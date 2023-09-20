الأربعاء 20 أيلول 2023
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المغتربون في رأس هرم زوار المملكة

سياح في جبل القلعة -(ارشيفية)
سياح في جبل القلعة -(ارشيفية)
عمان- في الوقت الذي تشهد فيه المملكة حركة سياحية غير مسبوقة تؤكد الأرقام الرسمية أن المغتربين الأردنيين شكلوا النسبة الأكبر من أعداد الزوار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.اضافة اعلان
وتفيد الأرقام بأن 1.1 مليون مغترب أردني زاروا المملكة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة مع 938.8 خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.
وبلغت نسبة زيادة زوار المملكة من المغتربين نحو 17 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أو بارتفاع مقداره أكثر من 217.2 ألف زائر أو مغترب.
وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، جاء السياح العرب في المرتبة الثانية بعد المغتربين بعدد 833 ألف سائح وهي مقاربة لنفس الفترة من العام الماضي اذ ارتفعت قرابة 22 ألف زائر فقط.
وسجل الزوار من الجنسية السعودية، من أصل الزوار العرب،   784 ألف سائح بزيادة نسبتها 32 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة مقدارها 191 ألفا.
وبلغ عدد السياح من الولايات المتحدة الأميركية أكثر من 117 ألفا بزيادة نسبتها 89 % عن الفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع 54.7 ألف زائر.
وسجلت الجنسية الإسرائيلية 100 ألف زائر خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي مقارنة مع  68.6 ألف خلال الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 45.3 % بارتفاع بلغ 31.2 الف زائر.
ودخل المملكة من الجنسية الايطالية أكثر من 83.1 ألف زائر مقارنة مع 31 الفا وبزيادة نسبتها 68 % أو بارتفاع مقداره 52.1 الف زائر.
وبلغ عدد زوار المملكة من الجنسية الآسيوية قرابة 60 ألف زائر خلال الثمانية أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بـ 34.8 ألف بزيادة نسبتها 72.4 % أو بارتفاع مقداره يتجاوز 25.2 ألف زائر.
وبلغ عدد زوار المملكة من الجنسية الفرنسية نحو 53 ألف زائر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 28.2 ألف بزيادة نسبتها تصل إلى 88 % أو بارتفاع مقداره يصل إلى أكثر 24.8 ألف زائر.
وبلغ عدد زوار المملكة من المانيا خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 43.3 ألف زائر مقارنة بـ 25.4 ألف بزيادة نسبتها 70.4 % أو بمقدار يصل الى قرابة الـ 20 الف زائر.
ويشار إلى أن أعداد زوار المملكة وصل إلى 4.503 مليون سائح في أول 8 أشهر من العام الحالي وبزيادة نسبتها 41.9 % نتيجة ارتفاع عدد سياح المبيت ليصل الى 3.765 مليون سائح وبنسبة نمو بلغت 38.5 % في حين وصل عدد سياح اليوم الواحد إلى 747.0 ألف سائح وبنسبة نمو بلغت 61.3 %.
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