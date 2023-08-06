الأحد 06 آب 2023
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"المواصفات": التحقق من 11 ألف مضخة وقود وإغلاق 4 محطات

محطة محروقات
محروقات
عمان- أفادت مؤسسة المواصفات والمقاييس، بأن فرقها تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي من قرابة 11 ألف مضخة وقود في محطات وصهاريج المحروقات، وحوالي 8 آلاف أسطوانة غاز منزلي، فيما عملت على إغلاق 4 محطات وتحويل 7 صهاريج محروقات ووكالة غاز واحدة إلى النائب العام بسبب اكتشاف مخالفات فيها.اضافة اعلان
وقالت المؤسسة، في بيان أمس، إن 700 عينة جرى فحصها خلال 1400 زيارة لمحطات المحروقات، فيما تم سحب وفحص 600 عينة من البواخر القادمة إلى المملكة عبر ميناء العقبة، للتحقق من مطابقة المشتقات النفطية لمتطلبات المواصفات القياسية والقواعد الفنية الخاصة بها قبل السماح لها بالرسو وإفراغ حمولاتها.
وأضافت، أن الموازين والأوزان والقبانات الأرضية التي جرى التحقق منها أو معايرتها خلال النصف الأول من العام، بلغت 1800، فيما وصل عدد أصناف العبوات المعبأة مسبقا والتحقق منها إلى 1000 صنف، في حين بلغ عدد عدادات التاكسي المتحقق منها 9600 عداد.
وأشارت المؤسسة، إلى أنها تعاملت خلال النصف الأول من العام الحالي مع أكثر من 418 ألفا من أدوات القياس المستوردة مثل أدوات قياس الضغط، وأدوات قياس الحرارة والأدوات المخبرية الطبية، عدادات المياه والكهرباء والوقود السائل والغاز وأدوات قياس ضغط الإطارات والموازين المستوردة.
كما أجرت المؤسسة تحقيقا أوليا لنحو 50 ألف أسطوانة غاز منزلي و50 ألف صمام غاز مستورد، ومتابعة 281 شكوى واردة على محطات وصهاريج المحروقات والأوزان والموازين وأدوات القياس، تبين إثر المتابعة أن 12 بالمائة منها مبررة، واتخذت الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة وفقا لقانون المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.-(بترا)

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