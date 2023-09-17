الأحد 17 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"المياه" تطلق حاسبة إلكترونية لاحتساب التعرفة الجديدة (رابط)

640846ff500a2
عداد مياه

عمان-الغد- أطلقت وزارة المياه والري/ سلطة المياه وشركات المياه رابطاً إلكترونياً على صفحاتها تتيح لجميع مشتركي المياه المنزلي في جميع مناطق المملكة احتساب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي وفقاً للتعرفة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة/ سلطة المياه أن إطلاق الحاسبة على صفحتها الإلكترونية وعلى صفحات شركات مياه الأردن -مياهنا واليرموك والعقبة، ستتيح لجميع المشتركين بخدمات المياه والصرف الصحي احتساب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي وفقاً للهيكلة الجديدة التي ستطبق اعتباراً من 1/12/2023.

اضافة اعلان


وتهدف الحاسبة الإلكترونية التسهيل على جميع المشتركين معرفة قيم فواتير المياه بكل شفافية ووضوح. 


احسب قيمة فاتورة المياه والصرف الصحي عبر الرابط التالي:

 

حساب فاتورة المياه الشهرية (watercalc.gov.jo)

 

 

رقمنة %40 من الخدمات الحكومية

رقمنة %40 من الخدمات الحكومية منذ24 ساعة

1681385832900

بيانات صينية واعدة ترفع الذهب وتضعف الدولار 15 أيلول 2023

64c3306d30abe

ارتفاع أسعار النفط وتسجل مكاسب للأسبوع الثالث 15 أيلول 2023

G1hXc_BA

البنك المركزي الأوروبي يقرر رفع سعر الفائدة لمستوى قياسي 14 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
موقف باصات -(ارشيفية)

10 ملايين دينار كلفة دعم المحروقات للنقل العام في المحافظات

منذ 36 دقيقة
جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الأردنية "إنتاج"

13 مرشحا يتنافسون في انتخابات جمعية " إنتاج" اليوم

منذ 37 دقيقة
95 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال سبعة أشهر

35 % تراجع أعداد المشاركين في "أردننا جنة"

منذ 39 دقيقة
أبراج كهرباء ضغط عال - (الغد)

ارتفاع مبيعات الكهرباء 2.9 % في 8 أشهر

منذ 40 دقيقة
وزارة الاستثمار

5 فرص استثمارية بـ438 مليونا تتصدر اهتمام رجال أعمال محليين ودوليين

منذ 41 دقيقة
مليارات الدنانير - (تعبيرية)

60 مليار دينار إجمالي موجودات البنوك

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

عندما يصرح وزير التربية والتعليم العالي: اختلالات التخصصات الطبية

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

السفر نحو الشرق

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

إسرائيل تزج بإيران في حسابات الأردن

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

فشل دمج المؤسسات المستقلة

سلامة الدرعاوي |اليوم

منظومة الحماية الاجتماعية

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل المطلوب تمرين وهمي أم محاكاة حقيقية؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات | منذ23 ساعة
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
 