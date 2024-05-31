النفط ينخفض بعد ارتفاع مخزونات البنزين الأميركية

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دبي- تراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة، بعدما زادت تصريحات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) التوقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.وتعرضت السوق، التي تنتظر قرار تحالف أوبك+ بشأن خفض الإنتاج في مطلع الأسبوع، لضغوط في التعاملات بسبب الزيادة المفاجئة في مخزونات البنزين الأميركية.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات، أو 0.04 %، إلى 81.83 دولار للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات، أو 0.13 %، إلى 77.81 دولار، وفقا لـ "رويترز".وقالت لوري لوجان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن الاحتمالات الصعودية للتضخم رغم التباطؤ في الفترة الماضية، محذرة من أن المركزي الأميركي يجب أن يكون مرنا وأن يُبقي "جميع الخيارات على الطاولة" بينما يراقب البيانات ويحدد كيفية الاستجابة.وأضافت في فعالية "من المهم حقا ألا نلزم أنفسنا بأي مسار معين للسياسة النقدية... وأعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير حقا في خفض أسعار الفائدة".وتعرضت سوق النفط لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية بسبب احتمال بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى الإضرار باستهلاك النفط الخام.وذكرت إدارة معلومات الطاقة أول من أمس أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 4.2 مليون برميل إلى 454.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أيار، مقارنة مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بسحب قدره 1.9 مليون برميل.وفي الوقت نفسه ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة مقابل توقعات بأن الطلب سيكون أعلى قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة بسبب عطلة يوم الذكرى التي تشير إلى بداية موسم القيادة الصيفي. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات ارتفعت مليوني برميل خلال الأسبوع إلى 228.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 400 ألف برميل.ويعمل تحالف أوبك+ على صياغة اتفاق معقد من أجل التوافق عليه في اجتماعه غدا الأحد من شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على مناقشات أوبك+ أول من أمس.ويقدر الخفض الحالي في إنتاج أوبك+، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفاء بينهم روسيا، بنحو 5.86 مليون برميل يوميا أي ما يعادل حوالي 5.7 % من الطلب العالمي. - (وكالات)