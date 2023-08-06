المسؤولية الاجتماعية.. أداة ناجعة بحاجة للتفعيل لمواجهة البطالة والفقر

عبدالرحمن الخوالدة

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عمان- مع استمرار سيطرة النظام الاقتصادي الرأسمالي على مفاصل الاقتصاد العالمي يشدد خبراء على ضرورة تفعيل دور “المسؤولية الاجتماعية” أردنيا في خطوة تهدف إلى توزيع المكاسب لتشمل أكبر عدد ممكن من الناس.وفي ظل تعاظم التحديات والمشكلات الاقتصادية محليا خلال السنوات الماضية ومفاقمتها لمعدلات البطالة والفقر وغيرها من المشكلات المفصلية يؤكد الخبراء ضرورة تضامن الشركات والمؤسسات المختلفة مع الجهات الرسمية لمواجهة هذه التحديات.وبين خبراء أن المسؤولية الاجتماعية أردنيا ما تزال متواضعة و”متناثرة” وتفتقد للتنظيم والتخطيط وسوء التوجيه وتتوقف على كيفية رؤية الشركات والمؤسسات لعلاقتها مع المجتمع ، غير أن ثمة من يرى أن المسؤولية الاجتماعية في الأردن حققت إنجازات لا بأس بها.وبقصد توسيع دائرة المسؤولية الاجتماعية وتطويرها محليا دعا الخبراء إلى ضرورة العمل على تخصيص حوافز للمؤسسات التي تساهم في المسؤولية الاجتماعية وربط هذه الحوافز بحجم مساهمتها في هذا المجال، إضافة إلى تقديم إعفاءات ضريبية لها في حال وصلت مستويات محددة في المساهمة إلى جانب أهمية رصد جوائز لشركات التي لها نصيب كبير من المساهمة في التنمية الاجتماعية.كما دعا الخبراء إلى ضرورة أن تكون هناك آلية تنظم عمليات و أنشطة المسؤولية الاجتماعية ، وربطها بأهداف محددة وتوجيهها نحو مبادرات مخطط لها بما يؤدي إلى نتائج يشعر بها المواطنون إضافة إلى حثها على دعم المجتمعات المحلية المتضررة من أنشطتها التي تزيد من حجم التلوث.والمسؤولية الاجتماعية هي إلتزام من مؤسسات الأعمال اتجاه المجتمع الذي تعمل فيه، وذلك من خلال المشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة الاجتماعية مثل مكافحة الفقر، وتحسين الخدمات الصحية ومنع التلوث وتوفير فرص عمل ومعالجة مشكلة الإسكان والمواصلات وغيرها.وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ”الغد” أن المسؤولية الاجتماعية تقوم بأدوار تنموية مهمة على مستوى المجتمع وتحسين الواقع المعيشي لبعض الفئات الهشة في المجتمع.وأوضح عايش أنه على الرغم من قيام الكثير من الشركات والمؤسسسات المحلية كالبنوك وشركات البوتاس والفوسفات بالمبادرة في توجيه جزء من أرباحها لغايات المسؤولية الاجتماعية ، إلا أنها ما تزال تفتقد لدينا محليا للتخطيط، مبينا أن المسؤولية الاجتماعية محليا تبدو متناثرة وليست فاعلة بالمعنى الاقتصادي والإستراتيجي.ولفت عايش إلى أن المسؤولية الاجتماعية تتعلق بالمؤسسات وليس قانون تلتزم به فهي مجرد “شكل من العلاقات العامة، وتتوقف على كيف ترى الشركات والمؤسسات علاقاتها مع المجتمع”.وبين عايش أن هناك اختلافا حول المسؤولية الاجتماعية على مستوى العالم إذ تبرز نظريتان في العالم، الأولى ترى أن الشركات هي مؤسسات ربحية وليست تنموية وترى أنها ليست مطالبة بالمسؤولية الاجتماعية وأن ذلك من وظائف الحكومة وتبناها المفكر الاقتصادي الأميركي ميلتون فريدمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد.والنظرية الأخرى ترى أن المسؤولية الاجتماعية واجبة على الشركات كونها تستخدم الموارد العامة للدولةوحول كيفية تطوير المسؤولية الاجتماعية وجعلها أكثر فاعلية دعا عايش إلى ضرورة أن تكون هناك آلية تنظم عمليات و أنشطة المسؤولية الاجتماعية وربطها بأهداف محددة وتوجيهها نحو مبادرات مخطط لها بما يؤدي إلى نتائج يشعر بها المواطنون، إضافة إلى ضرورة ربط جزء منها بالنظام الضريبي .بدوره، اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري في تصريح لـ”الغد” أن المسؤولية الاجتماعية تعد من أهم جوانب التنمية الاقتصادية، إلا أنها ما تزال متواضعة محليا .وبين الحموري أن على الشركات التي تستفيد من إمكانية وموارد الدولة والمجتمع المختلفة واجب أخلاقي في المساهمة في عملية التنمية المستدامة للمجتمع من خلال وسائل التوعية الصحية ، ودعم البحث العلمي وتنظيم المؤتمرات التعليمية وغيرها إلى جانب المحافظة على البيئة في المناطق المحيطة بمكان أنشطة الأعمالو أشار الحموري إلى أنه على الرغم من المسؤولية الاجتماعية لا يمكن لها حل بعض المشاكل الاقتصادية الكبرى ، إلا أن لها دورا في الحد من بعض هذه المشكلات كالبطالة والفقروبقصد توسيع دائرة المسؤولية الاجتماعية وتطويرها محليا دعا الحموري إلى ضرورة العمل على أن يتم تخصيص حوافز للمؤسسات التي تساهم في المسؤولية الاجتماعية وربط هذه الحوافز بحجم مساهمتها في هذا المجال، إضافة إلى تقديم إعفاءات ضريبية لها في حال وصلت مستويات محددة في المساهمة، إلى جانب أهمية رصد جوائز لشركات التي لها نصيب كبير من المساهمة في التنمية الاجتماعية .وقال رئيس جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق لـ”الغد” إن “المسؤولية الاجتماعية لها دور بالغ في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط والصلات بين المؤسسات والمجتمع وجعلهما أقرب من بعضهما ورفع منسوب الثقة في ما بينهما عدا عن تكريسها ثقافة التعاون المجتمعي”.وأكد أن القطاع المصرفي قد يكون القطاع الأول من بين القطاعات والمؤسسسات المحلية مساهمة في مسألة المسؤولية.وبين المحروق أن متوسط إنفاق البنوك المحلية السنوي على المسؤولية الاجتماعية يقدر بنحو 30 مليون دينار، ما يشكل ما نسبته 6 % من صافي أرباح البنوك، موضحا أن حجم إنفاق البنوك على المسؤولية الاجتماعية قد بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة قرابة 150 مليون دينار.وأوضح المحروق أن القطاع المصرفي قام أخيرا بتقديم الدعم لوزارة التنمية الاجتماعية إذ ساهم في تقديم دعم مالي لإستراتيجية رعاية الطفولة، إضافة إلى دعم الفتيات، إضافة إلى توجيه جزء للحماية الاجتماعية للأفراد والأسر.وأشار المحروق إلى أن القطاع المصرفي يساهم في عملية المسؤولية الاجتماعية من خلال اتجاهين الأول يتمثل بأن أغلب البنوك العاملة في الأردن لديها جهود مستقلة في توجيه جزء من إمكاناتها إلى دعم المسؤولية الاجتماعية إضافة إلى اتجاه ثاني تشاركي يجمع كافة البنوك المحلية حيث تقوم مشتركة بتخصيص دعم محدد لغاية التنمية المستدامة.إلى ذلك، أوضح الخبير الاقتصادي مفلح عقل لـ”الغد “ أن المسؤولية الاجتماعية في المنظور الحديث ، تتمثل بأن تلتزم المشاريع التي تنفذها الشركات والمؤسسات بحماية المجتمع من المخاطر البيئية والمناخية، إذ إن حماية المجتمع لها أسبقية على الاستثمارات وربحيتها.وبين عقل أن هناك شركات ومؤسسات خصصت جزءا من أرباحها لتحقيق هذه الغاية وحماية المجتمع من الأخطار البيئية والحد من الانبعاثات الضارة ومن الأمثلة على ذلك شركات الفوسفات والبوتاس اللتين قامتا بتقديم الدعم للمجتمع المحلي من أجل تخفيف الضرر البيئي عليه ، كما بين أن إحدى المشاريع التي تعد مثالا على المسؤولية الاجتماعية مشروع (الخربة السمرا) لتنقية المياه.ولفت عقل إلى أن المشكلات البيئية والمناخية تعد في جميع أنحاء العالم من أهم المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدول ما يستدعي حث الشركات والمؤسسات على القيام بدورها في هذا المجال .وبهدف تطوير المسؤولية الاجتماعية وفق منظورها الجديد دعا عقل إلى ضرورة سن قوانين توفر الحماية البيئية ، ومنع الشركات الصناعية من البناء في المناطق الزراعية والسكنية، إضافة إلى حثها على دعم المجتمعات المحلية المتضررة من أنشطتها التي تزيد من حجم التلوث .