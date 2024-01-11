الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

المنخفض يرفع الحمل الكهربائي %5.6

برج كهرباء ضغط عال - (أرشيفية)
برج كهرباء ضغط عال - (أرشيفية)
عمان -  ارتفع الحمل الأقصى للنظام الطهربائي بنسبة 5.6 % أول من أمس عن اليوم السابق له، وفقا للبينات المتاحة من شركة الكهرباء الوطنية.
ووفقا لهذه الأرقام، فإن الحمل الأقصى سجل الأربعاء 3560 ميغاواط،  مرتفعا من 3370 ميغاواط يوم الثلاثاء فيما تقدر الشركة وتبعا للظروف الجوية أن ترتفع أحمال النظام الكهربائي لتفوق هذه المستويات نتيجة زيادة الطلب تزامنا مع المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة منذ مساء الأربعاء.اضافة اعلان
الشركة توقعت في وقت سابق أن يصل الحمل الأقصى في ذروة الموسم الحالي إلى 4450 ميغاواط من 4090 ميغاواط أقصى حمل سجل في الشتاء الماضي خلال ذروة لموسم في ذلك الوقت.
وجددت الشركة تأكيدها على قدرة النظام الكهربائي للتعامل مع هذه الزيادة كقدرة كهربائية، وأهمية الإبقاء على الجاهزية والتوافرية العالية للنظام الكهربائي لمواجهة أي حالات طارئة، كما أعلنت عن خطة طوارئ وتدابير احترازية لمواجهة حالات الطوارئ خلال فصل الشتاء.
كما أكدت الشركة على جاهزية فرقها  للتعامل مع اي مشاكل فنية قد تطرأ على معدات نظام النقل من خلال مركز المراقبة والتحكم الوطني الذي يتعامل مع الأعطال التي قد تطرأ على النظام الكهربائي، من خلال التنسيق مع الكوادر المعنية في الشركة.
وبينت الشركة أيضا أنها انجزت أعمال الصيانة الدورية والوقائية لمحطات التحويل وخطوط النقل الكهربائي التابعة لها وعمل المهندسين في غرف العمليات الرئيسية والمساندة في جميع محطات التحويل العاملة في مختلف أنحاء المملكة على مدار الساعة.
ووفقا لبيانات الشركة فقد بلغ مجموع مبيعات الشركة من الطاقة الكهربائية منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 19268.5 جيجا واط ساعة من 18676.8 جيا واط ساعة وبزيادة نسبتها 3.17 %، ومن هذه الطاقة ما تم بيعه الشركات التوزيع الثلاث حجمها 18679.4 جيجا واط مقابل 18100.1 جيجا واط ساعة في نفس الفترة من العام الماضي 
بزيادة نسبتها 3.2 %.
يشار إلى أن ديوان المحاسبة قال في تقريره الأخير إن "التعديل الذي أجرته هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على التعرفة الكهربائية لصالح شركات التوزيع عام 2022 كبد شركة الكهرباء الوطنية خسائر إضافية بنحو 151 مليون دينار".
وقال التقرير ايضا "الخسائر المتراكمة بلغت نحو 5.1 مليار دينار في نهاية عام 2021 وهذه القيمة تزيد على 75 % من رأس المال المدفوع، وهذا الأمر يتطلب إجراءات محددة وفقا للفقرة (266-1) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 التي تنص على " إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع قيمة رأسمالها فيجب تصفيتها إلا إذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمالها".
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