النقل البحري في ظل العدوان.. تبعات سلبية متوقعة على اقتصادات المنطقة

تيسير النعيمات

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عمان- أكد وزراء نقل سابقون وخبراء في الشحن البحري، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وازدياد فرصة اتساعه الى حرب إقليمية، سيتركان آثارا سلبية كبيرة على سلامة النقل البحري وسلاسل التزويد وارتفاع كلف التأمين والشحن وأسعار السلع، ما يعني إحداث آثار مدمرة على اقتصاديات المنطقة.وبين هؤلاء، في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، أن أكبر خسارة هي خسارة الأرواح من شهداء الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أن حركة الاستيراد والتصدير تعتمد بجزء كبير منها على النقل البحري، لقلة كلفته وإمكانية نقل كميات أكبر من البضائع.وأكدوا ضرورة الاستفادة من تجربة جائحة كورونا، بتعزيز الصناعة والزراعة في الأردن، لا سيما في مجال الأمن الغذائي.وزير النقل السابق هاشم المساعيد، قال "إن امتداد عدوان الاحتلال الإسرائيلي الى صراع إقليمي قد يشمل موانئ الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، سيكون له أثر كبير على النقل البحري، ما قد يؤدي إلى توقف أو تأثر سلاسل التوريد بشكل كبير، فضلا عن تأثير اتساع رقعة الحرب على النقل البري أيضا".وقال "في حال اللجوء الى الشحن الجوي، فالكلفة مرتفعة جدا"، مؤكدا أن تكاليف التأمين على الشحن البحري وأجور الشحن سترتفع بشكل كبير، ما يؤثر على توفر السلع وارتفاع أسعارها بشكل كبير، ما يلحق ضررا كبيرا باقتصاديات المنطقة والأوضاع المعيشية للمواطنين.وأشار المساعيد إلى أن مخزون الأردن من المواد الأساسية يكفي لمدة قد تصل الى 10 أشهر، لكن لا نعرف أمد الحرب الإقليمية إذا نشبت، ما قد يؤثر على المستوردات والصادرات، وبالتالي على الاقتصاد الأردني واقتصاديات المنطقة.ومن جانبها، أكدت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب، أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيؤدي الى تأخير في سلاسل التزويد ويرفع كلف الشحن البحري، ما يؤدي الى ارتفاع كبير بالأسعار، وربما عدم توفر بعض المواد مع مضي الوقت.ودعت شبيب الى الاستفادة من تجربة جائحة كورونا والتخطيط الاستراتيجي لأمننا الغذائي وتنويع مصادر مستورداتنا، مؤكدة ضرورة التخطيط لأسوأ الاحتمالات.وأكدت أهمية تشجيع الصناعة والمنتجات المحلية لنجاح سلاح المقاطعة ولتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، ما ينعكس إيجابا أيضا على توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين الأردنيين.ومن جهته، أكد رئيس نقابة ملاحة الأردن د.دريد محاسنة، أن اتساع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى حرب إقليمية، ستكون له آثار مدمرة على حياة الفلسطينيين وأوضاعهم الاقتصادية أولا، ثم دول جوار فلسطين من آثار اقتصادية وفرص العمل وإمكانيات الإعالة.وقال "إن العدوان الإسرائيلي ترك آثاره الآن وأدى الى تراجع حركة السياحة والتجارة وحركة الأسواق وتقلص الاستيراد والتصدير".وأضاف "أن صادراتنا الأساسية من فوسفات وبوتاس تعتمد على الشحن البحري عبر البواخر، وأن معظم مستورداتنا وصادرتنا تعتمد على النقل البحري وأن الحرب الإقليمية ستؤدي حتما الى ارتفاع كلف التأمين والشحن، وبالتالي الى ارتفاع الأسعار".وتوقع محاسنة، أن نشوب حرب إقليمية سيؤدي حتما الى ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا "علينا أن نعتمد في مواردنا الحيوية من مياه وكهرباء على المصادر المحلية واستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كمصدر أساسي لإنتاج الكهرباء بدلا من النفط والغاز".وبين أن سلاسل التزويد لا تعتمد على ميناء محدد، لكنها ستصبح أكثر صعوبة وأغلى كلفة، في ظل إمكانياتنا الاقتصادية الصعبة وضعف مداخيل المواطنين.