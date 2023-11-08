المعارض الخارجية بوابة تسويقية تدعم وصول المنتجات للعالمية

طارق الدعجة

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عمان- أكد صناعيون أهمية المشاركة بالمعارض الخارجية في فتح نوافذ تسويقية امام المنتجات المحلية ووصولها الى اسواق عالمية وجديدة غير تلقيدية بما ينعكس على مواصلة النمو المتحقق بقيمة الصادرات الوطنية.وبين هؤلاء في احاديث منفصلة لـ"الغد" أن التجارب السابقة في المشاركة بالمعارض الخارجية مكنت العديد من المصدرين الأردنيين في وصول منتجاتهم الى اسواق لم يكن من المتوقع دخولها خاصة في دول امريكا الجنوبية والشمالية وأسواق افريقيا.واعتبروا أن المعارض الخارجية بمثابة منصة تجارية مهمة تجمع المصنع والتجار من مختلف دول العالم في مكان واحد ما يشكل فرص للترويج للمنتجات وعرضها جودتها امام زائري المعرض.وطالبوا بضرورة التوسع في دعم المشاركة الأردنية بالمعارض الخارجية المتخصصة بهدف تمكين المنشآت الصناعية من الترويج لمنتجاتها وفتح اسواق جديدة امامها في ظل ارتفاع تكاليف المشاركة بهذه المعارض بالإضافة الى المضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتصدير التي اطلقتها الحكومية بداية العام الحالي واعادة النظر بكلف الانتاج بخاصة فيما يتعلق بكلف الطاقة واجور النقل.وقالوا ان "المنتجات الأردنية حققت تطورات كبيرة من حيث الجودة وباتت تضاهي مثيلاتها التي تصنع في دول واسعة لكن ما ينقصها التسويق والترويج حتى تتمكن من الوصل الى الاسواق الخارجية".وأكدوا اهمية زيادة الصادرات الوطنية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة الانتاج والاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين وتخفيض نسب البطالة التي وصلت الى 21.9 %.وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي بنسبة 0.1 %، وصولا إلى ما مقداره 5.644 مليار دينار، مقارنة مع نحو 5.640 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي وفق آخر الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.وتشير الدراسات الدولية إلى أن كل دولار ينفق على ترويج الصادرات يزيد من الصادرات الوطنية بمقدار 87 دولارا فيما كل دينار تحصل عليه من عوائد الصادرات يزيد بمقدار 2.8 دينار على الناتج المحلي الإجمالي.بدوره قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري ان "المعارض الخارجية بمثابة منصة تجارية وتسويقية مهمة امام المنتجات الوطنية وتسهم بشكل كبير في ايصال المنتجات الأردنية الى أسواق غير تقليدية".وبين الخضري ان المشاركة بالمعارض الخارجية مكنت العديد من الشركات الأردنية من عقد صفقات تجارية لتوريد منتجاتها الى دول لم يكن من المتوقع الوصول اليها خصوصا في دول جنوب اميركا.وأشار الخضري الى دول الجمعية في تنسيق المشاركة الأردنية بالمعارض الخارجية من اجل تمكن الشركات الوطنية من الترويج لمنتجاتها امام التجار والصناع الذين يشاركون بهذه المعارض من مختلف دول العالم بالإضافة الى الاطلاع على آخر التطورات التي شهدتها الصناعة على المستوى العالمي.واعتبر الخضري ان المشاركة بالمعارض الخارجية من انجع الوسائل في الترويج للمنتجات الأردنية وزيادة الصادرات الوطنية كونها تجمع التاجر والصناع من مختلف دول العالم في مكان واحد.وشدد الخضري على ضرورة تعزيز التعاون ما بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحفيز الشركات الأردنية على المشاركة بالمعارض الخارجية وتسويق منتجاتها، مؤكدا ان زيادة الصادرات تعتبر احد الحلول المهمة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطنية والتوسع بالإنتاج والتشغيل وتعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.وقال رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات في غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي ان "المعارض الخارجية بمثابة وسيلة لربط الصناع الأردني بالتجار من مختلف دول العالم".وبين الرجبي الذي يشغل ايضا منصب عضو مجلس ادراة غرفة صناعة الأردن ان المشاركة الأردنية بالمعارض الخارجية الدولية ما تزال دون المستوى المطلوب في ظل الكلف العالية التي يحملها الصناع الأردني مقابل المشاركة بها مشددا على اهمية هذه المعارض في وصول المنتجات الأردنية الى اسواق غير تقليدية.وبين الرجبي ان غرفة صناعة عمان تعمل حاليا على اعداد خطة واضحة لتحفيز المشاركة الأردنية بالمعارض الخارجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.ولفت الى ان الغرفة ماضية في انشاء مشروع اقامة ارض معارض بالمملكة من اجل تنظيم اقامة معارض دولية على غرار دول المنطقة مؤكدا اهمية ذلك في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وسياح المملكة.واعتبر الرجبي ان المشاركة بالمعارض الخارجية بمثابة المفتاح وبداية الطريق للترويج للمنتجات الأردنية وفتح نوافذ تسويقية لها مؤكدا ان الصناعة الوطنية تتمتع بجودة عالية وتستطيع المنافسة بالأسواق العالمية.واكد عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية، المهندس محمد حسن الصمادي، عن أهمية المعارض الخارجية ودورها الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات الأردنية.واعتبر الصمادي أن المعارض الدولية تمثل فرصة ذهبية للشركات الأردنية لعرض منتجاتها وخدماتها أمام جمهور دولي متنوع مشيرا الى أهمية الترويج للصناعة الأردنية عبر هذه المعارض، حيث يمكن للمشاركة فيها أن تسهم في بناء سمعة إيجابية للصناعة الوطنية وزيادة التوعية بالمنتجات الأردنية على الصعيدين المحلي والعالمي.ودعا الصمادي الى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتشجيع المشاركة في المعارض الخارجية، من غرف الصناعة ووزارة الاستثمار وشركة بيت التصدير إلى وضع خطط واضحة استنادًا إلى دراسات دقيقة تحليلية لاحتياجات السوق العالمي والدول المختلفة.وقال الصمادي إن هذه الخطط يمكن أن تمكن الشركات الأردنية من تحديد الأصناف والمنتجات المطلوبة في كل سوق، وبالتالي توجيه جهودها ومواردها بشكل أفضل نحو تلبية هذه الاحتياجات بفعاليةوشدد الصمادي على أهمية بناء هوية بصرية موحدة للأجنحة الأردنية المشاركة في جميع المعارض الدولية موضحا ان هذه الهوية البصرية يمكن أن تكون عنصرًا أساسيًا لتعزيز الاعتراف بالمنتجات والخدمات الأردنية على المستوى العالمي من خلال استخدام عناصر موحدة مثل الشعار والألوان والتصميمات الجذابة، يمكن للأجنحة الأردنية تعزيز هويتها وجعلها مميزة في المعارض الدولية.وقال الصمادي إن هذا الجهد الموحد لبناء الهوية البصرية يمكن أن يساهم بشكل كبير في تعزيز الانتشار الدولي للعلامة التجارية الأردنية وزيادة فرص التصدير وبالتالي، سيتمكن الأردن من تعزيز مكانته في الاسواق العالمية وزيادة فرص النمو الاقتصادي للصناعة الوطنية وهذا سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات الأردنية والذي سينعكس بدوره على الأردن إيجابا كوجهة متميزة للاستثمار والسياحة على الصعيدين المحلي والدولي.واعتبر الصمادي ان المعارض الخارجية بمثابة أبواب تفتح أمام الصناعات الوطنية للاندماج في الاقتصاد العالمي وإنها فرصة لتعزيز الصادرات وبناء سمعة إيجابية للأردن على المستوى العالمي.ودعا الى ضرورة الاستفادة من التحليل الدقيق لاحتياجات الأسواق الدولية المختلفة وتوجيه الجهود بشكل استراتيجي نحو تلبية هذه الاحتياجات والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص يمكن أن يكون مفتاحًا لتحقيق النجاح في هذا المجال وزيادة الفرص للصناعة الوطنية.وقال مدير الترويج في شركة تنمية المشاريع والصادرات الأردنية "بيت التصدير"خالد الصعوب إن المشاركة بالمعارض الدولية باتت إحدى أهم الأدوات التسويقية الرامية إلى فتح أسواق جديدة والمحافظة والتوسع بالأسواق التقليدية ولتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في زيادة حجم الصادرات الوطنية.وبين الصعوب ان المعارض تعتبر وسيلة مهمة للترويج للصناعات والمنتجات الأردنية وتعريف التجار والمستوردين والمستهلكين في الدول المستهدفة بالمستوى الذي وصلت إليه الصناعات الأردنية ومنافستها للكثير من المنتجات العالمية.وقال إن زيادة حجم الصادرات الأردنية له دور كبير في دعم الاقتصاد الأردني من خلال توفير العملات الاجنبية وتوفير فرص عمل واستيعاب الكثير من الايدي العاملة الأردنية.وأضاف إن شركة بيت التصدير أخذت على عاتقها إعداد وتنفيذ المشاركات الأردنية في المعارض العامة والمتخصصة المهمة للترويج للصناعات الأردنية بجميع قطاعاته واعطاء فرصة لجميع القطاعات للدخول الى الأسواق العالمية وفتح فرص التصدير.يشار، إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، سجلت العام 2019، شركة تحت مسمى "بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية" بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار؛ إذ تشكل حصة مساهمة القطاع الخاص 51 %، فيما تشكل مساهمة الحكومة 49 %.وكان تقرير صادر عن غرفة صناعة الأردن، أكد وجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار بمختلف المنتجات والأسواق العالمية وأن استغلال هذه الفرص بشكل كامل من شأنه أن يحقق 130 ألف فرصة عمل.