المنتدى الأردني العراقي للأعمال.. سعي لتحقيق التكامل الاقتصادي

طارق الدعجة

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أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، متانة العلاقات الثنائية بين الأردن والعراق والمساعي المبذولة لتطويرها في مختلف المجالات، بخاصة الاقتصادية، ترجمة لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والقيادة العراقية لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والعمل لتحقيق التكامل في العديد من القطاعات.وقال الشمالي، خلال افتتاحه أمس، مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، منتدى المال والأعمال الأردني العراقي "إن نمو الروابط الاقتصادية بين الأردن والعراق يشكل وجهاً بارزاً للعلاقات المتينة، وحقق البلدان الشيء الكثير في سياق التعاون الثنائي لمواجهة هذه التحديات".وأشار الى ارتفاع حجم التبادل التجاري من 580 مليون دولار في العام 2021 إلى 900 مليون دولار في العام الماضي فيما بلغ حجم الاستثمارات العراقية في الأردن نحو 32 مليار دولار.وقال إن التحديات الاقتصادية استمرت في إلقاء ظلالها الثقيلة على اقتصادات الدول ومجتمعاتها، ما جعل الشأن الاقتصادي الوجه الأبرز للعلاقات بين الدول في ظل تداعيات أحداث عالمية كبرى كجائحة كورونا واضطراب شبكات التزويد العالمية بفعل التغير المستمر في أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج والنقل والاضطرابات السياسية العالمية.وأضاف الشمالي "ماضون في درب تطوير هذا التعاون، ومن أمثلته المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق التي بدأ العمل على تنفيذها، والتي من شأنها تعزيز التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع العديد من البلدان بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف، ما يتيح لمنتجات هذه المدينة الوصول الى أكثر من مليار مستهلك دون أي قيود فنية أو جمركية، بما فيها أسواق البلدين الشقيقين".وأشار الى اجتماعات الدورة التاسعة والعشرين للجنة الأردنية العراقية المشتركة التي عقدت بالعاصمة بغداد في شباط (فبراير) الماضي، وتم خلالها التوصل لحلول عملية للعديد من التحديات لترسيخ العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.وينظم المنتدى الذي يشارك فيه مسؤولون حكوميون وأصحاب أعمال وشركات من البلدين، مجلس الأعمال العراقي في عمان، تحت شعار "بناء جسور الازدهار المشترك".ويمثل المنتدى تظاهرة اقتصادية تسعى للانتقال بعلاقات البلدين التجارية والصناعية والاستثمارية لمرحلة جديدة من التعاون والمنافع التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.وحضر حفل الافتتاح وزيرا الداخلية مازن الفراية، والاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، وحشد من أصحاب الأعمال والشركات في البلدين.وبدورها، أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، أهمية تعزيز الشراكة الأردنية العراقية وتمكينها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، وترجمتها لواقع يخدم مصالح كلا البلدين، نظراً لمتانة العلاقات الأخوية والقرب الجغرافي والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والتي تسهم في إقامة شراكات مثمرة في المجالات كافة.وقالت إن الاستثمارات العراقية بالمملكة أسهمت في التنمية الاقتصادية وتوزعت على العديد من القطاعات الاقتصادية، كالقطاع العقاري والمالي والصناعي والسياحي وغيرها، مؤكدة أن الأردن يتطلع لمزيد من الاستثمارات العراقية وتوسعة القائم منها وإقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على البلدين.وأشارت السقاف الى أهم الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة اقتصادياً وسياسياً وإدارياً لتحقيق نمو شامل ومستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأردنيين، للتواؤم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، والتي تعد خريطة طريق وطنية بمعايير طموحة وواقعية على مدى الأعوام العشرة المقبلة، مبينة أن محرك الاستثمار يعد من أهم محركات الرؤية، ويهدف الى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن.وأكدت السقاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ مبادرات عدة، أهمها: اعتماد السياسة العامة للاستثمار في المملكة واستراتيجية الترويج للأعوام (2023 - 2026)، والتي تضمنت أهم القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة، إضافة الى أدوات وآليات للترويج لهذه القطاعات، ومنها مشروع الخريطة الاستثمارية، وسيتم قريباً إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر Invest Jo كأداة ترويجية للترويج للمملكة كوجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط.واستعرضت أهم المزايا والحوافز التي تضمنها قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، الى جانب أهم الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات التي تعد جاذبة ومنافسة للمستثمر العراقي.وأشارت السقاف إلى أبرز الفرص الاستثمارية بالمملكة، وخاصة بقطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والسياحة العلاجية والصناعات الدوائية والعلوم الحياتية وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والألبسة والمنسوجات والزراعة والخدمات اللوجستية والكيماويات والأسمدة.ومن جانبه، ثمن رئيس مجلس الأعمال العراقي في عمان الدكتور ماجد الساعدي، الدعم الكبير الذي يقدمه الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، للعراق والمستثمرين وأصحاب الأعمال والشعب العراقي.وقال الدكتور الساعدي "إن المنتدى يعد بداية جديدة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين والبناء على الإنجازات المتحققة في ظل متانة العلاقات التي تجمع البلدين على مختلف المستويات".وأضاف أن مجلس الأعمال العراقي يعمل بكل جدية للنهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الى المستويات التي نطمح للوصول اليها، مشيرا الى أن الاضطرابات الأمنية التي شهدتها العلاقات خلال الأعوام الماضية أخرت تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بإعادة الإعمار.وأوضح أن العراق يمر حاليا بظروف مختلفة عن السابق؛ حيث يوجد هنالك حكومة وحدة وطنية ولديها برنامج اقتصادي طموح موجه للقطاع الخاص العربي والعالم للاستثمار في مشاريع إعادة الأعمال والبنية التحتية.وأكد الدكتور الساعدي أن المبادرة الثلاثية التي تجمع العراق والأردن ومصر، تعد خطوة مهمة نحو استثمار الفرص المتاحة للوصول الى تكامل اقتصادي إقليمي بين الدول الثلاث، مشيرا الى حرص مجلس الأعمال على أن يكون حلقة الوصل بين المستثمرين وبناء شراكات بينهم.ولفت الى أن موازنة العراق للعام الحالي تركز على قطاعات واسعة، من بينها بناء مليون وحدة سكنية و10 آلاف مدرسة، إضافة الى مشاريع البنى التحتية، الأمر الذي يفتح مجالا واسعا أمام الشركات الأردنية والعربية للاستثمار في هذا المجال.ودعا الدكتور الساعدي، كلا من القطاع الخاص الأردني والعراقي، الى استثمار الفرص المتاحة بين البلدين، مؤكدا أن الاقتصاد يعد الداعم الرئيسي للاستقرار والرفاه وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية.ومن جهته، عبر رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق الدكتور حيدر مكية، عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة بناء جسور اقتصادية حقيقية بين الأردن والعراق من أجل تحفيز الاستثمار بين البلدين، مؤكدا أن حالة الاستقرار التي يشهدها العراق انعكست على الحالة الاستثمارية.وقال مكية "إن الساحة العراقية تشهد اليوم انطلاق الكثير من الفعاليات الاستثمارية بقطاعات الإسكان والطاقة والزراعة والصناعة والبنى التحتية".وأضاف أن العراق مقبل على مشروع استراتيجي كبير، يتمثل بإنشاء طريق التنمية الذي يصل الى الأردن وسورية بهدف تعزيز التكامل بين دول المنطقة.ولفت الى أنه ستقام على جانبي الطريق مدن صناعية وتجارية، وهي حاليا في طور الدراسات وإعداد التصاميم من قبل شركات عالمية، داعيا الشركات الأردنية والمستثمرين الأردنيين للمشاركة في إنجاز المشروع.وأشار مكية الى الحوافز والمزايا والإعفاءات الضريبية والضمانات التي يقدمها العراق للمستثمرين بهدف استقطابهم، لافتا إلى أبرز المشاريع التي تعمل بلاده على تنفيذها حاليا، ولا سيما لقطاع الإسكان، من خلال بناء المدن السكنية، إضافة لإنشاء مصنع لإنتاج السيليكا.وبدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير "إن المنتدى يمثل مرحلة مهمة في تعزيز أواصر العلاقات الأردنية العراقية، ويوفر الفرصة لتوثيق التعاون بين البلدين الشقيقين"، معبرا عن اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط الأردن والعراق.وأضاف أن البلدين يملكان فرصة لبناء مكاسب اقتصادية وتوسيع نطاق التعاون بالعديد من القطاعات الرئيسية كالطاقة والصناعة والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، مبينا أن السوق العراقية توفر فرصاً كبيرة للمنتجات والخدمات الأردنية، مثلما توفر سوق المملكة فرصة للمنتجات العراقية للتوسع فيها.ودعا المهندس الجغبير، لتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة كونها تشكل العمود الفقري لأي اقتصاد، لافتا إلى أن السياسات المواتية للأعمال والتشريعات الحديثة والمناسبة هي أمور حاسمة لتنمية بيئة عمل صحية ومزدهرة.وأشار إلى أن منتجات الصناعة الأردنية استطاعت الوصول لأكثر من 130 سوقا حول العالم، وهذا نتاج لجهود مستمرة ومتواصلة من الصناعيين الأردنيين الذين يعملون بجد لضمان جودة منتجاتهم والمحافظة على سمعتها العالمية.وأوضح أن القطاع الصناعي يفخر بأن المواصفات الصناعية الأردنية تواكب المواصفات الأوروبية والأميركية، ما يعني أن منتجات الصناعة الأردنية تلبي معايير الجودة العالمية، مما يجعلها تتمتع بالتنافسية في الأسواق العالمية.وقال "نحن، كمجتمع أعمال، ملتزمون بالعمل الجاد لزيادة أرقام التجارة والاستثمار بين الأردن والعراق وتعزيز التفاهمات والعمل نحو تكامل الصناعات وتلبية الاحتياجات الصناعية في البلدين، وأن تكون علاقات البلدين قائمة على مبدأ (الرابح-الرابح)".وأوضح المهندس الجغبير، أن العراق يعد شريكا اقتصاديا وتجاريا مهما للمملكة، لذا يبذل القطاع الصناعي الأردني جهودا كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الصادرات، وفتح آفاق واسعة للتعاون وبناء مشاريع مشتركة.وعلى هامش المنتدى، افتتحت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، معرضا للشركات الأردنية والعراقية لعرض منتجاتها وخدماتها والتطور الذي وصلت إليه أمام شريحة متخصصة وفتح قنوات توزيع جديدة، ما يسهم بزيادة مبادلات البلدين التجارية وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة بينهما.