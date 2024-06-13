 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الملكية" تبدأ تسيير رحلات إلى بافوس القبرصية

جانب من اللقاء الصحفي - (من المصدر)
جانب من اللقاء الصحفي - (من المصدر)
عمان – أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، وبالتعاون مع وزارة السياحة القبرصية، ابتداء من يوم أمس تسيير رحلات موسمية هذا الصيف إلى مدينة بافوس القبرصية، بمعدل رحلتين أسبوعيا.اضافة اعلان
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للملكية المهندس سامر المجالي، خلال لقاء صحفي عقد مساء أول من أمس، وحضره نائب وزير السياحة القبرصي كوستاس كوميس والسفير القبرصي لدى عمان ميخاليس ايوانو: "إن تسيير الرحلات يأتي ضمن استراتيجية الملكية الأردنية التجارية لتوسيع شبكة خطوطها وفتح أسواق واعدة وتركيزها على استقطاب السياحة الوافدة، بما يعزز حركة النقل الجوي بين الأردن والعالم".
وأكد المجالي أن تسيير رحلات موسمية إلى بافوس هذا الصيف بمعدل رحلتين أسبوعيًا يأتي ضمن استراتيجية الملكية الأردنية التجارية لتوسيع شبكة خطوطها وفتح أسواق واعدة وتركيزها على استقطاب السياحة الوافدة، وبما يعزز حركة النقل الجوي بين الأردن والعالم.
وتدعم الملكية الأردنية، بحسب المجالي، جهود وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية رئيسية، حيث من المتوقع أن يعمل تدشين الرحلات إلى بافوس على تعزيز السياحة الدينية بشكل كبير، وتشجيع المزيد من الزوار من قبرص على استكشاف المواقع التاريخية والدينية في الأردن.
وأشار المجالي إلى أن الملكية توفر خلال موسم الصيف الحالي خيارات عديدة أمام مسافريها، تهدف من خلالها إلى تعزيز الفرص السياحية أمام الأردنيين والسياح، ما يوفر وجهة جديدة لقضاء العطلات إلى جانب الوجهات الصيفية الأخرى مثل، شرم الشيخ وأنتاليا ولارتكا وأثينا وبرشلونة، حيث ستكون بافوس الوجهة الثانية للملكية الأردنية في جزيرة قبرص التي تمتاز بالمعالم الثقافية والتاريخية.
وأكد أن الشركة تركز في هذه المرحلة على تعزيز خدماتها وعملياتها التشغيلية وزيادة الإيرادات من خلال توفير المزيد من المرونة في مقاطع الشبكة وزيادة وتيرة الرحلات الجوية وتقوية مركز عملياتها التشغيلية من عمان وبحسب خطتها للوصول بعدد المحطات إلى 60 وجهة، حيث شغلت الملكية الأردنية خطوطا حيوية كان أهمها الجزائر، البحرين، دوسلدورف ستوكهولم وبروكسل.
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