 
الإثنين 10 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المدفوعات عبر المحافظ الإلكترونية تتجاوز ملياري دينار في 5 أشهر

المحافظ الإلكترونية
المحافظ الإلكترونية
عمان– أظهرت أحدث الأرقام الرسمية أن قيمة الدفع الفوري الإلكتروني عبر نظام الدفع بالهاتف النقال "جو موبي" قد سجلت مستوى قياسيا جديدا بعد أن تجاوزت قيمته 2.01 مليار دينار خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي.اضافة اعلان
وأكد التقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" أنه مع بلوغ قيمة المدفوعات عبر "جو موبي" هذا المستوى تكون قد زادت القيمة بمقدار 975 مليون دينار وبنسبة بلغت 94 % مقارنة  بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت وقتها 1.035 مليار دينار. 
ووفقا للتقرير فقد شكلت خدمة "تحويل الأموال" النسبة الأكبر من قيمة المدفوعات عبر نظام "جو موبي" وبأكثر من 85 % تليها خدمة السحب، ثم خدمة الإيداع، فالمشتريات. 
كما أشار التقرير إلى أن تحويل الأموال إلى العائلة والأصدقاء شكل النسبة الأكبر من قيمة المدفوعات لخدمة تحويل الأموال عبر النظام بشكل عام. 
وسجل النظام الذي يعتمد على الهواتف النقالة في عمله نموا في جميع مؤشراته إلى جانب نمو مؤشر قيمة المدفوعات في بلد يزيد عدد اشتراكات الخلوي فيها على 7.7 مليون اشتراك. 
و"جو موبي" هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية. 
والمحفظة الإلكترونية هي حساب مالي إلكتروني يتم الوصول إليه عبر تطبيق على الهاتف الذكي، وترتبط برقم حساب فريد ويُسمح لكل فرد مقيم في الأردن بفتح محفظتين اثنتين كحد أقصى.
وعلى صعيد متصل أظهرت الأرقام أن مستخدمي نظام "جو موبي" نفذوا قرابة 19.7 مليون حركة دفع خلال أول 5 أشهر من العام الحالي.
ووفقا للتقرير، فقد شهد مؤشر عدد الحركات عبر نظام "جو موبي" نموا ورقما قياسيا جديدا مع وصوله الى هذا المستوى خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، عندما زاد بنسبة بلغت 131 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ وقتها أكثر من 8.5 مليون حركة.
وبلغ عدد مستخدمي "جو موبي" في الأردن مع نهاية شهر أيار (مايو) الماضي قرابة 2.3 مليون مستخدم، شكل الأردنيون منهم أكثر من 88 %.
وبحسب التقرير فقد شكل الذكور نسبة 53 % من إجمالي عدد مستخدمي النظام، فيما شكلت الفئة العمرية من 18 سنة إلى 30 سنة النسبة الأكبر من عدد المستخدمين بحوالي 35 %. 
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الاتحاد الأوروبي

منتدى الأعمال "الأوروبي الأردني".. نافذة لاستكشاف الفرص وتعزيز التجارة

منذ 55 دقيقة
خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية - (الغد)

عطاءان لتركيب أنظمة شمسية لمنتفعي "المعونة الوطنية"

منذ 55 دقيقة
آثار الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال في غزة - (وكالات)

ندوب الصراعات أعمق وأطول أمدا في الشرق الأوسط

منذ2 ساعة
خراف في أحد مواقع ذبح الأضاحي في عمان - (أرشيفية)

ارتفاع الأسعار يزيد العزوف عن شراء الأضاحي

منذ23 ساعة
تكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيا المعلومات.. من قطاع ناشئ إلى منافس إقليمي وعالمي

09 حزيران 2024
بورصة عمان.. تطور كبير وإنجازات لافتة في 25 عاما

بورصة عمان.. تطور كبير وإنجازات لافتة في 25 عاما

09 حزيران 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب في أجندة الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

مقترح للحباشنة بشأن الأسواق الموازية

محمود خطاطبة |اليوم

فعالية اليوبيل الفضي.. تعميق الهوية

فريهان سطعان الحسن |اليوم

خطاب الملك.. حبل سري بين العرش والشعب

نضال منصور |اليوم
سلامة الدرعاوي

الاقتصاد في اليوبيل الفضي

سلامة الدرعاوي |اليوم

ما لم يقله الملك في خطابه العظيم

نضال المجالي |اليوم

تعليق المساعدات الغذائية للاجئين في الأردن

رعد التل |اليوم

إجازة الموظف العام للترشح

معاذ وليد أبو دلو |اليوم
ترجمات
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |منذ 55 دقيقة
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |منذ 55 دقيقة
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات |09 حزيران 2024
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy
 