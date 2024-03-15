الجمعة 15 آذار 2024
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النفط يتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع بحوالي 4%

نفط خام - (تعبيرية)
نفط خام - (تعبيرية)

تراجعت أسعار النفط الجمعة لكنها تتجه لتحقيق مكاسب بنحو 4% هذا الأسبوع مدعومة بتعديل وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب على النفط في 2024 بالرفع، والانخفاض غير المتوقع للمخزونات الأميركية.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.3 %، إلى 85.17 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0533 بتوقيت غرينتش بعدما تجاوزت 85 دولارا للبرميل أمس الخميس لأول مرة منذ نوفمبر تشرين الثاني. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا، أو 0.3 %، إلى 81.04 دولارا.


ورفعت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس توقعاتها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر تشرين الثاني في ظل هجمات الحوثيين التي تعطل حركة الشحن في البحر الأحمر.

 


وقالت الوكالة في أحدث تقرير لها إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2024 بزيادة 110 آلاف برميل يوميا عن الشهر الماضي. وتتوقع عجزا طفيفا في الإمدادات هذا العام بعدما مدد أعضاء أوبك+ خفض الإنتاج.


وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت أيضا بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي في الوقت الذي تكثف فيه مصافي التكرير عمليات المعالجة بينما تراجعت مخزونات البنزين مع ارتفاع الطلب.


وعلى جانب الطلب، ثبت البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة، إذ واصلت السلطات إعطاء الأولوية لاستقرار العملة وسط حالة من الضبابية بشأن موعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي المتوقع لأسعار الفائدة. رويترز

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