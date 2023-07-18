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المعاصرة لتزويد المعدات "وكلاء سيارات ام جي في الأردن" تعلن عن اطلاق الحملة الصيفية الأكبر تحت عنوان "عصرناها"!

وكلاء سيارات ام جي في الأردن
وكلاء سيارات ام جي في الأردن
الأردن، 8 يوليو 2023 – وكما جرت العادة في كل عام، تحتفي المعاصرة لتزويد المعدات _ وكلاء سيارات ام جي في الأردن بحلول فصل الصيف مع زبائنها من خلال إطلاق حملة الصيف الأكبر تحت عنوان "عصرناها"، وهذه الحملة تتضمن العديد من العروضات والتخفيضات المميزة على أسعار موديلات إم جي.اضافة اعلان

وتأتي هذه الحملة في إطار إستراتيجية المعاصرة وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لزبانئها لضمان حصولهم على أحدث طرازات من إم جي والتي تعد الخيار الأمثل لشريحة واسعة من الأردنيين.

تتضمن هذه العروض الصيفية "عصرناها" خصومات على 6 موديلات من إم جي "البنزين والكهرباء" تصل إلى 3,500 دينار، وتشمل أيضا صيانة مجانية لمدة سنتين، تأمين شامل VIP ، كفالة مصنعية لمدة 6  سنوات أو 200,000كلم (أيهما أسبق) إضافة إلى  كفالة بطارية السيارات الكهربائية لمدة 8 سنوات أو 200,000كلم (أيهما أسبق).

تتميّز ’إم جي موتور‘ بأنها تضع العملاء دوماً في قلب كل ما تقوم به. وتعي الشركة جيداً أن شراء سيارة يُعدّ استثماراً بارزاً، ولهذا السبب تسعى دوماً لمنح العملاء القيمة الأفضل. وتشكّل عروض ’إم جي‘ في الأردن مثالاً واحداً فقط على كيفية العمل للتميُّز بكل شيء لضمان استفادة العملاء للحد الأقصى من تجربة مُلكية ’إم جي‘.

ولقد كسبت ’إم جي‘ سمعة لا تُنافس لجهة توفير قيمة عالية جداً لعملائها، وذلك بفضل مجموعة منتَجاتها الحالية التي تتمتّع بلمسات جمالية أنيقة ومقاييس عالية من التجهيزات وأحدث التقنيات المبتكَرة، إضافة لحصولها على الضمان الرائد من نوعه في السوق من المُصنِّع مباشرة.
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