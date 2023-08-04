الجمعة 04 آب 2023
النسخة المطبوعة

النفط يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس

11-4-1536x864
النفط يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس
 ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي بعدما تعهدت السعودية وروسيا بخفض الإنتاج حتى نهاية الشهر المقبل.اضافة اعلان
وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم تشرين الأول 30 سنتًا، أي ما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 85.44 دولار للبرميل، وفق شبكة سي إن بي سي الاقتصادية.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أيلول 36 سنتًا، أو 0.4 بالمئة، 81.90 دولار للبرميل.
واسترد برنت أمس الخميس، خسائره التي بلغت 2 بالمئة في جلسة الأربعاء مما يجعل العقود الآجلة في طريقها لتحقيق زيادة أسبوعية نسبتها 0.4 بالمئة، بينما من المنتظر أن ينهي خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع مرتفعًا 1.4 بالمئة بعد تراجع مخزونات النفط الخام الأميركية بأكبر قدر على الإطلاق يوم الأربعاء.
703c6cdf-ذهب

الذهب قرب أدنى مستوياته في 3 أسابيع 03 آب 2023

مؤشر "البورصة" ينخفض 0.18 %

"البورصة" ينخفض 0.16 % 02 آب 2023

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

ارتفاع مساهمة الطاقة المتجددة بإنتاج الكهرباء إلى 29 % 02 آب 2023

Untitled-1

تقليل فترات انتظار الشاحنات الأردنية في "نويبع".. كيف يسهم بزيادة تدفق البضائع؟ 02 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
2023_04_28_11_10_56 (1)

مخاوف نقص الإمدادات ترفع النفط للأسبوع الخامس

29 تموز 2023
64c3306d30abe

أسعار النفط تفتح على تراجع

28 تموز 2023
2023_04_28_11_10_56

استقرار النفط وسط توقعات حذرة على الطلب

20 تموز 2023
2440b4e5-image-7 (2)

الذهب يتجه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ نيسان

14 تموز 2023
اقرأ أيضا
1681385832900

الذهب يتجه لخسارة أسبوعية

منذ4 ساعة
1691069940358211500

بعد رفع الديزل.. تخفيض سعر طن الطحين 4.8 دينار

منذ18 ساعة
1691064099928021200

"الحكمة" ترفع سقف توقعاتها بقطاع الأدوية الجنيسة في النصف الأول من العام

منذ18 ساعة
مؤشر "البورصة" ينخفض 0.18 %

مؤشر "البورصة" يرتفع %0.1

منذ18 ساعة
703c6cdf-ذهب

39.4 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلي

منذ18 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-03 at 3.57.46 PM (1)

تجارة الأردن تشارك بالملتقى العربي الاول للمصارف و رجال الاعمال

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
‏بنيامين نتنياهو يخاطب اجتماعًا مشتركًا للكونغرس الأميركي في واشنطن العاصمة، 2015 – (المصدر)

‏قطع المساعدات الأميركية عن إسرائيل لن يعالج العلة ‏الأساسية

ترجمات |01 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات |30 تموز 2023
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
 