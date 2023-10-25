"المركزي": 17.4 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية وتغطي مستوردات المملكة 7.6 شهر

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عمان - أكد محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، أن المملكة تتمتع بحجم احتياطي من العملات الأجنبية بمستويات مريحة ومرتفعة بلغت 17.4 مليار دولار وبنسبة تغطية لـ7.6 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، أي ما يزيد عن المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر.وأشار في تصريح صحفي، إلى أن وجود مستويات مريحة من الاحتياطي الأجنبي يمكن المملكة من القدرة على التأثير في أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، وتعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وفي أهلية المملكة في القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية.ويعتبر ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية مؤشرا إيجابيا يشير إلى الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن، ويؤكد حصافة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الأردني، وسيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع الثقة باقتصاد البلاد لدى المؤسسات الدولية.وقد ساهم نمو حجم الصادرات الأردنية الذي تحقق خلال العام الحالي، إلى جانب تزايد النشاط السياحي في المملكة، وارتفاع تحويلات المغتربين، إضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، في ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية.وتشير بيانات المركزي الأردني، الى ارتفاع صادرات المملكة من السلع والخدمات بنسبة 15.3 بالمائة، لتصل إلى نحو 11 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي ساهم بانخفاض عجز الميزان التجاري خلال الفترة نفسها، بنسبة 35.4 بالمائة ليصل إلى ما قيمته 3.1 مليار دولار.كما شهدت حوالات العاملين في الخارج، ارتفاعا خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، إلى 2.254 مليار دولار، كما ارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي، حوالي 776 مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9 بالمائة عن مستواها في الفترة المقابلة من العام 2022.ولعب ارتفاع الدخل السياحي للمملكة دورا مهما أيضا في ارتفاع مستوى الاحتياطيات، حيث ارتفع خلال التسعة أشهر الماضية بنسبة 37.7 بالمائة بتسجيله ما قيمته 5.819 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5.058 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 38.1 بالمائة.- (بترا)