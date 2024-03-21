الخميس 21 آذار 2024
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"المدنية" تخفض أسعار 400 سلعة 30%

متسوقون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية- (الغد)
متسوقون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية- (الغد)
عمان- تعتزم المؤسسة الاستهلاكية المدنية إجراء تخفيضات تشمل 400 سلعة أساسية وغذائية اعتبارا من يوم السبت المقبل وفق ما أعلن مديرها العام سلمان القضاة.
وبين القضاة في تصريح لـ" الغد" أن قرار تخفيض الأسعار يأتي ضمن سياسة وأهداف المؤسسة في تخفيف الأعباء عن المواطنين  وتمكينهم من تأمين احتياجاتهم، مشيرا إلى أن نسب التخفيض تتراوح بين 10 %
و 30 %.
وأشار القضاة إلى أهم السلع التي سيشملها التخفيض منها السكر، الأرز، المعلبات، التمور، العصائر، البقوليات، الزيوت، الأجبان، بالإضافة إلى سلع رمضانية 
ومستلزمات ضيافة العيد.
وأوضح القضاة أن أسواق المؤسسة تشهد نشاطا جيدا من قبل المواطنين، لافتا إلى أن مؤشرات الحركة التجارية  حاليا أقل بنسبة بسيطة  من المستويات التي تم تسجيلها خلال الأيام  الثلاثة الأولى من شهر رمضان المبارك.
وتوقع أن تزداد وتيرة الحركة التجارية على أسواق المؤسسة خلال الأسبوع المقبل تزامنا مع صرف رواتب العاملين. 
وأكد القضاة توفر جميع السلع في أسواق المؤسسة بكميات تزيد عن احتياجات المواطنين بالإضافة إلى التنوع والبدائل الواسعة للصنف الواحد وبأسعار تناسب دخول المواطنين وهنالك أكثر من 9 آلاف صنف من منتجات مختلفة يتم تداوله في أسواق المؤسسة.
وأوضح أن لدى المؤسسة مخزونا من السلع  الغذائية يغطي استهلاكا يصل إلى 3 أشهر مؤكدا الالتزام بتثبيت أسعار السلع الغذائية الأساسية عند مستوياتها الحالية في جميع فروعها حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وجدد التوضيح بأن تثبيت الأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك لا يعني أن المؤسسة ستقوم برفع الأسعار بعد الشهر الفضيل  بشكل مباشر وهذا يعتمد على مخزون كل سلعة.
وكانت الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لتداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر ومضيق باب المندب من بينها تخصيص مبلغ 3 ملايين دينار لدعم المؤسسة الاستهلاكية المدنية بتوفير المواد الأساسية في أسواقها بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتعزيز مخزونها من المواد الأساسية والرمضانية، وتخفيف الكلف التي ستترتب عليها نتيجة تثبيت الأسعار حتى نهاية شهر رمضان.
وأشار  القضاة  إلى سياسة المؤسسة في حرصها على منع دخول أي سلعة إلى أسواقها إلا بعد اجتياز الفحوصات المخبرية والحسية التي تؤكد سلامتها وجودتها. 
ولفت إلى أن لدى المؤسسة 69 فرعا منتشرة في مختلف محافظات المملكة ومستودعات تصل مساحتها التخزينية إلى 20 ألف متر مربع، بالإضافة إلى 40 شاحنة نقل وتوزيع السلع إلى فروع المؤسسة فيما سيشهد العام الحالي افتتاح 3 فروع جديدة بالعاصمة.
دعا القضاة المواطنين إلى التواصل مع إدارة المؤسسة لأي استفسار أو تقديم شكوى من خلال قنوات الاتصال المختلفة (الخط الساخن رقم 885843، أو من خلال صفحة المؤسسة الرسمية على فيس بوك، أو من موقع المؤسسة الإلكتروني، أو مراجعة خدمة الجمهور/ مكتب مدير السوق للعمل على متابعتها وحلها بشكل مباشر.اضافة اعلان
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