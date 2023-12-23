السبت 23 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"المواصفات" تؤكد أهمية التكامل العربي وتقوية جسور التعاون

مؤسسة المواصفات والمقاييس
مؤسسة المواصفات والمقاييس
 أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة المهندسة عبير بركات، أهمية التكامل العربي في مجالات المواصفات والمقاييس، وضرورة تقوية جسور التعاون بين الهيئات العربية للتقييس والمعايرة والجودة.اضافة اعلان
جاء ذلك، خلال استقبال المهندسة بركات وفدا من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس يزور المؤسسة للاطلاع على مختبراتها ومرافقها، والاستماع إلى شروحات من المختصين في المؤسسة حولها.
ووفقا لبيان المواصفات أمس، اطلع الوفد على قسم المختبرات الكيماوية، حيث تجري فحوصات قطاع المنظفات ومواد التجميل والورق الصحي، وغيرها من الكيماويات، إلى جانب مختبر فحص الزيوت المعدنية بأنواعها كافة، والاطلاع على  الأجهزة المتوفرة في المختبر.
وزار الوفد كذلك، مختبر التحليل الآلي واطلع على أجهزة الفحص المتنوعة، إضافة إلى مختبر التذوق الحسي لزيت الزيتون المختبر الوحيد المعتمد في المملكة.
وفي مختبر المواد الهندسية، اطلع الوفد على مختبرات فحص كفاءة الطاقة للمصابيح ووحدات الإنارة، حيث يجري فحص متطلبات الأداء والفحوصات الضوئية والكهربائية واللونية أيضاً.
كما زار الوفد، مديرية المصوغات واطلع على طرق فحص نقاوة الذهب، أما في مديرية المقاييس، تم اطلاع الوفد على بعض المختبرات كمختبر الكتلة ومختبرات التحقق من الأجهزة الطبية ومختبرات العبوات المعبأة مسبقا، وآلية عمل المديريّة من خلال الرقابة والإشراف المترولوجي والطرق المتبعة للتحقق من أدوات القياس القانونية (الموازين، وأجهزة الحرارة والضغط الطبية، وعدادات التكسي، الماء والكهرباء والمحروقات...) في مجال المترولوجيا القانونية، إضافة إلى المعايرات الصناعية. -(بترا)
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