استثمار متخصصة، إضافة الى عوامل جاذبة أخرى، يمكن أن يسهم في إغراء الاستثمار الأجنبي المباشر ويساعد بالتالي على نمو الاقتصاد الوطني. فمثلا نجاح المحكمة الاستثمارية في حل النزاعات الاستثمارية بكفاءة وبشكل عادل وسريع وكفؤ أسهم، بلا شك، في تعظيم سمعة سنغافورة كوجهة استثمارية مناسبة وآمنة. وقياسا على ذلك، فإنني أعتقد أن إنشاء محكمة استثمار في الأردن، ونظرا لما تتمتع به المملكة من عوامل جذب مثيرة، سيسهم في التطور العام لنظامه القانوني وسيسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير.في النهاية، فإن تحققت الظروف الملائمة لتشكيل المحكمة الاستثمارية في الأردن، سيتم العمل على وضع نظام خاص لها يحدد آلية عملها وطبيعة النزاعات التي تنتظرها وقيمتها وجنسية الأطراف المتنازعين أمامها والإطار الزمني لعملها ومراحل إدارتها وفق نظام قائم على أحدث التكنولوجيات المتوفرة لهذا القطاع، مثل تحميل الوثائق والترافع اون لاين وتنفيذ الأحكام وتحصيل الحقوق وغيرها من الخطوات التنفيذية التكنولوجية لتكون المحكمة المقترحة بنظامها المتطور ذراعا إضافيا داعما لتوجيهات جلالة الملك لدعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار الأجنبي.*خبير اقتصاد واستثمار