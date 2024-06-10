المدفوعات عبر المحافظ الإلكترونية تتجاوز ملياري دينار في 5 أشهر

إبراهيم المبيضين

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عمان– أظهرت أحدث الأرقام الرسمية أن قيمة الدفع الفوري الإلكتروني عبر نظام الدفع بالهاتف النقال "جو موبي" قد سجلت مستوى قياسيا جديدا بعد أن تجاوزت قيمته 2.01 مليار دينار خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي.وأكد التقرير الشهري الصادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص "جوباك" أنه مع بلوغ قيمة المدفوعات عبر "جو موبي" هذا المستوى تكون قد زادت القيمة بمقدار 975 مليون دينار وبنسبة بلغت 94 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت وقتها 1.035 مليار دينار.ووفقا للتقرير فقد شكلت خدمة "تحويل الأموال" النسبة الأكبر من قيمة المدفوعات عبر نظام "جو موبي" وبأكثر من 85 % تليها خدمة السحب، ثم خدمة الإيداع، فالمشتريات.كما أشار التقرير إلى أن تحويل الأموال إلى العائلة والأصدقاء شكل النسبة الأكبر من قيمة المدفوعات لخدمة تحويل الأموال عبر النظام بشكل عام.وسجل النظام الذي يعتمد على الهواتف النقالة في عمله نموا في جميع مؤشراته إلى جانب نمو مؤشر قيمة المدفوعات في بلد يزيد عدد اشتراكات الخلوي فيها على 7.7 مليون اشتراك.و"جو موبي" هو نظام إلكتروني يتيح خدمات الدفع عبر الهاتف النقال من خلال المحافظ الإلكترونية، إذ يتم تسجيل المحافظ الإلكترونية على النظام لأغراض تبادل الحركات المالية بين المحافظ الإلكترونية ومن وإلى الحسابات البنكية.والمحفظة الإلكترونية هي حساب مالي إلكتروني يتم الوصول إليه عبر تطبيق على الهاتف الذكي، وترتبط برقم حساب فريد ويُسمح لكل فرد مقيم في الأردن بفتح محفظتين اثنتين كحد أقصى.وعلى صعيد متصل أظهرت الأرقام أن مستخدمي نظام "جو موبي" نفذوا قرابة 19.7 مليون حركة دفع خلال أول 5 أشهر من العام الحالي.ووفقا للتقرير، فقد شهد مؤشر عدد الحركات عبر نظام "جو موبي" نموا ورقما قياسيا جديدا مع وصوله الى هذا المستوى خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي، عندما زاد بنسبة بلغت 131 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحركات المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ وقتها أكثر من 8.5 مليون حركة.وبلغ عدد مستخدمي "جو موبي" في الأردن مع نهاية شهر أيار (مايو) الماضي قرابة 2.3 مليون مستخدم، شكل الأردنيون منهم أكثر من 88 %.وبحسب التقرير فقد شكل الذكور نسبة 53 % من إجمالي عدد مستخدمي النظام، فيما شكلت الفئة العمرية من 18 سنة إلى 30 سنة النسبة الأكبر من عدد المستخدمين بحوالي 35 %.