الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملك ينعم على "أيلة" بميدالية اليوبيل الفضي

الملك ينعم على "أيلة" بميدالية اليوبيل الفضي
الملك ينعم على "أيلة" بميدالية اليوبيل الفضي
 أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، على شركة واحة أيلة للتطوير، ميدالية اليوبيل الفضي، تسلمها رئيس مجلس إدارة الشركة خالد صبيح المصري، خلال لقاء جلالته بوجهاء وممثلين عن أهالي محافظة العقبة.اضافة اعلان
وجاء تكريم جلالته، لـ”أيلة”، تقديراً لجهودها المتميزة ودورها الكبير في قيادة التغيير لخلق فرص جديدة ملهمة للناس، من خلال دعم الاقتصاد الوطني على مدى العقدين الماضيين وبرامجها في مجالات التنمية المستدامة والسياحة والرياضة والمسؤولية الاجتماعية وغيرها من القطاعات.
وعبر رئيس مجلس إدارة شركة واحة أيلة للتطوير السيد خالد صبيح المصري، بالنيابة عن أسرة “أيلة”، عن امتنان وتقدير أيلة لهذا التكريم الملكي الذي يعد بمثابة رسالة تشجيع للعاملين كافة لمزيد من العطاء لما فيه خير الوطن وشعبه وتحقيق رؤى جلالته على صعيد التنمية الشاملة سواء في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو على المستوى الوطني وتحفيز العمل وروح المبادرة وضرورة أن تنعكس التنمية على المجتمعات المحلية.
ومنذ تأسيسها قبل 20 عاماً، عكست “أيلة” رؤية جلالة الملك الاقتصادية وأهمية الأدوار الوطنية التي يضطلع بها القطاع الخاص، إذ باتت “أيلة” وجهة سياحية عالمية المستوى ومشروع حضري مستدام يقدم مجموعة من الأنشطة ويثري حياة المجمتع والقطاع السياحي ويترك بصمة إيجابية في حياة المجتمع المحلي، وحققت قيمة مضافة عالية للتنمية الشمولية على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، كما وفرت نحو 1300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
واستناداً إلى رؤية شمولية مستدامه لخلق الإبداع والابتكار، نجحت شركة واحة أيلة للتطوير في تشييد “أيلة”؛ أحد أكبر المشاريع الحضرية المستدامة في الأردن وعلى مستوى المنطقة، وأضافت 17 كيلومتراً من الواجهات البحرية والممرات المائية للعقبة مع توفير تجارب سياحية وسكنية غير مسبوقة على مساحة 4.3 مليون متر مربع من المرافق المنوعة لترفد القطاع السياحي بآلاف الوحدات السكنية والفندقية من الفئات كافة، ولتستحدث مجتمعا يتسم بالديناميكية والتطور بأعلى معايير الجودة وأحدث التقنيات تجسيداً للتنمية المستدامة والتزاماً بالمعايير البيئية العالمية.
واستقطبت “أيلة” عشرات العلامات التجارية الأردنية والشركات الناشئة والرياديين الأردنيين لإطلاق أعمالهم وتوسيعها في قرية المرسى التي تعج بالنشاط السياحي والتجاري. وكرست أيضاً موقع العقبة على خريطة رياضة الجولف العالمية وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية.
وتلتزم “أيلة” برؤية فريدة تقوم على تطوير وجهة مستدامة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لخدمة النمو في الأردن من خلال أفضل المعايير البيئية في مختلف المرافق والخدمات بشهادات عالمية ومحلية مرموقة والالتزام بدعم الإبداع الوطني والمبادرات الفردية والجماعية وروح التطوع وإيلاء برامج المسؤولية الاجتماعية جل عنايتها.
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