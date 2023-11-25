السبت 25 تشرين الثاني 2023
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المواصفات: التحقق من عدادات تكاسي العاصمة وفق التعرفة الجديدة غدا

التحقق من عدادات تكاسي العاصمة وفق التعرفة الجديدة الأحد
التحقق من عدادات تكاسي العاصمة وفق التعرفة الجديدة غدا

تبدأ مؤسسة المواصفات والمقاييس يوم غد الأحد التحقق من عدادات سيارات الأجرة "التاكسي" العاملة بحدود أمانة عمّان الكبرى وفقاً للتعرفة الجديدة التي أقرّتها الأمانة.اضافة اعلان
وقالت المؤسسة إن مركز التحقق المترولوجي التابع لها في ماركا، سيستقبل سيّارات التاكسي من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساء، في محطّة واسعة ومتطوّرة لفحص عدادات التاكسي تحتوي على ست مسارب، بحيث يتمّ التحقق من ست مركبات في آن واحد.
وأوضحت المؤسسةُ ان عملية التّحقق من العداد لا تتعدّى خمس دقائق لكلّ مركبة وبحصيلة يومية تقارب الخمس مئة مركبة.
وسيتمّ تمييز العدادات التي تم تعديلها حسب الاجرة الجديدة لغايات الرقابة، وتزويد دائرة عمليات النقل العام بأمانة عمّان بالإحصائية اليومية للمركبات التي تم تعديلها، ومنح مهلة لمدة اسبوعين لكافة سيارات التاكسي العاملة ضمن اختصاص الأمانة لتصويب اوضاعها حسب الاجرة الجديدة.
ووفقاً للتعرفة الجديدة ستصبح فتحة العداد سبعة وثلاثين قرشاً، والتعرفة الكيلومترية ستة وعشرين قرشا لكل كيلو متر، وستصبح تعرفة الانتظار ستة وعشرين فلساً لكل خمس وثلاثين ثانية للفترة الصباحية، فيما عدلت التعرفة الليلية لتصبح قيمة بدء الانطلاق "فتحة العداد" ليلاً ثمانية وثلاثين قرشاً ويحتسب اثنان وثلاثون قرشاً لكل كيلو متر ، و اثنين وثلاثين فلساً عن كل خمس وثلاثين ثانية كتعرفة انتظار ليلية.
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