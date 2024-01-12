"المصفاة" تسعى لتأمين تمويل التوسعة الرابعة

رهام زيدان

اضافة اعلان

عمان - قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول، المهندس عبدالكريم العلاوين، إن جهود الشركة تنصب حاليا على تغطية المبالغ المطلوبة لتمويل مشروع التوسعة الرابعة.وأضاف العلاوين ردا على استفسارات"الغد" أن هذه المرحلة تأتي بعد أن تم انجاز كافة الأمور الفنية المتعلقة بمشروع التوسعة، مبينا أن الجهود حالياً تنصب على تغطية المبالغ المطلوبة للتمويل، علماً بأن التمويل يتكون من جزئين أولهما المبالغ التي تستطيع أن توفرها الشركة عن طريق المساهمين الحاليين، أو عن طريق مؤسسات استثمارية ترغب في المشاركة في الشركة.أما الجزء الثاني وفقا للعلاوين فيتم عن طريق قروض تضمنها وكالات ائتمان الصادرات الأجنبية للدول التي يتكون منه ائتلاف المتعهدين ضمن العرض الأفضل من بين العروض المتقدمة للعطاء.وقال العلاوين إنه تم البدء بالتعاون مع المستشارين باستكمال الوثائق المطلوبة ضمن طلب التمويل الذي سيتم تقديمه لوكالات ائتمان الصادرات، وتجري المباحثات المالية مع هذا الائتلاف للانتهاء من هذه المرحلة.وبين أنه تم استدراج عروض من جهات استشارية معنية بهذا الأمر كما يلزم تحديث غرفة البيانات الافتراضية بما في ذلك تحديث دراسة الجدوى والتي تتطلب تحديث دراسة السوق من حيث الاستهلاك والأسعار المستقبلية المتوقعة للنفط والمشتقات النفطية.ووفقا للشركة فإن مشروع التوسعة الرابعة سيمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل من النفط الخام العربي الخفيف يوميا، كما يهدف إلى تحسين جودة المنتجات، بما يتوافق مع أحدث المواصفات الأردنية والأوروبية لتلبية معايير انبعاثات المركبات، إضافة إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على النحو المطلوب.وأجرت شركة مصفاة البترول الأردنية مشروع التوسعة الأول العام 1970، بزيادة طاقة التكرير إلى 2100 طن يوميا، وأنجزت المشروع الثاني العام 1973، بزيادة طاقة الوحدة التحويلية، فيما أنجزت المشروع الثالث العام 1982، بزيادة طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا.وقال العلاوين إن وكالة التمويل اليابانية NEXI حصلت بالفعل على موافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لتمويل المشروع، حيث ما تزال وكالة التمويل اليابانية JBIC تنتظر موافقة وزارة المالية اليابانية.وأوضح أن الشركة بدأت بالفعل في استدراج عروض من مستشاري "Due Diligence" في مجالات فنية وبيئية وسوقية، في حين تجري الشركة محادثات مع مستثمرين محليين ودوليين لضمان تغطية الجزء المطلوب من التمويل.