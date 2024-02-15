الخميس 15 شباط 2024
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"المدنية" تخفض أسعار 500 سلعة بنسب تصل إلى %30 الأسبوع المقبل

أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استعدادها لعيد الأضحى المبارك، بتوفير مستلزمات العيد كافة
أرشيفية
عمان- قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة أمس  "إن المؤسسة سوف تخفض أسعار أكثر من  500 سلعة أساسية ورمضانية اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل بنسب تتراوح بين 5 و 30 %".اضافة اعلان
وأوضح القضاة لـ"الغد" أن التخفيضات على سلع اساسية وغذائية يأتي ضمن خطط وأهداف الحكومة لتقليص العبء على المواطنين لا سيما في ظل قرب حلول حلول شهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة ارتفاعا واضحا في معدلات الاستهلاك.
وأشار إلى أن المؤسسة بدأت أمس بطرح السلع الرمضانية في جميع أسواقها المتنشرة في الأردن والبالغة 69 فرعا مع بدء استعداد المواطنين وتحضيراتهم لاستقبال شهر رمضان المبارك.
وبحسب القضاة، تشمل السلع الرمضانية  التمور، قمر الدين، الأجبان، البقوليات، الجوز، جوز الهند، اللوز، العصائر، القشطة، المعلبات، إضافة إلى زيادة الكميات من السلع الأساسية والغذائية الأخرى كالأرز، السكر، الزيوت، الدجاج المجمد، المعلبات.
وجدد القضاة التأكيد على التزام المؤسسة بثبيت الأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك بغض النظر عن أي تكاليف التي قد تحدث على أسعار السلع التي تتعاقد المؤسسة على شرائها، مشيرا إلى أن وجود المؤسسة أسهم بشكل كبير في ضبط الأسواق وزيادة المنافسة التي تصب جميعها في صالح المواطنين.
وقال القضاة "تثبيت الأسعار حتى نهاية شهر رمضان المبارك لا يعني أن المؤسسة ستقوم برفع الأسعار بعد الشهر الفضيل  بشكل مباشر وهذا يعتمد على مخزون كل سلعة".
وبين القضاة أن الدراسات التي تجريها المؤسسة تؤكد  تراجع أسعار سلع غذائية مثل، السكر والأرز والزيوت النباتية بنسب تصل إلى 40 % مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال شهر رمضان من العام الماضي.
وبجسب القضاة، تمتلك المؤسسة مخزونا من السلع الأساسية والغذائية يغطي استهلاك  يصل بالمتوسط 6 أشهر في حين أن هنالك أصنافا مثل البقوليات تصل إلى عام.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على توفير بدائل واسعة للسلع الواحدة داخل أسواقها، إذ يتوفر ما يصل إلى 6 خيارات من كل صنف وبأسعار متفاوتة تناسب دخول المواطنين، لافتا ‘لى وجود 9 آلاف صنف من منتجات مختلفة يتم تداوله داخل فروعها.
يشار إلى أن  المؤسسة تمتلك 20 ألف متر مربع مستودعات كمساحة تخزينية بالإضافة إلى 40  شاحنة لنقل وتزويد الفروع  فيما سيشهد العام الحالي افتتاح 3 فروع جديدة بالعاصمة.
ودعا القضاة المواطنين إلى التواصل مع إدارة المؤسسة لطرح أي استفسار أوتقديم شكوى من خلال قنوات الاتصال المختلفة (الخط الساخن رقم 885843، أو من خلال صفحة المؤسسة الرسمية على فيس بوك، أو من موقع المؤسسة الإلكتروني، أو مراجعة خدمة الجمهور/ مكتب مدير السوق.
وجدد تأكيده بأن المؤسسة لا تسمح بدخول أي سلع إلى أرفف أسواقها إلا بعد اجتياز جميع الفحوصات المخبرية والحسية التي تؤكد سلامتها وجودتها معتبرا ذلك بمثابة خط أحمر بالنسبة لعمل المؤسسة.
وكانت الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات للتعامل مع الضغوط التضخمية المحتملة لتداعيات العدوان الصهيوني على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر ومضيق باب المندب واستعداد لشهر رمضان المبارك ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن.
وأعلنت وقتها عن تخصيص مبلغ 3 ملايين دينار لدعم المؤسسة الاستهلاكية المدنية بتوفير المواد الأساسية في أسواقها بأسعارها الحالية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتعزيز مخزونها من المواد الأساسية والرمضانية، وتخفيف الكلف التي ستترتب عليها نتيجة تثبيت الأسعار حتى نهاية شهر رمضان.
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