النقل.. تحسن في الخدمة لكن الطريق مايزال طويلا

تيسير النعيمات

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عمان – حقق الاردنيون، خلال ربع قرن مضى، إنجازات كبيرة في قطاع النقل العام بأنواعه البري والبحري والجوي كما ونوعا، بحسب خبراء في القطاع.واستعاد خبراء في أحاديث منفصلة لـ"الغد" بمناسبة مرور 25 عاما على تولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، الإنجازات المتمثلة بإدخال أنماط جديدة للنقل وإدخال التكنولوجيا في هذا القطاع وتحديث أسطول النقل وتطوير بنيته التحتية؛ لتحسين الخدمات المقدمة وليصبح قطاعا منافسا في المنطقة.وأشاروا إلى عزم الأردنيين بقيادة جلالته إلى مزيد من التطوير والتحديث المشاريع والخطط والإسترتيجيات الطموحة الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي وإستراتيجية قطاع النقل للأعوام (2024 – 2028).وقال وزيرالنقل الأسبق هاشم المساعيد: إن قطاع النقل يعتبر سببا رئيسا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي عهد جلالة الملك تعزز هذا القطاع وسجل إنجازات كبيرة ومنها إنشاء هيئة تنظيم النقل العام، مشيرا إلى أنه وقبل إنشاء الهيئة كان القطاع وخصوصا الركاب يتبع لوزارة الداخلية، وكان هناك عدة وزارات متداخلة في القطاع.وأنشأت الهيئة لتحسين مستوى خدمات نقل الركاب وزيادة الاستثمار وتقليل استهلاك الطاقة ومنع الاحتكار، إذ كان هناك العديد من الإنجازات في هذا القطاع مثل إنشاء أنماط نقل جديدة مثل النقل الجامعي والمدرسي والتكسي المميز والتطبيقات الذكية وإنشاء وتحسين مجمعات لنقل الركاب وإجراء تحسينات على الخدمات الإلكترونية واللوجستية، بحسب المساعيد.وفيما يتعلق بقطاع نقل الركاب أيضا، أشار المساعيد إلى إدخال أنماط جديدة مثل الباص سريع التردد وتم تحديث وسائط النقل العام وبالتالي تحسين الخدمة وتم سن التشريعات اللازمة لهذا القطاع لتحسين النقل والاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء تحسينات كبيرة في الخدمات اللوجستية.وبخصوص التطور في قطاع النقل الجوي بين المساعيد، أنه جرى إعادة بناء وتشغيل مطار الملكة علياء على أساس الـ(بي او تي) وزيادة القدرة الاستيعابية للمطار إلى نحو 8 ملايين مسافر وأصبح المطار من المطارات المنافسة في المنطقة ليصبح المطار قادرا على تقديم خدمة ممتازة في مجال النقل الجوي للركاب.وفي مجال النقل البحري، أشار المساعيد إلى زيادة فعالية شركة الجسر العربي والذي يربط بين آسيا وأفريقيا من خلال خط العقبة نويبع، وبالتالي زادت العبارات والسفن والبواخر لنقل الركاب والبضائع والمركبات بين الأردن ومصر وشمال أفريقيا. كما تم تحديث الموانئ وتم نقل ميناء العقبة إلى الجنوب وتحديث الميناء ليعمل بشكل حديث ومناسب للمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.ويوفر ميناء العقبة حاليا 12 محطة موانئ للبضائع العامة والحاويات والنفط والغاز البترولي السائل والغاز الطبيعي المسال، وميناء متخصص للفوسفات، وآخر لمنتجات الأسمدة والكبريت والأمونيا، وميناء متعدد الأغراض لاستقبال بواخر الحبوب والمواشي وغيرها من البضائع، و32 رصيفا متخصصا عاملا لجميع أنواع البضائع، و6 مواقع رئيسة للوجستيات التخزين والخدمات المرافقة توفر مساحة تخزينية تصل إلى مليوني متر مربع، و4 ساحات رئيسية، فيما يوفر ميناء العقبة الجديد 9 أرصفة متعددة الأغراض، ومرفقا متخصصا لتخزين الحبوب بطاقة استيعابية أساسية تبلغ 200 ألف طن.وبين المساعيد أنه تم في عهد جلالة الملك إنشاء العديد من الطرق وتحديثها وصيانتها كالطريق التنموي لتحسين مستوى النقل وتقليل تكاليفه وطريق الأزرق والطريق الصحراوي خدمة لقطاع النقل العام وقطاع الشحن.وفي مجال قطاع الشحن، قامت هيئة تنظيم النقل العام بوضع تشريعات لتحديث القطاع وجعله منافسا لقطاع الشحن في المنطقة وإعطاء الحوافز لمساعدة المشغلين لتحديث أسطولهم.من جانبها، أشارت وزيرة النقل السابقة لينا شبيب إلى تطوير منظومة الموانئ ومنها ميناء الحاويات؛ ليصبح فاعلا فضلا عن إنشاء ميناء جديد، ما طور وزاد من إمكانيات النقل البحري.واشارت شبيب إلى أهمية الدراسات التي تجرى لإنشاء شبكة سكة الحديد الوطنية، مؤكدة ضرورة المضي قدما في هذا المشروع وإنجازه.وتطرقت إلى الموانئ البرية وإنجاز ميناء الماضونة وإنجاز مشروع الباص سريع التردد داخل عمان وكذلك الانتهاء من البنية التحتية للباص بين عمان والزرقاء، ما يعد تطورا مهما في النقل الجماعي للركاب.وأشارت إلى تحديث وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي الذي رفع من سوية المطار وحسن مستوى الخدمات؛ ليصبح المطار منافسا إقليميا بعد إنشاء المدرج الشمالي وتوسعته، وتحسين الخدمات في مطاري الملك حسين في العقبة ومطار ماركا، إذ إن شركات الطيران العالمية تعتمد مطاراتنا لمستوى الأمان المرتفع والخدمات المتميزة في مطاراتنا.وتطرقت إلى رؤية عمان وتقديم أفضل الخدمات من خلال باص عمان واللجوء إلى طرق الدفع الإلكتروني ودعم أجور طلاب الجامعات، ما يعد دعما للتعليم خصوصا الطلاب الأقل حظا.وأشارت شبيب إلى أن بعض الدول أصبحت تلجأ للاستفادة من الخبرات الأردنية، مؤكدة ضرورة تعزيز الإنجازات. وبينت أهمية التشغيل التجريبي للباص السريع بين عمان والزرقاء للمضي قدما في التشغيل الكامل على أرض صلبة.من جهته، قال استشاري النقل والمرور حازم زريقات إن الإنجازات في قطاع النقل كبيرة، مستدركا أن الطريقما يزال طويلا خصوصا في ظل الاعتماد على المركبات الخاصة.وبين زريقات أنه تم وضع إسترتيجيات ومشاريع نقل سككي وتحديث وتطوير باص عمان ورؤية عمان "لكن ما زلنا نحتاج للتمويل والشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب الإستراتيجيات والخطط الإيجابية.وحسب الإحصائيات الرسمية في قطاع النقل العام للركاب في الأردن، فإن نحو 85 بالمئة من الحافلات وسيارات الأجرة مملوكة للأفراد ويجري تشغيلها من خلالهم، باستثناء العاصمة عمان، حيث يوجد مشغل رئيس وهو الشركة المتكاملة للنقل المتعدد التي تدير 237 حافلة على 44 مسارا و135 حافلة على 27 خطا في تحالف مع شركة (جورسل) التركية تحت نظام حافلات عمان، إضافة إلى 4 شركات أخرى تمتلك 100 حافلة، وقرابة 330 حافلة كبيرة مملوكة للأفراد.وخدمات النقل العام متنوعة بين نقل الركاب والنقل السياحي، إذ يبلغ إجمالي أسطول النقل العام 37184 واسطة نقل حتى عام 2020 أي بنسبة 2.2 بالمئة من إجمالي عدد المركبات المسجلة في المملكة.وحول أسطول النقل الثقيل للبضائع على الطرق فإن عدد الرؤوس القاطرة والمقطورة بلغ 39205 حتى نهاية العام الماضي، و78 بالمئة منها ملكية فردية، والبقية لشركات.