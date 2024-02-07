"الملك عبدالله الثاني للتنمية".. مبادرة ذات فصول في الريادة المجتمعية

إبراهيم المبيضين

عمان – لا خلاف على أهمية وتأثير الريادة المجتمعية في حل المشاكل التي تواجه الاقتصادات المختلفة والمجتمعات، وضرورة دعم هذا النوع من الريادة لتحفيز الشباب على المساهمة في تحسين اقتصاداتهم ومجتمعاتهم نحو الافضل في كافة القطاعات، الأمر الذي يؤهل الشباب ويفتح امامهم الفرص الكبيرة نحو مستقبل افضل.

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صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية من أولى المبادرات التنموية التي تم تأسيسها في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2001، وهو يشرف على طيف واسع من البرامج والمشاريع التي تهدف لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، حتى أصبح حالياً مظلّة مؤسسية لدعم الجهود التنموية في مختلف المجالات وتوظف طاقات المواطنين في الإنتاج والإبداع.



وكشف الصندوق في تصريحات لـ"الغد" بأن ما وفره حتى الآن من فرص (دعم وتأهيل) للأردنيين في (محور الريادة المجتمعية) لتحفيز طاقات الشـباب وزيـادة قدرتهـم علـى الانخراط فـي مجتمعاتهـم المحليـة بلغ حتى اليوم حوالي 95 ألف فرصة مباشرة وغير مباشرة.



ويقصد بفرصة الدعم ما يحصل عليه المستفيد من دعم مالي وفني ولوجستي مباشر او معرفة او مشاركة الى جانب ما يمكن ان يخلقه المستفيد من مشروعه او مبادراته من فرص غير مباشرة لآخرين، فيما يمكن تعريف الريادة المجتمعية بأنها الافكار التي تهدف الى إيجاد حلول لمشكلات مجتمعية في كل القطاعات ولا يكون الربح الهدف الاساسي لها.



يشار هنا الى ان محور الريادة المجتمعية ما هو الا محور واحد من طيف واسع من المحاور التي يندرج تحتها العديد من المشاريع والبرامج والتي يقوم عليها الصندوق واثرت في حياة الشباب والأردنيين على مدار السنوات الماضية من انطلاقته.



في تفاصيل المشاريع والبرامج المنضوية تحت محور " الريادة المجتمعية" بين الصندوق انه اطلق مشروع تحدي الريادة المجتمعية عام 2019 لاحتضان الافكار المبتكرة للشباب الاردني، بتخصيص مبلغ مالي مقداره (5) آلاف دينار لكل مشروع، وبرنامج تدريبي لغايات التدريب والتأهيل، حيث تم تقديم الدعم حتى الآن لـ23 مشروعاً.



وأشار الصندوق الى مشروع الموهبة في خدمة المجتمع الذي تم تأسيسه عام 2014 لدعم الأفكار والمشاريع الشبابية الخلاقة وتقديم الحوافز للمبدعين في مختلف محافظات المملكة، فرصة كبيرة للشباب للتعبير عن أنفسهم وقضايا مجتمعاتهم المحلية، من خلال نشر الوعي الثقافي والفني بينهم، إضافة إلى إنتاج أعمال إبداعية متنوعة من مختلف الفنون.



وقال الصندوق انه قدم من خلال هذا المشروع دعماً مالياً لا تزيد قيمته عن 5 آلاف دينار للأفراد والمجموعات الشبابية، ودعما مالياً تتراوح قيمته من 5 الاف الى 20 ألف دينار لمؤسسات المجتمع المدني.



وأشار الى انه قد حصل على الدعم من خلال هذا المشروع من تأسيسه 26 مؤسسة مجتمع مدني و33 مجموعة شبابية وأفراد.



وبين الصندوق أن جلالة الملك عبد الله الثاني أطلق جائزة الملك عبدالله الثاني للانجاز والابداع الشبابي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي عام 2007.



وأكد انه قد تم تنفيذ (6) دورات من الجائزة حصل فيها 42 رياديا وريادية من 8 دول عربية على الجائزة.



وفي سياق متصل اكد الصندوق انه أنشأ مشروع التعلم من خلال السفر عام 2006 لتعزيز روح المبادرة عند الشباب الرياديين وبناء قدراتهم القيادية، وتوفير الفرص للتفاعل والتواصل واكتساب الخبرات الجديدة من التشبيك مع الشبكات والمؤسسات الاقليمية والدولية، بتغطية تكاليف تذاكر السفر والتأشيرة (جزئياً أو كلياً)، للمتميّزين في الأنشطة اللامنهجية الهادفة. ووفر المشروع (2190) فرصة للشباب من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة للمشاركة في نشاطات خارجية متنوعة بين تدريب عملي في مجال الطب، وحضور مؤتمرات علمية وثقافية والمشاركة في مسابقات عالمية.



وقال الصندوق انه جرى اطلاق مشروع دعم البحث والابداع لطلبة الجامعات عام 2004 بهدف توفير الأدوات اللازمة للشباب للإبداع والابتكار من خلال دعم طلبة الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة لتنفيذ مشاريعهم/ أبحاثهم بما يساهم في خلق مجتمع منتج في النواحي العلمية والتعليمية.



وتم تقديم الدعم لـ(380) مشروع تخّرج / بحث من مختلف التخصصات والجامعات الأردنية، استفاد منها (2001) طالب وطالبة من مختلف التخصصات والجامعات الأردنية.



وأكد الصندوق انه جرى تسجيل ثلاث براءات اختراع وهي: الغواصة غير المأهولة/ جامعة العلوم والتكنولوجيا، قراءة عدادات الكهرباء عن بعد/ جامعة الإسراء، التخلص من الزيوت في المياه العادمة باستخدام مواد امتصاص رخيصة الثمن - جامعة البلقاء التطبيقية.

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